Теперь у стран появится сухопутная граница.

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Остров Ганса

Дания и Канада урегулировали 50-летний территориальный спор о принадлежности необитаемого острова Ганса около Гренландии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.

Остров, размер которого составляет всего 1,2 кв километров, разделят пополам между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.

Когда парламенты двух государств одобрят соглашение о границе и документ вступит в силу, Канада и Дания формально установят самую длинную морскую границу в мире. Её протяженность составит 3882 километров.

В 1973 году Канада и Королевство Дания подписали договор о демаркации границ в проливе Нэрса. Этот участок моря шириной примерно 35 км разделяет Канаду и Гренландию. Однако стороны не смогли согласовать вопрос принадлежности острова Ганса.

В 1984 году на острове Ганса высадились канадские войска, которые установили там флаг с кленовым листом и оставили бутылку канадского виски. Через несколько недель на остров прибыли датские военные, которые заменили канадский флаг своим, выпили оставленную бутылку, а на неё месте оставили шнапс. Отсюда и появилось название «война виски».

С тех пор раз в несколько месяцев на острове поочередно высаживались канадский и датский десант, моряки спускали установленный флаг, поднимали свой и затем по традиции распивали спиртные напитки, которые «противоборствующая» сторона оставила на острове в качестве подарка. Перед отбытием военные оставляли свои напитки: датчане — шнапс, а канадцы — виски.

Истории Всемирный кофе 4.06.2021 Джентльменский алкогольный бой: «война» Канады и Дании за необитаемый остров С 1970-ых два участника НАТО сражаются за каменную глыбу в Арктике. Оружием стали флаги, виски и шнапс. Остров Ханса площадью 1,3 квадратных километра находится в проливе Кеннеди, входящем в Северный Ледовитый океан Фото Alamy