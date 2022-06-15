IKEA продаст все фабрики в России и сократит часть сотрудников Статьи редакции
По официальной информации, компания пока не уходит полностью, но не видит возможности возобновить работу в стране в ближайшее время.
Шведская компания IKEA заявила об оптимизации российской части бизнеса, об этом сообщила группа компаний Ignika на официальном сайте. Все четыре фабрики, работающие в стране, будут проданы, а большую часть сотрудников сократят.
По словам источников издания Baza, 15 июня прошло собрание менеджеров компании. На нём сотрудникам якобы сообщили, что IKEA в России «работать больше не будет». Однако в официальном заявлении о полном уходе с рынка не говорится. Кроме того, в компании заявили, что торговые центры МЕГА продолжат работу — они также принадлежат шведскому бренду.
IKEA приостановила работу в России в начале марта — все магазины бренда закрылись, но большинство сотрудников сохранили рабочие места и зарплату. Теперь многих сократят, некоторым предлагают уволиться по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.
Также в ближайшие месяцы бренд планирует провести распродажу товаров, оставшихся на складе — это может стать последним за долгое время шансом россиян купить что-то в шведском магазине. Сотрудникам также дадут пять дней до начала продаж на покупку для себя. Уже сейчас на маркетплейсах начали появляться брендированные товары.
Ждём наших замещений «сиди и не пизди»
Ну это уже и сейчас есть. Был бы человек, а статья найдётся!
Всех посадят.
Есть два стула.
Сиди и точка.
Но это еще не точка вот скоро наши бравые Олигархи перекупят и откроют нашу скрепную мебель и точка, качество не пострадает поставщики те же ну подумаешь, акулы не будет и качество товаров будет другим без контроля качества, зато наше, русское, скрепное, православное и точка
И МЕБЕЛЬ БУДЕТ ВСЯ СЕРАЯ!!!
Советую уже регистрировать домен mebelitochka.ru
Следом российские презервативы «Ебель и точка».
Погодите-ка, а как же рынок на миллиард людей, и выручка на триллионы?
Да это они просто из-за хайпа. Через две недели вернутся по-тихому.
Где ты в России нашёл миллиард людей?
Логика решения абсолютна понятна и ожидаема. И экономически и политически возобновлять работу они уже не могли. Но бля, все равно обидно, что те кто Za, живут по большей части в такой мухосрани, где отродясь Икею не видели, и им около насрать на такие новости. Поэтому опять страдать будут не те, кто должны бы.
Что за странные ярлыки про мухосрань? Посмотри сколько Икеи по России (было), т.е. "мухасрань" это 99,9% территории России. Типа, какие-то условные замкадыши, которые кроме телевизора в жизни ничего отродясь не видели — причина всех зол, которые должны страдать? А вот столичные, а также те, кому повезло, что к ним «пришла» Икея, это все просветленные, всёпонимащие, которых нужно пожалеть?
Буквально вчерашний твиттер Газманова, как яркий пример того, что даже люди с большим достатком и те, которые должны были бы озаботится, никуя этого не сделали и даже наоборот, так что высер про «мухосрань» не совсем понятен. Мухосрань у жителей России в голове, а не по принципу отдаленности от Икеи.
Путин заявил об оптимизации России. Еды нет, воды нет, всё серое.
бетона тоже нет, он теперь просто грязь
Пиздарики. Слов нет. Шведы до последнего ждали урегулирования ситуации
Призываю 15 рублевых чтобы они мне объяснили, почему это выгодно и вообще только лучше стало.
Общеизвестно что шведы травили россиян клеем и дешевым дсп, которые используются в их мебели и мы никак не могли на это повлиять. Наши производители поэтому не могли конкурировать по ценам с ИКЕЯ, теперь, после закрытия этого сатанинского производства, россияне наконец то будут покупать нашу качественную и "здоровую" мебель - нам стало только лучше
«Соберись, тряпка» — новая икеа в россии
Я конечно все понимаю , но в чем проблема продавать под брендом Иккея?
Все всё понимают...
Продавать можно под любым брендом, вопрос в том, что бренд не просто так так много стоит. Российскую мебель вы можете и сейчас покупать, и сравнить бизнес-процессы от покупки до сборки...
Акулу оставьте.
в грузию будешь за акулами ездить
Продам акулу Блохэй!
Спасибо что бросили нас на произвол Путина. Оч любим и ценим. Вот такой ваш esg ебучий
А могли ведь остаться и продолжать платить налоги Путину, вот ведь негодяи
Жаль, у меня шкаф так и стоит без дверей то ли с 2020, то ли с 2021 года. Тоже были паузы с поставками, так и не закончились.
Дрова и точка
Палка-капалка и точка
опять повесточка "мi нi прi чем, это все путин, на него санкции и накладывайте"?
не работает.
Не высвобождение, а оптимизация!
хорошечно
Как же я рада что буквально в феврале сделала заказ в икее и поэтому у меня есть всё, что мне нужно (ну, основное).
Но я обожаю этот магазин. Очень больно за икею, зару и h&m home..
Путин любит итальянскую мебель, а не шведскую. Пусть уёбывают.
ООО «Два Стула»