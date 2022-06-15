«Мир» запустит QR-коды, по которым продавцы смогут сами списывать деньги Статьи редакции
Такой код покупатель покажет со своего телефона, а продавец для оплаты его отсканирует.
С 25 октября банки, которые выпускают карты «Мир», смогут запустить новый способ оплаты покупок — без использования карты и платежного терминала, с помощью QR-кода на мобильном устройстве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.
В НСПК (оператор «Мира») подтвердили vc.ru, что с осени платёжная система даст банкам возможность запускать сервисы для оплаты через QR-код на смартфоне. По мере внедрения технологии они смогут предоставлять этот сервис своим клиентам.
Как пишут «Известия», такие операции будут проводиться только после аутентификации клиента. В разработке участвует банк «Русский Стандарт», внедрять его планирует и «Открытие». Во «Открытии» уточнили, что будет два способа генерации QR-кодов: в приложении Mir Pay или банка.
В «Сбере» напомнили, что уже запустили такую технологию в собственном сервисе SberPay. Сгенерировать код можно в приложении «Сбербанк Онлайн», а потом показать продавцу, чтобы он его отсканировал.
ЦБ запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам. Но такая оплата занимает больше времени: нужно включить камеру, отсканировать код, а потом перейти в приложение и подтвердить платёж.
Оплата помощью QR-кода на смартфоне широко распространена в странах Азии. Например, в Китае такая технология есть в приложениях WeChat и Alipay.
Зумеры изобрели вичатпей, что неплохо
Если ее научатся добавлять в воллет карточкой с qr, вообще можно будет считать, что просто отделались
А потом может и такое прикрутят
Великолепный план, НСПК. Просто охеренный, если я правильно понял.
В чем проблема сделать так, что бы QR код показывал продавец, а ты его уже сканировал и совершал оплату? Гораздо удобнее чем показывать код, что бы у тебя списали деньги + ты ведь вводить сумму получается ещё обязан
Для тех у кого нет смартфона же
ало уже 3 года как работает так. то что этим никто не пользуется это уже другой разговор
Так такое уже много где есть (я сейчас про Питер говорю)
На кассе сканируешь телефоном код на оплату и вуаля
Наебут не одни так другие! Вперёд к расставанию с деньгами!
У вас списали 100 тысяч рублей, извините
Ну кстати для обладателей всяких китайских часов телефонов типа меня удобно , такая фича кстати в вебмани ещё давно была уже, типа бесконтакт для устройств без нфц
долго, неудобно, топорно