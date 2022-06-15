«Война виски» между Канадой и Данией закончилась. Страны договорились о принадлежности острова Ганса Статьи редакции
Теперь у стран появится сухопутная граница.
Дания и Канада урегулировали 50-летний территориальный спор о принадлежности необитаемого острова Ганса около Гренландии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.
Остров, размер которого составляет всего 1,2 кв километров, разделят пополам между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.
Когда парламенты двух государств одобрят соглашение о границе и документ вступит в силу, Канада и Дания формально установят самую длинную морскую границу в мире. Её протяженность составит 3882 километров.
В 1973 году Канада и Королевство Дания подписали договор о демаркации границ в проливе Нэрса. Этот участок моря шириной примерно 35 км разделяет Канаду и Гренландию. Однако стороны не смогли согласовать вопрос принадлежности острова Ганса.
В 1984 году на острове Ганса высадились канадские войска, которые установили там флаг с кленовым листом и оставили бутылку канадского виски. Через несколько недель на остров прибыли датские военные, которые заменили канадский флаг своим, выпили оставленную бутылку, а на неё месте оставили шнапс. Отсюда и появилось название «война виски».
С тех пор раз в несколько месяцев на острове поочередно высаживались канадский и датский десант, моряки спускали установленный флаг, поднимали свой и затем по традиции распивали спиртные напитки, которые «противоборствующая» сторона оставила на острове в качестве подарка. Перед отбытием военные оставляли свои напитки: датчане — шнапс, а канадцы — виски.
Вот это я понимаю воевали.
А не вот это вот все.
Так бы некоторые новости писали как они воевали.
В названии: "Страны договорились о принадлежности острова Ганса", в самой новости - не слова кому именно теперь он принадлежит.
А это что?>Остров, размер которого составляет всего 1,2 кв километров, разделят пополам между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.
Братские народы же, не то что у некоторых.
Деды бухали
Столько лет спокойно плавали туда и бухали, а теперь возможность прикрыли.
Почему прикрыли, теперь можно бухать всем вместе
Потери исчисляются в пропитой печени
Повезло Канаде что спор з Данией, а не Россией.
не повезло
Россию уже споили бы
Россия стянула туда бы весь флот и открыла военную базу .
пивную базу
Водочную
боярышную))
на которой бы неудачно покурили
Россия бы оставляла под своим флагом бутылку настойки боярышника...
ну это врятли
только пустые бутылки из под канадского виски
С любовью насиженные бутылки
А вот из бутылки оставленной россеянами я б пить не стал, мало ли как она использовалась 😏
наши бы нассали в пустую полторашку пива, написали бы ченить типа "датчане пидары хехе можем повторить" говном на флаге, закидали бы все бычками и пустыми банками из под тушенки, забыв за валуном спящего обблеваного прапора и служебный АК
Ждем в риа новости: Дания продала суверенитет Канаде
Под дудку США
Поняли что с нынешней инфляцией дешевле о границе договориться :)
Печаль( такая интересная война была)
И всё это на деньги налогоплательщиковС тех пор раз в несколько месяцев на острове поочередно высаживались канадский и датский десант, моряки спускали установленный флаг, поднимали свой и затем по традиции распивали спиртные напитки, которые «противоборствующая» сторона оставила на острове в качестве подарка.
А погранпереход будет на острове?
Мудреныч очень мемно описал всю эту историю