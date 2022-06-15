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Новости

В Петербурге задержали мужчину, назвавшего темнокожую блогершу «обезьяной» — ему грозит до 15 суток ареста Статьи редакции

Видео из автобуса, где произошёл конфликт в День России, несколько дней расходилось в соцсетях.

1308 просмотров
Видео из инстаграма* @kkkaziyake

14 июня петербургские полицейские задержали мужчину по имени Никита Устюжанин. На него написала заявление блогерша Стелла руандийского происхождения — за два дня до этого мужчина подсел к ней в автобусе, направил камеру и сказал: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю».

После этого девушка сама начала снимать обидчика и попросила повторить его слова. Между пассажирами завязался спор на несколько минут, в ходе которого Устюжанин продолжил оскорблять блогершу и не давал ей встать с места. По словам Стеллы, водитель автобуса проигнорировал инцидент, зато за неё заступился другой пассажир.

В очень знаменательный день! В праздник День России. [...] Меня так забавляет то, что Россия пошла «освобождать» Украину от фашистов , хотя сами в своей стране порядки навести не могут. «В своем глазу бревна не видят».

из поста девушки в инстаграме*

В инстаграме* Стеллу поддержали, а действия и слова мужчины осудили, хотя нашлись и те, кто присоединился к его мнению. Отдельные комментаторы присоединились к оскорблениям и назвали блогершу «русофобкой» за то, что она якобы специально выставляет россиян в таком ключе и выступает против боевых действий в Украине.

Стелла объяснила, что уважает все нации и расы и уважает Россию: она сама на четверть русская и большую часть жизни прожила здесь, а её отец погиб в девяностые во время геноцида против тутси в Руанде, поэтому она серьёзно относится к любым случаям дискриминации.

Запись несколько дней расходилась в соцсетях, перезаливы набирали десятки тысяч просмотров, а об истории написали городские паблики и СМИ. Издание «Бумага» обнаружило на странице предполагаемого обидчика фотографии из тюрьмы и посты о «начале новой жизни», а в твиттере выяснили, что мужчина привлекался за нападение на полицейского и попытку изнасилования.

Mihali @Mihali_Mow
Мерзкий мешок с говном! Денацификацию они в Украине проводят…вы сначала свои города избавьте от таких вот животных! Этот ублюдок, ранее судимый за изнасилование, пристал к девочке…Ах, да… это Питер!
Локимин @Loqiemean
у лоха этого ещё на руке красная ниточка повязана, видать, загадал, чтоб перепало с чёрной девочкой, но не фортануло как-то, не пошло

На историю обратила внимание глава фонда «Свободная Бурятия», активистка и журналистка Александра Гармажапова. Она занимается случаями расизма в России и помогает жертвам дискриминации, поэтому связалась с блогершей и помогла ей подать заявление в полицию, предоставив адвоката.

О задержании Устюжанина сообщила сама Гармажапова в фейсбуке*. По её словам, мужчине грозит наказание в виде 15 суток ареста или общественные работы. Стелла назвала активистку «невероятным человеком», поблагодарив за юридическую консультацию и помощь.

Фото «Подъёма»

*Meta, которой принадлежат фейсбук и инстаграм, признана в России экстремистской организацией.

#новости #расизм #задержания

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25 комментариев
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Аркадий Гайдаржи

15 суток в обезьяннике

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TOMYMM

Потом депутат

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Окружающий клуб

в ДНР

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TOMYMM

В росии много заглавных букв

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Аркадий Гайдаржи

Депутат ДНР в метавселенной

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Товарищ
В очень знаменательный день! В праздник День России. [...] Меня так забавляет то, что Россия пошла «освобождать» Украину от фашистов , хотя сами в своей стране порядки навести не могут. «В своем глазу бревна не видят».

Он то получит 15 суток или штраф, а она за этот пост несколько лет.

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Sergei

Какой забавный поросёнок.
Ещё и женат, как такие женятся вообще?

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T:ema

как-как. Свиноматку выбрать несложно

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Петров-Васечкин.

На такой же

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игралые усташки

с бородой

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Человек кусает собаку

Ты будто этих хабалок не знаешь) фору своим мужьям дадут (догонят и ещё раз дадут)

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Артём Урвачёв

В этой ситуации также напрягла реакция в соцсетях. Довольно часто видел пассажи в духе "не ту страну денацифицируют", на что отвечали "вы нацизм с расизмом не путайте; что плохого в расизме?; вы что, считаете, что люди одинаковые?" и прикладывают всякие пички, которые должны подтвердить похожесть одних рас на определённых животных.
И подобные комменты лайкают. Ужасно

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Фамилия и имя

Но люди все действительно разные, но в другом смысле конечно же.

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Артём Урвачёв

Это-то да. Близнецы не одинаковы. Но множество комментариев, на которые я натыкался, несли в себе мысль скорее о том, что "мужик-то чё не прав", "расы лучше не мешать" (хотя откуда такой вопрос поднялся) и об откровенном расизме, который про превосходство одних над другими.

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Boris Gaykovich

Да на дтф достаточно зайти, чтобы все понять про интернационализм россиян

Тьфу

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Текущий Мурод

Фу какой же он мерзкий 🤮

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Ganna Olenyeva

Так Украину "освобождают" от "нацизма" и "фашизма", а не от расизма. При чем тут это вообще. Исторический национал-социализм победили расистские государства типа США, Франции, Австралии.

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Смертный Денис

Сказ про брёвна и соринки.

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Дарвин Пешеход
Этот ублюдок, ранее судимый за изнасилование, пристал к девочке…Ах, да… это Питер!

Почему я ничего не могу найти про изнасилование кроме этого твита?

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Владислав Шевченко

https://spb.sledcom.ru/news/item/905333

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фискальный регистратор

Говорил же, что видел эту рожу уже, оно уже чалилось и его в розыск печатали

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тРезвый Конь

Какое у нас государство европейское прям

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испанский смех

респект таким парням

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Дырявая бочка

Левачье радуется хотя челику скорее всего тупо вменили незаконное удержание или типа того…

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Зеленый самолет

Не понял,
.
УК РФ Статья 213. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: о мотивам .. расовой... ненависти
.
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок;

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