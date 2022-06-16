С конца февраля ежедневное использование VPN в России выросло на 452%, утверждают специалисты.

США после начала военных действий в Украине увеличили финансирование VPN-сервисов nthLink, Psiphon и Lantern. Так американские власти пытаются помочь им справиться с ростом пользователей из России, а россиянам — обходить блокировки и получать доступ к западным СМИ, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, с 2015 по 2021 год они уже получили не менее 4,8 миллиона долларов. С февраля 2022 года объём финансирования увеличился вдвое.

Как рассказали специалисты, после начала боевых действий в Украине ежедневное использование VPN в России выросло на 452%. С конца февраля в стране появилось минимум шесть миллионов новых пользователей сервисов, позволяющих обходить блокировки.

Количество пользователей nthLink из России выросло в несколько раз с конца февраля. Psiphon ежедневно используют более 1,3 миллиона россиян, Lantern — 1,5 миллиона в месяц, рассказали представители сервисов.