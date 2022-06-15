Ликвидированный «Комитет против пыток» продолжит работу как «Команда против пыток» Статьи редакции
Организация самоликвидировалась после признания «иностранным агентом».
Члены ликвидированного «Комитета против пыток» объявили о смене названия. Об этом сообщается в телеграме организации.
10 июня «Комитет против пыток» признали «иностранным агентом», 11 июня организация объявила о самоликвидации.
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Дальше - Один против пыток?
Главное, чтобы не наедине с пытками.
Я/МЫ пытки
Потом Тор, за ним Локи, а дальше можно по славянским богам пойти...
Потанин перекупил
питки та казні - то не наше діло, але кал, але уроди
Пытки против пыток
Против пыток - и точка
А закончит в соло
Друзья против пыток, организация против пыток, организованное собрание против пыток... Х против пыток, где х - нужное слово...
Главное х менять почаще.
11 друзей Оушена против пыток