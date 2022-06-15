Бобёр оставил без интернета, электроэнергии и телефонной связи более десятка канадских городов Статьи редакции
Грызун повалил дерево на коммуникации.
Бобёр прогрыз дерево, которое упало и повредило несколько телефонных столбов и волоконно-оптических кабелей в городе Хьюстон, штат Британская Колумбия. Перебои в работе связи продолжались в течение 8 часов, сообщает CTV News.
По словам представителя местной электроэнергетической компании BC Hydro, на месте аварии специалисты обнаружили следы того, что бобер грыз осину, упавшую на провода. Из-за поваленного животным дерева возник пожар.
Пожар не могли потушить долгое время, потому что линии расположены в болотистой местности, и из-за высокого уровня воды доступ к участку затруднен. Коммуникации восстановили в тот же день. Из-за аварии на проводах в местных магазинах также не работали терминалы безналичного расчета — местные жители не могли расплатиться за бензин на заправках.
Как отмечает представитель BC Hydro, существуют системы, призванные предотвратить природное вмешательство, но время от времени такие инциденты всё же случаются: «Наша инфраструктура проходит через очень отдаленные районы, и иногда дикие животные могут вступать в контакт с нашей системой».
Jake bydle, bobr kurwa
Это же фотошоп? Да?
Конечно, думаешь она будет есть такую закусь?
А, ну да. Бобра-то нет
именно, что будет
Оставила без бобров более десятка канадских городов
На Путина работает гад.
Семья в заложниках у Симоньян
Я совсем не против того, что оновости пишет робот. Но ставьте пометку, что "новость написана роботом". Или у вас такой эксперимент, прочухают ли пользователи или нет? Ну так это ж очевидно
Не бобёр, а бобр. Автор, погуглите, пожалуйста, и исправьте))
Знаю случай, когда бобёр оставил без будущего целую страну