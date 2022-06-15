Видео из автобуса, где произошёл конфликт в День России, несколько дней расходилось в соцсетях.

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Видео из инстаграма* @kkkaziyake

14 июня петербургские полицейские задержали мужчину по имени Никита Устюжанин. На него написала заявление блогерша Стелла руандийского происхождения — за два дня до этого мужчина подсел к ней в автобусе, направил камеру и сказал: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю».

После этого девушка сама начала снимать обидчика и попросила повторить его слова. Между пассажирами завязался спор на несколько минут, в ходе которого Устюжанин продолжил оскорблять блогершу и не давал ей встать с места. По словам Стеллы, водитель автобуса проигнорировал инцидент, зато за неё заступился другой пассажир.

В очень знаменательный день! В праздник День России. [...] Меня так забавляет то, что Россия пошла «освобождать» Украину от фашистов , хотя сами в своей стране порядки навести не могут. «В своем глазу бревна не видят». из поста девушки в инстаграме*

В инстаграме* Стеллу поддержали, а действия и слова мужчины осудили, хотя нашлись и те, кто присоединился к его мнению. Отдельные комментаторы присоединились к оскорблениям и назвали блогершу «русофобкой» за то, что она якобы специально выставляет россиян в таком ключе и выступает против боевых действий в Украине.

Стелла объяснила, что уважает все нации и расы и уважает Россию: она сама на четверть русская и большую часть жизни прожила здесь, а её отец погиб в девяностые во время геноцида против тутси в Руанде, поэтому она серьёзно относится к любым случаям дискриминации.

Запись несколько дней расходилась в соцсетях, перезаливы набирали десятки тысяч просмотров, а об истории написали городские паблики и СМИ. Издание «Бумага» обнаружило на странице предполагаемого обидчика фотографии из тюрьмы и посты о «начале новой жизни», а в твиттере выяснили, что мужчина привлекался за нападение на полицейского и попытку изнасилования.

Mihali @Mihali_Mow Мерзкий мешок с говном! Денацификацию они в Украине проводят…вы сначала свои города избавьте от таких вот животных! Этот ублюдок, ранее судимый за изнасилование, пристал к девочке…Ах, да… это Питер!

Локимин @Loqiemean у лоха этого ещё на руке красная ниточка повязана, видать, загадал, чтоб перепало с чёрной девочкой, но не фортануло как-то, не пошло

На историю обратила внимание глава фонда «Свободная Бурятия», активистка и журналистка Александра Гармажапова. Она занимается случаями расизма в России и помогает жертвам дискриминации, поэтому связалась с блогершей и помогла ей подать заявление в полицию, предоставив адвоката.

О задержании Устюжанина сообщила сама Гармажапова в фейсбуке*. По её словам, мужчине грозит наказание в виде 15 суток ареста или общественные работы. Стелла назвала активистку «невероятным человеком», поблагодарив за юридическую консультацию и помощь.

Фото «Подъёма»