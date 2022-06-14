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Министерство финансов РФ засекретило часть данных о расходах госбюджета Статьи редакции

В ведомстве это объяснили «давлением со стороны недружественных государств».

Минфин прекратил публикацию данных по исполнению бюджета, говорится в сообщении ведомства. В новой отчётности уже отсутствуют данные о расходах по конкретным направлениям.

Минфин объяснил закрытие данных «риском введения дополнительных санкций».

Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности.

Министерство финансов России

В отчёте Минфина за январь—апрель 2022 расходы бюджета России были обозначены в разных категориях: Национальная оборона», «ЖКХ», «Здравоохранение» и другие. Из этой статистики журналисты узнали, например, о росте военных расходов на 130%.

Теперь отсутствуют данные о расходах бюджета по отдельным направлениям, уточнённые цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита, а также данные по Фонду национального благосостояния.

#новости #минфин #бюджет

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19 комментариев
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benny

Записываем, дети

Платите налоги

А как они используются, вас ебать не должно

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Данный Кирилл
Теперь отсутствуют ... данные по Фонду национального благосостояния.

А нет никакого благосостояния.

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Данный Кирилл

Национального так особенно.

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Методический меч

Пхахаххаха

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Данный Кирилл
Минфин объяснил закрытие данных «риском введения дополнительных санкций».

Какие риски?? На пользу же.

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Привлекательный дебаркадер

В первые недели войны еще предсказывали, что потихоньку всю базу для аналитики экономики в виде отчетности будут сворачивать, в т.ч. и по бюджету, потому что там накапливается кромешный пиздец из потенциальных дыр в моменте и в динамике

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Позитивный вентилятор

15 лет за экстремизм.
Оставьте свои данные, спасибо.

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Очко Овертона

Больше всего государство боится того, что пойдёт ему на пользу, не?

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Абсолютный волк
Минфин объяснил закрытие данных «риском введения дополнительных санкций».

Ничего не понимаю, так санкции только на пользу или че?
Определитесь там уже, Соловьев пиздит или нет?

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Вертикальный ихтиандр

Чтобы недружественные государства от зависти не треснули, понятно.

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Гордон Фриман

Пук сренькь

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постмодерновый синдром

В очередной раз давление врагов мешает тайком пиздить и проёбывать деньги.

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испанский смех

Кокрастыке помогает

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Alexey Kochetkov

может нам спасти бюджет не платя налоги?

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Виталя Вентилятор
Минфин объяснил закрытие данных «риском введения дополнительных санкций».

"Ермак-Макфол" и так вас выебут. Почему? Да потому что среди чинуш российских достаточно продажных шкур, которые сольют всю "секретную" инфу.

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Порвавшийся салоед

Любые деньги на хотелки царя

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Tannim

А что изменит секретность? Я не очень понимаю просто.

Будто когда все "хорошо" было, и отчетность "прозрачная" — жизнь налаживалась.

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Азат Газизов

Раньше можно было ватану показать *официальные* данные о том, сколько денег стоит война в Украине российскому бюджету, и помечатать, что было бы, если эти деньги пошли бы на медицину или образование.

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Печеньки Госдепа

Никогда эта страна не ассоциировалась у меня с водкой, балалайкой и медведями. Эта страна ассоциируется с секретами.

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