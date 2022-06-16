В День России журналист телеканала «Даль-ТВ» Даниил Куликов опубликовал видео, на котором мэр Дальнегорска Александр Теребилов, рассказывая людям о событиях в Украине, не может выговорить слово «денацификация».

На следующий день мэр и начальник городского военкомата пришли в редакцию телеканала и объявили, что собираются вручить Куликову повестку на военные сборы, рассказал журналист. Однако сотрудник был в отпуске. Мэр не поверил и, включив камеру на телефоне, пошёл проверять все кабинеты. Куликова на месте действительно не было, чиновник вместе с военкомом ушёл.