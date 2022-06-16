Вице-губернатор Петербурга предложил использовать метавселенные в госуправлении Статьи редакции
Но у российских разработчиков пока нет подходящих продуктов.
Технологии, которые используются в метавселенных, «очень интересны для государственных информационных систем». Об этом заявил на международной конференции по цифровому развитию в Петербурге вице-губернатор города Станислав Казарин, передаёт корреспондент РБК.
Под метавселенной чиновник понимает платформу, где пользователь сможет создать свой аватар, который попадёт в виртуальный мир и сможет совершать в нём юридически значимые действия. Однако для реализации этого в России нужно решить несколько вопросов:
- как российские пользователи смогут подтверждать свою личность, будет ли это как в web 2.0 через ЕСИА или каким-то другим способом;
- какой внешний вид должен будет иметь аватар, должен ли он соответствовать реальному облику пользователя или необязательно;
- насколько реалистично будет выглядеть виртуальный мир;
- какой способ коммуникаций — голосовой или текстовый — будет использоваться;
- как будет подтверждаться юридическая значимость действий — через смарт-контракт, блокчейн или другое.
По словам Казарина, власти города уже рассматривали возможности реализации учётных систем с помощью таких технологий. Например, для районных администраций мониторинг состояния фасадов, дворов в виртуальной среде может быть более эффективным, чем с использованием таблиц, как это происходит сейчас.
Казарин считает, что использование метавселенной для общения с государством будет «намного удобнее, чем современной системы видео-конференц-связи». «Мой личный опыт говорит, что коммуникация в виртуальном пространстве вызывает меньший дискомфорт, чем плоские экраны со множеством окошек. Многие обращали внимание, что концентрация вашего внимания в режиме видео-конференц-связи снижается значительно быстрее, а в виртуальном пространстве уровень погружения и включенности намного выше», — пояснил чиновник.
Казарин сообщил, что в петербургской администрации уже рассматривали несколько российских платформ, «которые находятся в зачаточном состоянии», пока ни одна из них не подходит для тех задач, которые хотел бы решать город. Чиновник пояснил, что пока речь идёт только об идее. Однако в будущем власти города всё же намерены найти поставщиков платформ для создания метавселенных.
Беглов сука, ты обычным городом сначала займись а потом о метавселенной думай. В СПб теперь зарплаты как в регионах, а цены как в Москве. И вот за такие еьнутые действия, даже не действия ты нихуя не делаешь, пидорас тебя надо выкинуть с губернаторского кресла
Решение будет найдено - будут платить мета-зарплаты. )
Ну, это вы зря. Цены в Мск иногда более адекватны, чем цены в регионах - все же через Мск везут, потому наценки за доставку.
он потому и занимается метахуйней, чтобы на остальное внимания не обращали
@Вахтёр тут реальное дело есть, а не члены.
У нас теперь все клоны secondlife метаверс ?
Гений!
Метараспил, метаоткат, метазанос - ммм
Метараспил, метаоткат, метазанос - ммм
Россия могла бы стать лидером в области метавселенных, но нет сырья и кадров.
Надо развивать человеческий мета-капитал )
Зато лидер в распилах и откатах.
Карго-культ
Нужно ещё выделить пару миллиардов для постройки метагулага, чтобы метаинагентов можно было содержать
Это обыкновенный вброс, такого говна много было выброшено за годы и ничего не сделано
рогозя даже на марс летать собирался а пока всего лишь заблокирован в твиттере.
@Вахтёр помогите тут выход найти спамеру