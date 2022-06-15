По официальной информации, компания пока не уходит полностью, но не видит возможности возобновить работу в стране в ближайшее время.

Шведская компания IKEA заявила об оптимизации российской части бизнеса, об этом сообщила группа компаний Ignika на официальном сайте. Все четыре фабрики, работающие в стране, будут проданы, а большую часть сотрудников сократят.

За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников. из заявления компании

По словам источников издания Baza, 15 июня прошло собрание менеджеров компании. На нём сотрудникам якобы сообщили, что IKEA в России «работать больше не будет». Однако в официальном заявлении о полном уходе с рынка не говорится. Кроме того, в компании заявили, что торговые центры МЕГА продолжат работу — они также принадлежат шведскому бренду.

IKEA приостановила работу в России в начале марта — все магазины бренда закрылись, но большинство сотрудников сохранили рабочие места и зарплату. Теперь многих сократят, некоторым предлагают уволиться по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.

Также в ближайшие месяцы бренд планирует провести распродажу товаров, оставшихся на складе — это может стать последним за долгое время шансом россиян купить что-то в шведском магазине. Сотрудникам также дадут пять дней до начала продаж на покупку для себя. Уже сейчас на маркетплейсах начали появляться брендированные товары.