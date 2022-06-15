Самолёт British Airways затопило во время полёта из Лондона в Вашингтон: вода начала литься с верхней палубы на нижнюю Статьи редакции
Самолёту удалось совершить безопасную посадку в Вашингтоне.
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Во время семичасового трансатлантического полёта со второго этажа двухэтажного Airbus A380 хлынула вода. British Airways подтвердила, что у неё возникла проблема с резервуаром для воды, что привело к затоплению задней части самолета с лестничного пролёта, которым пользовались пассажиры эконом-класса. Всего борт вмещает в себя до 500 пассажиров.
Члены экипажа пытались остановить поток воды на высоте девять тысяч метров, обложив затопленную зону полотенцами и одеялами. Пассажиров быстро перевели в сухие места.
Инцидент не привёл к серьёзным последствиям, техническая неисправность произошла ближе к концу перелёта. В тот же день этот самолёт снова поднялся в воздух.
а разве воздушные судна не воздухом затапливать должно?
и тонуть они должны вверх
Хаха, вот и пошли поломки и необслуживаемых у лизингодателей самолётов российских авиакомпаний... wait, OH SH~
сейчас поломки самолетов на пассажироперевозки в 7млд человек будут сравнивать с рашкинскими 140кк и говорить "вот у них есть техобслуживание, и все ломается, а у нас даже меньше проблем!"
когда придётся летать на илах, сам факт наличия самолёта в воздухе будет казаться чудом, а течёт там или нет — плевать. не удивлюсь, если в будущем на рф авиалиниях разрешат курить
А их сколько осталось? Два?
ну да, интересно, сколько бы занял ремонт подобной неисправности в РФ, наверняка, в тот же день самолёт бы никуда не полетел, или полетел бы без воды в умывальниках
когда боишься летать, тк можешь упасть и разбиться, но в итоге появляется фобия утонуть в самолете
Почти ничего нового, если до этого боялся упасть и утонуть в океане
Это уже не самолёт, это, блин, крейсер Москва нахрен…
За неимением оркестра на борту из динамиков в салоне пустили closer my god to thee
Летающая сауна
Вот тебе и док-во вопиющего неравенства в мире.
Не нужно летать во время дождя.