Во время семичасового трансатлантического полёта со второго этажа двухэтажного Airbus A380 хлынула вода. British Airways подтвердила, что у неё возникла проблема с резервуаром для воды, что привело к затоплению задней части самолета с лестничного пролёта, которым пользовались пассажиры эконом-класса. Всего борт вмещает в себя до 500 пассажиров.