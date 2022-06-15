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В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» — он будет серым, а не белым Статьи редакции

В «экологичной» упаковке уже продают вологодское молоко.

Картон для упаковки Pure Pak хотят запустить в серийное производство до конца 2022 года, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК. Первые партии картона уже закупили для молочной отрасли.

Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная. Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. И в бидоны алюминиевые мы не вернёмся.

Виктория Абрамченко
вице-премьер РФ

Среди участников эксперимета Абрамченко назвала группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов — например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).

В мае Tetra Pak разорвала связи со своей российской «дочкой». Пресс-служба компании тогда опровергла информацию об уходе из России. 13 июня издание Dagens Nyheter сообщило, что Швеция запретила холдингу Tetra Pak продолжать экспорт в Россию продукции, которая попала под ограничения ЕС.

#новости #санкции

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61 комментарий
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Старший бокал
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Московский

Каждый раз хрюкаю

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sergjjj

Веселый канал, там все новости "Мы не обосрались, так и было задумано"

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Trade Scum

Фейк - В России остановилось производство 4нм современных процессоров..
Правда - АХАХХАХХ СУКИ МЫ ИХ НИКОГДА И НЕ ДЕЛАЛИ НАЕБАЛИ ВАС НАПИЗДЮНКАЛИ НАЕБАЛИ ЛОХОВ МЫ СКАЗАЛИ ВАМ НЕПРАВДУ АХХ

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MoreLess

К железным бидонам мы не вернёмся. Твёрдо и чётко.

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Московский

Потому что в России их не производят😳

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Железнодорожный теркин30см

Железный Бидон - звучит как мощное прозвище Байдена

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1 комментарий
Pavel Zamyatin

Будут серые картонные. Но потом. Дайте денях на разработку.

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Jereyaut

Приходите со своей тарой.

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Ахтубинский Подводный Флот

серая бумага, серый тетрапак, серая жизнь... Мы живем в самой прекрасной стране, и остальные страны нам завидуют...

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f пора менять ник 4815162342

https://www.youtube.com/watch?v=3hJlglQKN0U

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Зенон Китийский

Зато теперь дома не серые)

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1 комментарий
New

«А кто меня не любит - вы просто мне завидуете!»
Певец: Тимати
Композиция: В клубе
Год выпуска: 2006

https://youtu.be/jYqsEj9MKS4

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1 комментарий
Окружающий клуб

Она будет серой и пахнуть говном, мы называем это "экологичной"

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Алексей Приловский

зато наша, отечественная

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Строгий глобус

Было у дедуси 2 тетрапака, один серый, другой белый

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Окружающий клуб

Дед был Пётр Первый

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2 комментария
Enoxix

Видел такое во вкусвилле… весь картон был сырой на ребрах

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Рыночный Никита

Вот кстати забавно, что молоко это может быть и норм, но некачественная упаковка его тупо портит

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1 комментарий
temnemenee

Там же не только отбеливателя нет, но и пленки нормальной,, чтоб жидкость держать.

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AoHeaven

Вместо чего-то хорошего будет говно, но главное то, что оно наше, отечественное

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Железнодорожный теркин30см

Так победим!

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Сергей Кондрашев

Свое не пахнет же

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2 комментария
Неизвестный ГОСТ

я думаю разработку этой технологии (ещё из 1960-х) надо поручить роскосмосу
и барагозин должен твёрдо и чётко заявить "да срали мы в ихний тетрапук и отправляли им обратно! сделаем более лудше ещё раньше 2027-го года!"

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Неизвестный ГОСТ

и медведев напишет в телеграм: "Господи, как же я ненавижу кефир в этих тетрапаках, жизнь положу чтоб их уничтожить. Сука, аж трисёт"

потому что кефир должен быть в стеклянных бутылках с пробкой из фольги
правда не факт, что фольгу в рашке не забыли как делать

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2 комментария
Котике

Она будет серой и пахнуть серой

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Антон Лисин

Потными носками

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TJaba

На самом деле тетрапак как тетрапак, пью из такого вологодское молоко. На вид только похлипче, но не критично

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God Damn

тетрапак как тетрапак

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Русский

На рёбрах не сырой???

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2 комментария
Московский

А давно pure pak российский?

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Redneck

С 24 февраля похоже все российское

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MMM123

Помню я советские треугольные упаковки молока - они вечно протекали. Посмотрим, смогут ли повторить.

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DanteJohn

Пока на полке стоит объем уменьшается. К концу срока годности уже пустой пакет...

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Dmitry Kórotkov

Советские треугольные упаковки это как раз официально лицензированный Тетрапак.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tetra_Classic#%D0%92_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

Tetra Classic
Tetra Classic — картонная упаковка в форме тетраэдра для хранения молока и молочных продуктов…
ru.wikipedia.org
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Kibizoid
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Соросята спасают Темнова

Не серый, а ЭКО!

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Строгий глобус

Умберто?

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Ktachik

Ещё пижже будет даж

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Сергей Кондрашев

Она будет настолько экологичной, что будет начинать разлагаться еще до того как вы ее выбросите.

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Близкий глобус
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Александр Игоревич

РОССПАК?

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Глен Метьюс

А сейчас серые пачки это еще тетрапак или уже нет?

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Гриня Ку-Ук

Ничего что Монди австрийская?

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Андрей Лагутин
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Andrii Chornyi

Рубрика эээээээксперименты

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Stray

Пофиг что она будет из сделанной из гавна, или, как мы ее называем, «экологичной», главное что наша, отечественная!

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SexKamaz

Сори конечно но в чем проблема серого картона? Я вообще не очень понимаю зачем отбеливать бумагу которая одноразовая - туалетная например или тот же тетрапак. Поебать же какого он цвета главное чтобы тетрапак был герметичный а туалетка мягкой.
Если обосрутся с качеством как обычно то это другой разговор

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Nothingatall

Ааа это как та серая и тонкая совковая туалетка без дырки.

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