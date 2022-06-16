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Новости

Вице-губернатор Петербурга предложил использовать метавселенные в госуправлении Статьи редакции

Но у российских разработчиков пока нет подходящих продуктов.

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Технологии, которые используются в метавселенных, «очень интересны для государственных информационных систем». Об этом заявил на международной конференции по цифровому развитию в Петербурге вице-губернатор города Станислав Казарин, передаёт корреспондент РБК.

Под метавселенной чиновник понимает платформу, где пользователь сможет создать свой аватар, который попадёт в виртуальный мир и сможет совершать в нём юридически значимые действия. Однако для реализации этого в России нужно решить несколько вопросов:

  • как российские пользователи смогут подтверждать свою личность, будет ли это как в web 2.0 через ЕСИА или каким-то другим способом;
  • какой внешний вид должен будет иметь аватар, должен ли он соответствовать реальному облику пользователя или необязательно;
  • насколько реалистично будет выглядеть виртуальный мир;
  • какой способ коммуникаций — голосовой или текстовый — будет использоваться;
  • как будет подтверждаться юридическая значимость действий — через смарт-контракт, блокчейн или другое.

По словам Казарина, власти города уже рассматривали возможности реализации учётных систем с помощью таких технологий. Например, для районных администраций мониторинг состояния фасадов, дворов в виртуальной среде может быть более эффективным, чем с использованием таблиц, как это происходит сейчас.

Мы хотели к ПМЭФу подготовить тестовый кейс, например, когда два аватара встречаются в МФЦ и решают какой-то вопрос. Понятно, что количество сотрудников в МФЦ ограничено числом окон. При этом нагрузка распределена неравномерно летом и зимой, в течение дня и т.д. Мы могли бы в режиме метавселенной привлекать в качестве операторов тех, кто готов работать два-три часа в день, например, мам с маленькими детьми.

Станислав Казарин
вице-губернатор Петербурга

Казарин считает, что использование метавселенной для общения с государством будет «намного удобнее, чем современной системы видео-конференц-связи». «Мой личный опыт говорит, что коммуникация в виртуальном пространстве вызывает меньший дискомфорт, чем плоские экраны со множеством окошек. Многие обращали внимание, что концентрация вашего внимания в режиме видео-конференц-связи снижается значительно быстрее, а в виртуальном пространстве уровень погружения и включенности намного выше», — пояснил чиновник.

Казарин сообщил, что в петербургской администрации уже рассматривали несколько российских платформ, «которые находятся в зачаточном состоянии», пока ни одна из них не подходит для тех задач, которые хотел бы решать город. Чиновник пояснил, что пока речь идёт только об идее. Однако в будущем власти города всё же намерены найти поставщиков платформ для создания метавселенных.

#новости #петербург #метавселенные

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99 комментариев
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max payne

Беглов сука, ты обычным городом сначала займись а потом о метавселенной думай. В СПб теперь зарплаты как в регионах, а цены как в Москве. И вот за такие еьнутые действия, даже не действия ты нихуя не делаешь, пидорас тебя надо выкинуть с губернаторского кресла

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Antonio De
В СПб теперь зарплаты как в регионах, а цены как в Москве

Решение будет найдено - будут платить мета-зарплаты. )

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Ma Di

Ну, это вы зря. Цены в Мск иногда более адекватны, чем цены в регионах - все же через Мск везут, потому наценки за доставку.

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Вкусный динозавр

он потому и занимается метахуйней, чтобы на остальное внимания не обращали

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Серьезный Абдужаббор

@Вахтёр тут реальное дело есть, а не члены.

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Noname nonamer

У нас теперь все клоны secondlife метаверс ?

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Коровка говорит Мууу

Гений!

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Существенный историк

Метараспил, метаоткат, метазанос - ммм

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Существенный историк

Метараспил, метаоткат, метазанос - ммм

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UFO Driver

Россия могла бы стать лидером в области метавселенных, но нет сырья и кадров.

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Antonio De

Надо развивать человеческий мета-капитал )

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Just Greg

Зато лидер в распилах и откатах.

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Roman Gromov

Карго-культ

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Дмитрий Царь

Нужно ещё выделить пару миллиардов для постройки метагулага, чтобы метаинагентов можно было содержать

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DTF Форева
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DTF Форева
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INNOспички

Это обыкновенный вброс, такого говна много было выброшено за годы и ничего не сделано
рогозя даже на марс летать собирался а пока всего лишь заблокирован в твиттере.

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DTF Форева
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Вкусный динозавр

@Вахтёр помогите тут выход найти спамеру

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