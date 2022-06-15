Новости

Ликвидированный «Комитет против пыток» продолжит работу как «Команда против пыток» Статьи редакции

Организация самоликвидировалась после признания «иностранным агентом».

Члены ликвидированного «Комитета против пыток» объявили о смене названия. Об этом сообщается в телеграме организации.

Дорогие друзья!

В результате известных событий на прошлой неделе был ликвидирован Комитет против пыток. Для нас это стало непростым решением. Однако уровень поддержки, которую мы получили в эти дни, невероятно мотивирует.

Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой.

Команда уже добилась более 298 миллионов компенсаций пострадавшим и привела на скамью подсудимых 159 агентов государства, виновных в пытках. Мы намерены привлечь к ответственности каждого, кто, будучи облеченным властью, позволил себе применять насилие. Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути!

«Команда против пыток»

10 июня «Комитет против пыток» признали «иностранным агентом», 11 июня организация объявила о самоликвидации.

Новости
«Комитет против пыток» внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов Статьи редакции

За несколько часов до включения в список организация опубликовала отчёт о своей работе за весну 2022 года.

Продолжение 15 июня: После ликвидации «Комитет против пыток» продолжит работу как «Команда против пыток»
Новости
«Комитет против пыток» объявил о ликвидации Статьи редакции

Накануне нижегородскую организацию признали «иностранным агентом».

Продолжение 15 июня: «Комитет против пыток» продолжит работу как «Команда против пыток»

#новости #пытки

600 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
Adel Prokurov

Дальше - Один против пыток?

Ответить
Развернуть ветку
Сильный Слава

Главное, чтобы не наедине с пытками.

Ответить
Развернуть ветку
max payne

Я/МЫ пытки

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Zamyatin

Потом Тор, за ним Локи, а дальше можно по славянским богам пойти...

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Потанин перекупил

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

питки та казні - то не наше діло, але кал, але уроди

Ответить
Развернуть ветку
Прохладный цветок

Пытки против пыток

Ответить
Развернуть ветку
Нищий пёс_анон

Против пыток - и точка

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

А закончит в соло

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

Друзья против пыток, организация против пыток, организованное собрание против пыток... Х против пыток, где х - нужное слово...
Главное х менять почаще.

Ответить
Развернуть ветку
Активный Паша

11 друзей Оушена против пыток

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null