Грызун повалил дерево на коммуникации.

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Бобёр прогрыз дерево, которое упало и повредило несколько телефонных столбов и волоконно-оптических кабелей в городе Хьюстон, штат Британская Колумбия. Перебои в работе связи продолжались в течение 8 часов, сообщает CTV News.

По словам представителя местной электроэнергетической компании BC Hydro, на месте аварии специалисты обнаружили следы того, что бобер грыз осину, упавшую на провода. Из-за поваленного животным дерева возник пожар.

Пожар не могли потушить долгое время, потому что линии расположены в болотистой местности, и из-за высокого уровня воды доступ к участку затруднен. Коммуникации восстановили в тот же день. Из-за аварии на проводах в местных магазинах также не работали терминалы безналичного расчета — местные жители не могли расплатиться за бензин на заправках.

Как отмечает представитель BC Hydro, существуют системы, призванные предотвратить природное вмешательство, но время от времени такие инциденты всё же случаются: «Наша инфраструктура проходит через очень отдаленные районы, и иногда дикие животные могут вступать в контакт с нашей системой».