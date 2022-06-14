Министерство финансов РФ засекретило часть данных о расходах госбюджета Статьи редакции
В ведомстве это объяснили «давлением со стороны недружественных государств».
Минфин прекратил публикацию данных по исполнению бюджета, говорится в сообщении ведомства. В новой отчётности уже отсутствуют данные о расходах по конкретным направлениям.
Минфин объяснил закрытие данных «риском введения дополнительных санкций».
В отчёте Минфина за январь—апрель 2022 расходы бюджета России были обозначены в разных категориях: Национальная оборона», «ЖКХ», «Здравоохранение» и другие. Из этой статистики журналисты узнали, например, о росте военных расходов на 130%.
Теперь отсутствуют данные о расходах бюджета по отдельным направлениям, уточнённые цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита, а также данные по Фонду национального благосостояния.
Записываем, дети
Платите налоги
А как они используются, вас ебать не должно
А нет никакого благосостояния.
Национального так особенно.
Пхахаххаха
Какие риски?? На пользу же.
В первые недели войны еще предсказывали, что потихоньку всю базу для аналитики экономики в виде отчетности будут сворачивать, в т.ч. и по бюджету, потому что там накапливается кромешный пиздец из потенциальных дыр в моменте и в динамике
15 лет за экстремизм.
Оставьте свои данные, спасибо.
Больше всего государство боится того, что пойдёт ему на пользу, не?
Ничего не понимаю, так санкции только на пользу или че?
Определитесь там уже, Соловьев пиздит или нет?
Чтобы недружественные государства от зависти не треснули, понятно.
Пук сренькь
В очередной раз давление врагов мешает тайком пиздить и проёбывать деньги.
Кокрастыке помогает
может нам спасти бюджет не платя налоги?
"Ермак-Макфол" и так вас выебут. Почему? Да потому что среди чинуш российских достаточно продажных шкур, которые сольют всю "секретную" инфу.
Любые деньги на хотелки царя
А что изменит секретность? Я не очень понимаю просто.
Будто когда все "хорошо" было, и отчетность "прозрачная" — жизнь налаживалась.
Раньше можно было ватану показать *официальные* данные о том, сколько денег стоит война в Украине российскому бюджету, и помечатать, что было бы, если эти деньги пошли бы на медицину или образование.
Никогда эта страна не ассоциировалась у меня с водкой, балалайкой и медведями. Эта страна ассоциируется с секретами.