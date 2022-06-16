Если курьер будет постоянно превышать скорость, его заставят пройти курс ПДД.

{"id":652645,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":652645,"gtm":null} 976 просмотров

Фото «Яндекс»

«Яндекс.Еда» начала отслеживать манеру вождения велокурьеров. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживленных зонах, он получит предупреждение от сервиса. Об этом TJ сообщили в компании.

В будущем карьерам будут отправлять предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени. Как говорят в компании, «мониторинг поможет соблюдать скоростной режим и сделать выполнение доставок безопаснее».

Скорость велосипедистов сервис определяет с помощью алгоритмов. Если этот показатель превысит норму в 20 км/ч в жилой зоне, то сервис пришлёт доставщику предупреждение в курьерское приложение с просьбой снизить скорость и ссылку на курс ПДД. Если велокурьер будет регулярно нарушать скоростной режим, его вызовут в курьерский центр для дополнительного обучения ПДД.

Мониторинг заработал во всех городах, где есть «Яндекс.Еда». Систему введут и в «Яндекс.Лавке». В будущем «Яндекс.Еда» начнёт учитывать особенности маршрутов доставки и предупреждать велокурьеров о сложностях на пути. Например, сервис посоветует быть особенно осторожным, если начнётся дождь, или отправит предупреждение перед нерегулируемым железнодорожным переездом.