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Новости
Игорь Зимин

«Война виски» между Канадой и Данией закончилась. Страны договорились о принадлежности острова Ганса Статьи редакции

Теперь у стран появится сухопутная граница.

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Остров Ганса

Дания и Канада урегулировали 50-летний территориальный спор о принадлежности необитаемого острова Ганса около Гренландии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.

Остров, размер которого составляет всего 1,2 кв километров, разделят пополам между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.

Когда парламенты двух государств одобрят соглашение о границе и документ вступит в силу, Канада и Дания формально установят самую длинную морскую границу в мире. Её протяженность составит 3882 километров.

В 1973 году Канада и Королевство Дания подписали договор о демаркации границ в проливе Нэрса. Этот участок моря шириной примерно 35 км разделяет Канаду и Гренландию. Однако стороны не смогли согласовать вопрос принадлежности острова Ганса.

В 1984 году на острове Ганса высадились канадские войска, которые установили там флаг с кленовым листом и оставили бутылку канадского виски. Через несколько недель на остров прибыли датские военные, которые заменили канадский флаг своим, выпили оставленную бутылку, а на неё месте оставили шнапс. Отсюда и появилось название «война виски».

С тех пор раз в несколько месяцев на острове поочередно высаживались канадский и датский десант, моряки спускали установленный флаг, поднимали свой и затем по традиции распивали спиртные напитки, которые «противоборствующая» сторона оставила на острове в качестве подарка. Перед отбытием военные оставляли свои напитки: датчане — шнапс, а канадцы — виски.

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С 1970-ых два участника НАТО сражаются за каменную глыбу в Арктике. Оружием стали флаги, виски и шнапс.

Остров Ханса площадью 1,3 квадратных километра находится в проливе Кеннеди, входящем в Северный Ледовитый океан  Фото Alamy

#новости #канада #дания

Материал дополнен редакцией
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27 комментариев
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Игорь Зимин
Автор

Вот это я понимаю воевали.
А не вот это вот все.

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Sherr

Так бы некоторые новости писали как они воевали.

В названии: "Страны договорились о принадлежности острова Ганса", в самой новости - не слова кому именно теперь он принадлежит.

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Илон Маск купил тж

А это что?

>Остров, размер которого составляет всего 1,2 кв километров, разделят пополам между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.
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Mr Vuuu

Братские народы же, не то что у некоторых.

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Roman Sergeevich

Деды бухали

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Just Greg

Столько лет спокойно плавали туда и бухали, а теперь возможность прикрыли.

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Специализированный франт

Почему прикрыли, теперь можно бухать всем вместе

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Резкий завод

Потери исчисляются в пропитой печени

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Invaders must die

Повезло Канаде что спор з Данией, а не Россией.

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Игорь Зимин
Автор

не повезло
Россию уже споили бы

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Invaders must die

Россия стянула туда бы весь флот и открыла военную базу .

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Adel Prokurov

пивную базу

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Великий Спецоператор

Водочную

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Good day

боярышную))

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Александр Сурков

на которой бы неудачно покурили

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Семён Свалов

Россия бы оставляла под своим флагом бутылку настойки боярышника...

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Игорь Зимин
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ну это врятли
только пустые бутылки из под канадского виски

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Утренний Слава

С любовью насиженные бутылки

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Утренний Слава
выпили оставленную бутылку, а на неё месте оставили шнапс.

А вот из бутылки оставленной россеянами я б пить не стал, мало ли как она использовалась 😏

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Trade Scum

наши бы нассали в пустую полторашку пива, написали бы ченить типа "датчане пидары хехе можем повторить" говном на флаге, закидали бы все бычками и пустыми банками из под тушенки, забыв за валуном спящего обблеваного прапора и служебный АК

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Изящный Данила

Ждем в риа новости: Дания продала суверенитет Канаде

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Shakal

Под дудку США

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Vlad Onyshchenko

Поняли что с нынешней инфляцией дешевле о границе договориться :)

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Алекс Косс

Печаль( такая интересная война была)

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Иван Прохоров

И всё это на деньги налогоплательщиков

С тех пор раз в несколько месяцев на острове поочередно высаживались канадский и датский десант, моряки спускали установленный флаг, поднимали свой и затем по традиции распивали спиртные напитки, которые «противоборствующая» сторона оставила на острове в качестве подарка.
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Jakov Popic

А погранпереход будет на острове?

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Yggdrasil

Мудреныч очень мемно описал всю эту историю

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