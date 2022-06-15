В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» — он будет серым, а не белым Статьи редакции
В «экологичной» упаковке уже продают вологодское молоко.
Картон для упаковки Pure Pak хотят запустить в серийное производство до конца 2022 года, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК. Первые партии картона уже закупили для молочной отрасли.
Среди участников эксперимета Абрамченко назвала группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов — например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).
В мае Tetra Pak разорвала связи со своей российской «дочкой». Пресс-служба компании тогда опровергла информацию об уходе из России. 13 июня издание Dagens Nyheter сообщило, что Швеция запретила холдингу Tetra Pak продолжать экспорт в Россию продукции, которая попала под ограничения ЕС.
Каждый раз хрюкаю
Веселый канал, там все новости "Мы не обосрались, так и было задумано"
Фейк - В России остановилось производство 4нм современных процессоров..
Правда - АХАХХАХХ СУКИ МЫ ИХ НИКОГДА И НЕ ДЕЛАЛИ НАЕБАЛИ ВАС НАПИЗДЮНКАЛИ НАЕБАЛИ ЛОХОВ МЫ СКАЗАЛИ ВАМ НЕПРАВДУ АХХ
К железным бидонам мы не вернёмся. Твёрдо и чётко.
Потому что в России их не производят😳
Железный Бидон - звучит как мощное прозвище Байдена
Будут серые картонные. Но потом. Дайте денях на разработку.
Приходите со своей тарой.
серая бумага, серый тетрапак, серая жизнь... Мы живем в самой прекрасной стране, и остальные страны нам завидуют...
https://www.youtube.com/watch?v=3hJlglQKN0U
Зато теперь дома не серые)
«А кто меня не любит - вы просто мне завидуете!»
Певец: Тимати
Композиция: В клубе
Год выпуска: 2006
https://youtu.be/jYqsEj9MKS4
Она будет серой и пахнуть говном, мы называем это "экологичной"
зато наша, отечественная
Было у дедуси 2 тетрапака, один серый, другой белый
Дед был Пётр Первый
Видел такое во вкусвилле… весь картон был сырой на ребрах
Вот кстати забавно, что молоко это может быть и норм, но некачественная упаковка его тупо портит
Там же не только отбеливателя нет, но и пленки нормальной,, чтоб жидкость держать.
Вместо чего-то хорошего будет говно, но главное то, что оно наше, отечественное
Так победим!
Свое не пахнет же
я думаю разработку этой технологии (ещё из 1960-х) надо поручить роскосмосу
и барагозин должен твёрдо и чётко заявить "да срали мы в ихний тетрапук и отправляли им обратно! сделаем более лудше ещё раньше 2027-го года!"
и медведев напишет в телеграм: "Господи, как же я ненавижу кефир в этих тетрапаках, жизнь положу чтоб их уничтожить. Сука, аж трисёт"
потому что кефир должен быть в стеклянных бутылках с пробкой из фольги
правда не факт, что фольгу в рашке не забыли как делать
Она будет серой и пахнуть серой
Потными носками
На самом деле тетрапак как тетрапак, пью из такого вологодское молоко. На вид только похлипче, но не критично
тетрапак как тетрапак
На рёбрах не сырой???
А давно pure pak российский?
С 24 февраля похоже все российское
Помню я советские треугольные упаковки молока - они вечно протекали. Посмотрим, смогут ли повторить.
Пока на полке стоит объем уменьшается. К концу срока годности уже пустой пакет...
Советские треугольные упаковки это как раз официально лицензированный Тетрапак.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tetra_Classic#%D0%92_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
Не серый, а ЭКО!
Умберто?
Ещё пижже будет даж
Она будет настолько экологичной, что будет начинать разлагаться еще до того как вы ее выбросите.
РОССПАК?
А сейчас серые пачки это еще тетрапак или уже нет?
Ничего что Монди австрийская?
Рубрика эээээээксперименты
Пофиг что она будет из сделанной из гавна, или, как мы ее называем, «экологичной», главное что наша, отечественная!
Сори конечно но в чем проблема серого картона? Я вообще не очень понимаю зачем отбеливать бумагу которая одноразовая - туалетная например или тот же тетрапак. Поебать же какого он цвета главное чтобы тетрапак был герметичный а туалетка мягкой.
Если обосрутся с качеством как обычно то это другой разговор
Ааа это как та серая и тонкая совковая туалетка без дырки.