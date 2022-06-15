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Бобёр оставил без интернета, электроэнергии и телефонной связи более десятка канадских городов Статьи редакции

Грызун повалил дерево на коммуникации.

Фото Shutterstock 

Бобёр прогрыз дерево, которое упало и повредило несколько телефонных столбов и волоконно-оптических кабелей в городе Хьюстон, штат Британская Колумбия. Перебои в работе связи продолжались в течение 8 часов, сообщает CTV News.

По словам представителя местной электроэнергетической компании BC Hydro, на месте аварии специалисты обнаружили следы того, что бобер грыз осину, упавшую на провода. Из-за поваленного животным дерева возник пожар.

Пожар не могли потушить долгое время, потому что линии расположены в болотистой местности, и из-за высокого уровня воды доступ к участку затруднен. Коммуникации восстановили в тот же день. Из-за аварии на проводах в местных магазинах также не работали терминалы безналичного расчета — местные жители не могли расплатиться за бензин на заправках.

Как отмечает представитель BC Hydro, существуют системы, призванные предотвратить природное вмешательство, но время от времени такие инциденты всё же случаются: «Наша инфраструктура проходит через очень отдаленные районы, и иногда дикие животные могут вступать в контакт с нашей системой».

#новости #канада

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12 комментариев
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Максим Ледянкин

Jake bydle, bobr kurwa

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Игорь Зимин
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Keglin

Это же фотошоп? Да?

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Маке

Конечно, думаешь она будет есть такую закусь?

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Keglin

А, ну да. Бобра-то нет

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Близкий глобус

именно, что будет

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Котике

Оставила без бобров более десятка канадских городов

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Dmytry Kovalsky

На Путина работает гад.

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Котике

Семья в заложниках у Симоньян

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Дмитрий Щёлоков
Из-за аварии на проводах

Я совсем не против того, что оновости пишет робот. Но ставьте пометку, что "новость написана роботом". Или у вас такой эксперимент, прочухают ли пользователи или нет? Ну так это ж очевидно

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Alexander Bobylev

Не бобёр, а бобр. Автор, погуглите, пожалуйста, и исправьте))

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Борис Глушенков

Знаю случай, когда бобёр оставил без будущего целую страну

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