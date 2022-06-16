Но у российских разработчиков пока нет подходящих продуктов.

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Технологии, которые используются в метавселенных, «очень интересны для государственных информационных систем». Об этом заявил на международной конференции по цифровому развитию в Петербурге вице-губернатор города Станислав Казарин, передаёт корреспондент РБК.

Под метавселенной чиновник понимает платформу, где пользователь сможет создать свой аватар, который попадёт в виртуальный мир и сможет совершать в нём юридически значимые действия. Однако для реализации этого в России нужно решить несколько вопросов:

как российские пользователи смогут подтверждать свою личность, будет ли это как в web 2.0 через ЕСИА или каким-то другим способом;

какой внешний вид должен будет иметь аватар, должен ли он соответствовать реальному облику пользователя или необязательно;



насколько реалистично будет выглядеть виртуальный мир;



какой способ коммуникаций — голосовой или текстовый — будет использоваться;



как будет подтверждаться юридическая значимость действий — через смарт-контракт, блокчейн или другое.



По словам Казарина, власти города уже рассматривали возможности реализации учётных систем с помощью таких технологий. Например, для районных администраций мониторинг состояния фасадов, дворов в виртуальной среде может быть более эффективным, чем с использованием таблиц, как это происходит сейчас.

Мы хотели к ПМЭФу подготовить тестовый кейс, например, когда два аватара встречаются в МФЦ и решают какой-то вопрос. Понятно, что количество сотрудников в МФЦ ограничено числом окон. При этом нагрузка распределена неравномерно летом и зимой, в течение дня и т.д. Мы могли бы в режиме метавселенной привлекать в качестве операторов тех, кто готов работать два-три часа в день, например, мам с маленькими детьми. Станислав Казарин вице-губернатор Петербурга

Казарин считает, что использование метавселенной для общения с государством будет «намного удобнее, чем современной системы видео-конференц-связи». «Мой личный опыт говорит, что коммуникация в виртуальном пространстве вызывает меньший дискомфорт, чем плоские экраны со множеством окошек. Многие обращали внимание, что концентрация вашего внимания в режиме видео-конференц-связи снижается значительно быстрее, а в виртуальном пространстве уровень погружения и включенности намного выше», — пояснил чиновник.