В Петербурге задержали мужчину, назвавшего темнокожую блогершу «обезьяной» — ему грозит до 15 суток ареста Статьи редакции
Видео из автобуса, где произошёл конфликт в День России, несколько дней расходилось в соцсетях.
14 июня петербургские полицейские задержали мужчину по имени Никита Устюжанин. На него написала заявление блогерша Стелла руандийского происхождения — за два дня до этого мужчина подсел к ней в автобусе, направил камеру и сказал: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю».
После этого девушка сама начала снимать обидчика и попросила повторить его слова. Между пассажирами завязался спор на несколько минут, в ходе которого Устюжанин продолжил оскорблять блогершу и не давал ей встать с места. По словам Стеллы, водитель автобуса проигнорировал инцидент, зато за неё заступился другой пассажир.
В инстаграме* Стеллу поддержали, а действия и слова мужчины осудили, хотя нашлись и те, кто присоединился к его мнению. Отдельные комментаторы присоединились к оскорблениям и назвали блогершу «русофобкой» за то, что она якобы специально выставляет россиян в таком ключе и выступает против боевых действий в Украине.
Стелла объяснила, что уважает все нации и расы и уважает Россию: она сама на четверть русская и большую часть жизни прожила здесь, а её отец погиб в девяностые во время геноцида против тутси в Руанде, поэтому она серьёзно относится к любым случаям дискриминации.
Запись несколько дней расходилась в соцсетях, перезаливы набирали десятки тысяч просмотров, а об истории написали городские паблики и СМИ. Издание «Бумага» обнаружило на странице предполагаемого обидчика фотографии из тюрьмы и посты о «начале новой жизни», а в твиттере выяснили, что мужчина привлекался за нападение на полицейского и попытку изнасилования.
На историю обратила внимание глава фонда «Свободная Бурятия», активистка и журналистка Александра Гармажапова. Она занимается случаями расизма в России и помогает жертвам дискриминации, поэтому связалась с блогершей и помогла ей подать заявление в полицию, предоставив адвоката.
О задержании Устюжанина сообщила сама Гармажапова в фейсбуке*. По её словам, мужчине грозит наказание в виде 15 суток ареста или общественные работы. Стелла назвала активистку «невероятным человеком», поблагодарив за юридическую консультацию и помощь.
*Meta, которой принадлежат фейсбук и инстаграм, признана в России экстремистской организацией.
15 суток в обезьяннике
Потом депутат
в ДНР
В росии много заглавных букв
Депутат ДНР в метавселенной
Он то получит 15 суток или штраф, а она за этот пост несколько лет.
Какой забавный поросёнок.
Ещё и женат, как такие женятся вообще?
как-как. Свиноматку выбрать несложно
На такой же
с бородой
Ты будто этих хабалок не знаешь) фору своим мужьям дадут (догонят и ещё раз дадут)
В этой ситуации также напрягла реакция в соцсетях. Довольно часто видел пассажи в духе "не ту страну денацифицируют", на что отвечали "вы нацизм с расизмом не путайте; что плохого в расизме?; вы что, считаете, что люди одинаковые?" и прикладывают всякие пички, которые должны подтвердить похожесть одних рас на определённых животных.
И подобные комменты лайкают. Ужасно
Но люди все действительно разные, но в другом смысле конечно же.
Это-то да. Близнецы не одинаковы. Но множество комментариев, на которые я натыкался, несли в себе мысль скорее о том, что "мужик-то чё не прав", "расы лучше не мешать" (хотя откуда такой вопрос поднялся) и об откровенном расизме, который про превосходство одних над другими.
Да на дтф достаточно зайти, чтобы все понять про интернационализм россиян
Тьфу
Фу какой же он мерзкий 🤮
Так Украину "освобождают" от "нацизма" и "фашизма", а не от расизма. При чем тут это вообще. Исторический национал-социализм победили расистские государства типа США, Франции, Австралии.
Сказ про брёвна и соринки.
Почему я ничего не могу найти про изнасилование кроме этого твита?
https://spb.sledcom.ru/news/item/905333
Говорил же, что видел эту рожу уже, оно уже чалилось и его в розыск печатали
Комментарий удален модератором
Какое у нас государство европейское прям
респект таким парням
Левачье радуется хотя челику скорее всего тупо вменили незаконное удержание или типа того…
Не понял,
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УК РФ Статья 213. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: о мотивам .. расовой... ненависти
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наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок;