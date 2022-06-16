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Журналист выложил видео, где мэр Дальнегорска не может выговорить «денацификация». Чиновник отомстил ему повесткой Статьи редакции

Однако отправить сотрудника СМИ на военные сборы не получилось.

В День России журналист телеканала «Даль-ТВ» Даниил Куликов опубликовал видео, на котором мэр Дальнегорска Александр Теребилов, рассказывая людям о событиях в Украине, не может выговорить слово «денацификация».

На следующий день мэр и начальник городского военкомата пришли в редакцию телеканала и объявили, что собираются вручить Куликову повестку на военные сборы, рассказал журналист. Однако сотрудник был в отпуске. Мэр не поверил и, включив камеру на телефоне, пошёл проверять все кабинеты. Куликова на месте действительно не было, чиновник вместе с военкомом ушёл.

Слава Богу, дело не дошло до проверки шкафов и пространства под столами. Если присутствие военкома я ещё как-то могу понять (может, некому было дать поручение), то присутствие главы Дальнегорска меня прям очень веселит. Благодарю за оказанную честь, быть удостоенным внимания первого лица города))) жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием.

Даниил Куликов
журналист «Даль-ТВ»

#новости #сми #чиновники

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12 комментариев
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Индивидуальный холод

Понабрали, блять, даунов по объявлению

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Серьезный Абдужаббор

Он ещё чуть не произносит "на территории России". Знает, кого тут на самом деле надо демилитаризовывать.

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Коля Дырчик

Че? Опять эта новость?

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Женатый алмаз

Ебать дебилы на свете)

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Женатый алмаз

@Вахтёр произошла бамбалейла

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Индивидуальный холод

Лол, эта хуйня только под новостями, где про политику, как я понял

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apple

Ну тут прям не скрывается что армия это инструмент наказания и запугивания.интересно, а сам пидорас поедет на военные сборы?

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Sad cat

Какой кринжовый мэр

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Игорь Херник

Недалёкий мэр Дальнегорска

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андрей Андреев

Каждый чиновник рангом ниже Путина должен быть тупее своего хозяина

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Внутренний ящик

вот дебил. забил бы на это, новостью бы не стало

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Киевский шар

не смог выговорить и не смог вручить
кто там следующий в кандидатах у полпреда

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