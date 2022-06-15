Клиенты пожаловались на сервиc CDEK.Shopping для заказа товаров из-за рубежа. Их не выкупают и задерживают доставку Статьи редакции
В компании объяснили это проблемами с логистикой, платёжными ограничениями и «усиленным» таможенным контролем.
Клиенты CDEK.Shopping жалуются на задержку доставки оплаченных покупок. В Telegram-чате, где обсуждают проблемы сервиса, 385 участников.
Пользователи, сделавшие заказ в начале мая, до сих пор не получили посылки и подтверждения выкупа товаров. После вопроса, можно ли оформить возврат, в поддержке отвечали, что заказ до сих пор не выкуплен. В компании утверждают (ответ СДЭК есть у vc.ru), что большинство товаров выкупают в первые сутки после заказа.
Точное количество пострадавших оценить сложно. Издание Mobile Review по сквозной нумерации посчитало, что за месяц с момента запуска сервиса пользователи сделали больше 30 тысяч заказов. По информации СДЭК, с 3 мая через CDEK.Shopping сделали 2500 заказов. Более 50% товаров выкуплены, а первую партию уже доставили.
На сайте не указан максимальный срок доставки, минимальный — 21 день.
В ответ на претензии в компании сказали, что столкнулись с «определенными сложностями во время запуска нового сервиса».
Как СДЭК объясняет проблемы с доставкой
- При доставке грузов из ОАЭ закрыли две страны, через которые планировался транзит. Теперь пробуют вариант с прямой доставкой из Эмиратов.
- Платёж в долларах во время выкупа товара может задержаться во время транзакции до 30 дней. Эту проблему в компании обнаружили после запуска сервиса. Поэтому СДЭК начал сотрудничать с байерами, которые выкупают товары в ОАЭ напрямую.
- Грузы с российскими пометками задерживают на границе транзитных стран, где они ждут досмотра. Поэтому компания прорабатывает запасные маршруты.
Возврат оформили 300 клиентов, большая часть уже получила деньги, по данным компании. Сервис убрал с сайта CDEK.Shopping товары, которые не может доставить. Остались только те, которые смогут привезти через 30-40 дней.
СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за границы CDEK.Shopping в мае 2022 года. Для заказа были доступны игровые консоли Xbox и PlayStation, видеокарты и другие комплектующие для ПК, одежда, обувь и аксессуары, детские товары, товары для красоты и здоровья и другое.
А что случилось?