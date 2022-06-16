Reuters: США профинансировали три VPN-сервиса, чтобы помочь пользователям из России обходить блокировки Статьи редакции
С конца февраля ежедневное использование VPN в России выросло на 452%, утверждают специалисты.
США после начала военных действий в Украине увеличили финансирование VPN-сервисов nthLink, Psiphon и Lantern. Так американские власти пытаются помочь им справиться с ростом пользователей из России, а россиянам — обходить блокировки и получать доступ к западным СМИ, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, с 2015 по 2021 год они уже получили не менее 4,8 миллиона долларов. С февраля 2022 года объём финансирования увеличился вдвое.
Как рассказали специалисты, после начала боевых действий в Украине ежедневное использование VPN в России выросло на 452%. С конца февраля в стране появилось минимум шесть миллионов новых пользователей сервисов, позволяющих обходить блокировки.
Количество пользователей nthLink из России выросло в несколько раз с конца февраля. Psiphon ежедневно используют более 1,3 миллиона россиян, Lantern — 1,5 миллиона в месяц, рассказали представители сервисов.
Правильное решение
дали бы еще бабла нашим оппозиционерам чтобы раскрутить их видосы хотя бы до уровня украинских блоггеров типа шария и подоляка.
украинцы минусуют за то что я назвал шария и подоляку (которые тут в рф из каждого утюга) украинскими блоггерами. Нет, они именно ваши, и когда русский сомневающийся в пропаганде хочет узнать о том "а что там украинцы говорят" он влетает как раз на них, ввиду их дикой раскрученности. Практически у каждого кто в рф утверждает что — я же не тупой, смотрю обе стороны — спросишь что за вторая сторона, будет один из этих украинцев.
Ну такоэ. Согласен частично. Шарий - наш пидарас, подоляка ваш.
Юрий Подоляка — военно-политический блогер Рунета.[6] Стал известен в первую очередь благодаря подробному освещению военных конфликтов на Донбассе (2014—2015 годы), в Нагорном Карабахе (2020 год) и на Украине (2022 год). Основную интернет-активность проявляет в Телеграме, где у него 2 млн подписчиков.
Юрий Подоляка родился 21 февраля 1975 года в Сумской области Украинской ССР. После распада Советского Союза проживал на Украине, в городе Сумы. Выпускник Сумского государственного университета[1], по образованию — инженер.[7]
В 2004 году принимал активное участие в «Оранжевой революции».[2] 28 сентября 2014 года[8], на фоне произошедшего Евромайдана, покинул Украину и переехал в Москву.[1].
Ну такой себе "наш". Наш он всего 8 лет из своих 47
Та не. Бабченко и Киселева (Евгения) российскими журналистами никто ж не считает.
УПД: да и Солонина
если бы они так же обманывали украницев, их никто бы своими не считал. аналогов подоляки (российского блоггера скрыто продвигающего противоукраинские интересы) у вас сейчас нет, как я понимаю.
кому-кому? :)
тем кто еще пытается (за свой счет, т.к. монитизация ютуба сейчас в рф отключена) пилить видосы против пропаганды
А все таки великая страна Сша
И в тоже время лишили возможности россиян платить за эти сервисы. Логика уровня Рогозина.
вероятно, они как раз бесплатный доступ сделали лучше
Как такового бесплатного доступа не сделали (по крайней мере в впне, которым я пользуюсь), но техподдержка предлагает юзать обходные варианты в виде реферкалки, чтобы получать бесплатный премиум.
Ну явно ведь с благих соображений помогают)
Есть подозрение, что количество использующих впн в россии = количество адекватных русских.
минус песков и рогозин 😬
Там инстасамки всякие и те, кто на них подписан - их большинство
особенно те которые для доступа в инстаграм используют
А я то думал чего это псифон так быстро грузить стал.
Напрасная трата денег.
америка как обычно спасает дорогих россиян
сша решили, что есть хорошие русские? зря
И вроде ни один из них не устроил акцию с раздачей халявного трафика, как Windscribe