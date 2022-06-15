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vc.ru

Клиенты пожаловались на сервиc CDEK.Shopping для заказа товаров из-за рубежа. Их не выкупают и задерживают доставку Статьи редакции

В компании объяснили это проблемами с логистикой, платёжными ограничениями и «усиленным» таможенным контролем.

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Клиенты CDEK.Shopping жалуются на задержку доставки оплаченных покупок. В Telegram-чате, где обсуждают проблемы сервиса, 385 участников.

Пользователи, сделавшие заказ в начале мая, до сих пор не получили посылки и подтверждения выкупа товаров. После вопроса, можно ли оформить возврат, в поддержке отвечали, что заказ до сих пор не выкуплен. В компании утверждают (ответ СДЭК есть у vc.ru), что большинство товаров выкупают в первые сутки после заказа.

Точное количество пострадавших оценить сложно. Издание Mobile Review по сквозной нумерации посчитало, что за месяц с момента запуска сервиса пользователи сделали больше 30 тысяч заказов. По информации СДЭК, с 3 мая через CDEK.Shopping сделали 2500 заказов. Более 50% товаров выкуплены, а первую партию уже доставили.

На сайте не указан максимальный срок доставки, минимальный — 21 день.

В ответ на претензии в компании сказали, что столкнулись с «определенными сложностями во время запуска нового сервиса».

Ситуация в мире не позволила нам использовать изначально разработанные простые и быстрые схемы выкупа и доставки товаров. В текущих реалиях логистика больше напоминает циркового жонглера на шаре, который должен и мячики не уронить, и сам выстоять. Нам пришлось адаптироваться ко всем новым вводным буквально на лету.Мы с пониманием относимся к негативным комментариям в свой адрес по поводу сложившейся ситуации. СДЭК продолжает настраивать свои логистические схемы, систему оплаты и другие моменты.СДЭК

Как СДЭК объясняет проблемы с доставкой

  • При доставке грузов из ОАЭ закрыли две страны, через которые планировался транзит. Теперь пробуют вариант с прямой доставкой из Эмиратов.
  • Платёж в долларах во время выкупа товара может задержаться во время транзакции до 30 дней. Эту проблему в компании обнаружили после запуска сервиса. Поэтому СДЭК начал сотрудничать с байерами, которые выкупают товары в ОАЭ напрямую.
  • Грузы с российскими пометками задерживают на границе транзитных стран, где они ждут досмотра. Поэтому компания прорабатывает запасные маршруты.

Возврат оформили 300 клиентов, большая часть уже получила деньги, по данным компании. Сервис убрал с сайта CDEK.Shopping товары, которые не может доставить. Остались только те, которые смогут привезти через 30-40 дней.

СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за границы CDEK.Shopping в мае 2022 года. Для заказа были доступны игровые консоли Xbox и PlayStation, видеокарты и другие комплектующие для ПК, одежда, обувь и аксессуары, детские товары, товары для красоты и здоровья и другое.

#новости #сдэк

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