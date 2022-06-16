Участники не смогли добраться до места проведения из-за «красного уровня опасности», установленного им в государственном приложении.

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Фото Weibo

13 июня в китайской провинции Хенань планировалась очередная акция протеста против блокировки банковских депозитов: около двух месяцев местные вкладчики не могут получить доступ к своим средствам, а компании — выплатить зарплату сотрудникам. Всего заморожено как минимум 178 миллионов долларов (более 10 миллиардов рублей).

Однако намеченная акция сорвалась. Сразу несколько участников сообщили Reuters, что за несколько дней до поездки в Хенань власти установили им «красный уровень опасности» в системе, отслеживающей распространение коронавируса в стране. С таким статусом граждане не могут пользоваться общественным транспортом и посещать общественные места.

Журналисты пообщались с несколькими жителями, которые столкнулись с проблемой, ещё около 200 человек сообщили о неожиданном изменении статуса в китайской соцсети WeChat. Потенциальных участников митинга отслеживали с помощью регистрации плана путешествий внутри страны — после недавних вспышек коронавируса власти обязали граждан уведомлять обо всех планируемых перемещениях заранее.

Я не могу ничего сделать, никуда не могу пойти. К вам относятся так, будто вы преступник. Это нарушает мои права человека. один из участников протеста

18 апреля сразу три китайских банка заморозили депозиты клиентов. По их словам, это было сделано с целью обновления внутренних систем, однако за два месяца доступ к счетам так и не вернулся. Вкладчики уже провели ряд протестов с требованием вернуть их средства, а местные правозащитники предупредили, что власти могут прибегнуть к использованию системы против коронавируса для срыва очередной акции.