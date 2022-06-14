В ведомстве это объяснили «давлением со стороны недружественных государств».

Минфин прекратил публикацию данных по исполнению бюджета, говорится в сообщении ведомства. В новой отчётности уже отсутствуют данные о расходах по конкретным направлениям.

Минфин объяснил закрытие данных «риском введения дополнительных санкций».

Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности. Министерство финансов России

В отчёте Минфина за январь—апрель 2022 расходы бюджета России были обозначены в разных категориях: Национальная оборона», «ЖКХ», «Здравоохранение» и другие. Из этой статистики журналисты узнали, например, о росте военных расходов на 130%.

Теперь отсутствуют данные о расходах бюджета по отдельным направлениям, уточнённые цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита, а также данные по Фонду национального благосостояния.