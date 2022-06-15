Дорогие друзья!

В результате известных событий на прошлой неделе был ликвидирован Комитет против пыток. Для нас это стало непростым решением. Однако уровень поддержки, которую мы получили в эти дни, невероятно мотивирует.

Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой.

Команда уже добилась более 298 миллионов компенсаций пострадавшим и привела на скамью подсудимых 159 агентов государства, виновных в пытках. Мы намерены привлечь к ответственности каждого, кто, будучи облеченным властью, позволил себе применять насилие. Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути!

