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Новости

Самолёт British Airways затопило во время полёта из Лондона в Вашингтон: вода начала литься с верхней палубы на нижнюю Статьи редакции

Самолёту удалось совершить безопасную посадку в Вашингтоне.

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Samchui

Во время семичасового трансатлантического полёта со второго этажа двухэтажного Airbus A380 хлынула вода. British Airways подтвердила, что у неё возникла проблема с резервуаром для воды, что привело к затоплению задней части самолета с лестничного пролёта, которым пользовались пассажиры эконом-класса. Всего борт вмещает в себя до 500 пассажиров.

The Sun

Члены экипажа пытались остановить поток воды на высоте девять тысяч метров, обложив затопленную зону полотенцами и одеялами. Пассажиров быстро перевели в сухие места.

Инцидент не привёл к серьёзным последствиям, техническая неисправность произошла ближе к концу перелёта. В тот же день этот самолёт снова поднялся в воздух.

Ни в коем случае не было никаких проблем с безопасностью, это было связано с подачей чистой питьевой воды. Неисправный клапан был заменен, и проблема устранена. Полёт благополучно продолжился и приземлился как обычно.

заявление British Airways

#новости #самолёты

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15 комментариев
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Андрей Лагутин

а разве воздушные судна не воздухом затапливать должно?

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Чувак против войны
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Михаил Октябрьский

и тонуть они должны вверх

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Игорь Херник

Хаха, вот и пошли поломки и необслуживаемых у лизингодателей самолётов российских авиакомпаний... wait, OH SH~

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Hfr Olod

сейчас поломки самолетов на пассажироперевозки в 7млд человек будут сравнивать с рашкинскими 140кк и говорить "вот у них есть техобслуживание, и все ломается, а у нас даже меньше проблем!"

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no money no honey

когда придётся летать на илах, сам факт наличия самолёта в воздухе будет казаться чудом, а течёт там или нет — плевать. не удивлюсь, если в будущем на рф авиалиниях разрешат курить

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Александр Прохоренко

А их сколько осталось? Два?

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Денис Кротов

ну да, интересно, сколько бы занял ремонт подобной неисправности в РФ, наверняка, в тот же день самолёт бы никуда не полетел, или полетел бы без воды в умывальниках

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Денис Сенькин

когда боишься летать, тк можешь упасть и разбиться, но в итоге появляется фобия утонуть в самолете

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Приличный украинец

Почти ничего нового, если до этого боялся упасть и утонуть в океане

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Paulinio

Это уже не самолёт, это, блин, крейсер Москва нахрен…

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Строгий глобус

За неимением оркестра на борту из динамиков в салоне пустили closer my god to thee

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Прохладный цветок

Летающая сауна

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jay

Вот тебе и док-во вопиющего неравенства в мире.

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Invaders must die

Не нужно летать во время дождя.

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