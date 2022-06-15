Такой код покупатель покажет со своего телефона, а продавец для оплаты его отсканирует.

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С 25 октября банки, которые выпускают карты «Мир», смогут запустить новый способ оплаты покупок — без использования карты и платежного терминала, с помощью QR-кода на мобильном устройстве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

В НСПК (оператор «Мира») подтвердили vc.ru, что с осени платёжная система даст банкам возможность запускать сервисы для оплаты через QR-код на смартфоне. По мере внедрения технологии они смогут предоставлять этот сервис своим клиентам.

Как пишут «Известия», такие операции будут проводиться только после аутентификации клиента. В разработке участвует банк «Русский Стандарт», внедрять его планирует и «Открытие». Во «Открытии» уточнили, что будет два способа генерации QR-кодов: в приложении Mir Pay или банка.

В «Сбере» напомнили, что уже запустили такую технологию в собственном сервисе SberPay. Сгенерировать код можно в приложении «Сбербанк Онлайн», а потом показать продавцу, чтобы он его отсканировал.

ЦБ запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам. Но такая оплата занимает больше времени: нужно включить камеру, отсканировать код, а потом перейти в приложение и подтвердить платёж.