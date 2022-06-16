Журналист выложил видео, где мэр Дальнегорска не может выговорить «денацификация». Чиновник отомстил ему повесткой Статьи редакции
Однако отправить сотрудника СМИ на военные сборы не получилось.
В День России журналист телеканала «Даль-ТВ» Даниил Куликов опубликовал видео, на котором мэр Дальнегорска Александр Теребилов, рассказывая людям о событиях в Украине, не может выговорить слово «денацификация».
На следующий день мэр и начальник городского военкомата пришли в редакцию телеканала и объявили, что собираются вручить Куликову повестку на военные сборы, рассказал журналист. Однако сотрудник был в отпуске. Мэр не поверил и, включив камеру на телефоне, пошёл проверять все кабинеты. Куликова на месте действительно не было, чиновник вместе с военкомом ушёл.
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Понабрали, блять, даунов по объявлению
Он ещё чуть не произносит "на территории России". Знает, кого тут на самом деле надо демилитаризовывать.
Че? Опять эта новость?
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Ебать дебилы на свете)
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@Вахтёр произошла бамбалейла
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Лол, эта хуйня только под новостями, где про политику, как я понял
Ну тут прям не скрывается что армия это инструмент наказания и запугивания.интересно, а сам пидорас поедет на военные сборы?
Какой кринжовый мэр
Недалёкий мэр Дальнегорска
Каждый чиновник рангом ниже Путина должен быть тупее своего хозяина
вот дебил. забил бы на это, новостью бы не стало
не смог выговорить и не смог вручить
кто там следующий в кандидатах у полпреда
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