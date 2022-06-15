Новости

IKEA продаст все фабрики в России и сократит часть сотрудников Статьи редакции

По официальной информации, компания пока не уходит полностью, но не видит возможности возобновить работу в стране в ближайшее время.

Шведская компания IKEA заявила об оптимизации российской части бизнеса, об этом сообщила группа компаний Ignika на официальном сайте. Все четыре фабрики, работающие в стране, будут проданы, а большую часть сотрудников сократят.

За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников.

из заявления компании

По словам источников издания Baza, 15 июня прошло собрание менеджеров компании. На нём сотрудникам якобы сообщили, что IKEA в России «работать больше не будет». Однако в официальном заявлении о полном уходе с рынка не говорится. Кроме того, в компании заявили, что торговые центры МЕГА продолжат работу — они также принадлежат шведскому бренду.

IKEA приостановила работу в России в начале марта — все магазины бренда закрылись, но большинство сотрудников сохранили рабочие места и зарплату. Теперь многих сократят, некоторым предлагают уволиться по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.

Также в ближайшие месяцы бренд планирует провести распродажу товаров, оставшихся на складе — это может стать последним за долгое время шансом россиян купить что-то в шведском магазине. Сотрудникам также дадут пять дней до начала продаж на покупку для себя. Уже сейчас на маркетплейсах начали появляться брендированные товары.

#новости #ктоушёл #ikea

2661 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Написать комментарий...
Существенный месяц

Ждём наших замещений «сиди и не пизди»

Ответить
Развернуть ветку
Сильный Слава

Ну это уже и сейчас есть. Был бы человек, а статья найдётся!
Всех посадят.

Ответить
Развернуть ветку
Сейлор Воин

Есть два стула.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Приемлемый Русский

Сиди и точка.

Ответить
Развернуть ветку
max payne
Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе

Но это еще не точка вот скоро наши бравые Олигархи перекупят и откроют нашу скрепную мебель и точка, качество не пострадает поставщики те же ну подумаешь, акулы не будет и качество товаров будет другим без контроля качества, зато наше, русское, скрепное, православное и точка

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

И МЕБЕЛЬ БУДЕТ ВСЯ СЕРАЯ!!!

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Степан Бандера

Советую уже регистрировать домен mebelitochka.ru

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Ядерное Солнышко

Следом российские презервативы «Ебель и точка».

Ответить
Развернуть ветку
Драгоценный Артем

Погодите-ка, а как же рынок на миллиард людей, и выручка на триллионы?

Ответить
Развернуть ветку
FireGrim

Да это они просто из-за хайпа. Через две недели вернутся по-тихому.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Макс Карр

Где ты в России нашёл миллиард людей?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Lemming

Логика решения абсолютна понятна и ожидаема. И экономически и политически возобновлять работу они уже не могли. Но бля, все равно обидно, что те кто Za, живут по большей части в такой мухосрани, где отродясь Икею не видели, и им около насрать на такие новости. Поэтому опять страдать будут не те, кто должны бы.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Дильс

Что за странные ярлыки про мухосрань? Посмотри сколько Икеи по России (было), т.е. "мухасрань" это 99,9% территории России. Типа, какие-то условные замкадыши, которые кроме телевизора в жизни ничего отродясь не видели — причина всех зол, которые должны страдать? А вот столичные, а также те, кому повезло, что к ним «пришла» Икея, это все просветленные, всёпонимащие, которых нужно пожалеть?
Буквально вчерашний твиттер Газманова, как яркий пример того, что даже люди с большим достатком и те, которые должны были бы озаботится, никуя этого не сделали и даже наоборот, так что высер про «мухосрань» не совсем понятен. Мухосрань у жителей России в голове, а не по принципу отдаленности от Икеи.

Ответить
Развернуть ветку
Сильный Слава
Шведская компания IKEA заявила об оптимизации российской части бизнеса

Путин заявил об оптимизации России. Еды нет, воды нет, всё серое.

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

бетона тоже нет, он теперь просто грязь

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Yggdrasil

Пиздарики. Слов нет. Шведы до последнего ждали урегулирования ситуации

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Quartz

Призываю 15 рублевых чтобы они мне объяснили, почему это выгодно и вообще только лучше стало.

Ответить
Развернуть ветку
Неопределенный магнит

Общеизвестно что шведы травили россиян клеем и дешевым дсп, которые используются в их мебели и мы никак не могли на это повлиять. Наши производители поэтому не могли конкурировать по ценам с ИКЕЯ, теперь, после закрытия этого сатанинского производства, россияне наконец то будут покупать нашу качественную и "здоровую" мебель - нам стало только лучше

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Андрей Лагутин

«Соберись, тряпка» — новая икеа в россии

Ответить
Развернуть ветку
Прохладный цветок

Я конечно все понимаю , но в чем проблема продавать под брендом Иккея?
Все всё понимают...

Ответить
Развернуть ветку
Andrew K.

Продавать можно под любым брендом, вопрос в том, что бренд не просто так так много стоит. Российскую мебель вы можете и сейчас покупать, и сравнить бизнес-процессы от покупки до сборки...

Ответить
Развернуть ветку
Владлен Капутин

Акулу оставьте.

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

в грузию будешь за акулами ездить

Ответить
Развернуть ветку
СОВа

Продам акулу Блохэй!

Ответить
Развернуть ветку
Nickis

Спасибо что бросили нас на произвол Путина. Оч любим и ценим. Вот такой ваш esg ебучий

Ответить
Развернуть ветку
Пермский глобус

А могли ведь остаться и продолжать платить налоги Путину, вот ведь негодяи

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Приличный украинец

Жаль, у меня шкаф так и стоит без дверей то ли с 2020, то ли с 2021 года. Тоже были паузы с поставками, так и не закончились.

Ответить
Развернуть ветку
smd 812

Дрова и точка

Ответить
Развернуть ветку
smd 812

Палка-капалка и точка

Ответить
Развернуть ветку
Петров-Васечкин.

опять повесточка "мi нi прi чем, это все путин, на него санкции и накладывайте"?
не работает.

Ответить
Развернуть ветку
Некоторые американец
Это решение повлечет за собой оптимизацию

Не высвобождение, а оптимизация!

Ответить
Развернуть ветку
Преступный огонь

хорошечно

Ответить
Развернуть ветку
А станет ли лучше

Как же я рада что буквально в феврале сделала заказ в икее и поэтому у меня есть всё, что мне нужно (ну, основное).
Но я обожаю этот магазин. Очень больно за икею, зару и h&m home..

Ответить
Развернуть ветку
Глупый Денис

Путин любит итальянскую мебель, а не шведскую. Пусть уёбывают.

Ответить
Развернуть ветку
Boris Gurtovoy

ООО «Два Стула»

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 54 комментария
null