«Яндекс.Еда» начала следить за движением велокурьеров. Их будут предупреждать о превышении скорости Статьи редакции
Если курьер будет постоянно превышать скорость, его заставят пройти курс ПДД.
«Яндекс.Еда» начала отслеживать манеру вождения велокурьеров. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживленных зонах, он получит предупреждение от сервиса. Об этом TJ сообщили в компании.
В будущем карьерам будут отправлять предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени. Как говорят в компании, «мониторинг поможет соблюдать скоростной режим и сделать выполнение доставок безопаснее».
Скорость велосипедистов сервис определяет с помощью алгоритмов. Если этот показатель превысит норму в 20 км/ч в жилой зоне, то сервис пришлёт доставщику предупреждение в курьерское приложение с просьбой снизить скорость и ссылку на курс ПДД. Если велокурьер будет регулярно нарушать скоростной режим, его вызовут в курьерский центр для дополнительного обучения ПДД.
Мониторинг заработал во всех городах, где есть «Яндекс.Еда». Систему введут и в «Яндекс.Лавке». В будущем «Яндекс.Еда» начнёт учитывать особенности маршрутов доставки и предупреждать велокурьеров о сложностях на пути. Например, сервис посоветует быть особенно осторожным, если начнётся дождь, или отправит предупреждение перед нерегулируемым железнодорожным переездом.
Как рассказывали курьеры «Яндекс.Еды», их штрафуют за каждую минуту опоздания на заказ.
Штрафовать и за превышение скорости, и за опоздания
а тех, кто уложился — за подозрительное поведение штрафовать, автоматически
Идеально!
Вы наняты.
И точка
ИТ очка
это всё конечно круто но что там с безопаностью личных данных
К ним добавится средняя скорость курьеров, которые доставляли тебе еду
"Скорость велосипедистов сервис определяет с помощью алгоритмов." - короче, мы нашли новый способ штрафовать курьеров и хайпануть среди быдла)
Ну да, так.
Но вот же они всё гоняют как полоумные, и ПДД нарушают, если по дороге и трынду создают полную для пешеходов - если по тротуару.
1) Решение от Яндекса проблему не решит, а усугубит.
2) С каких пор Яндекс начал выполнять функции ГИБДД МВД РФ?
3) Нарушения фиксируем и докладываем или линчевание.
А ты хорош 🤪а вот у вас велокурьеров линчуют . . . Ну да, а хули они косячат?
Мда. Вообще, если кто не знал, в в течение нескольких лет у них заказы приходили во время поездки. Т.е. когда ты видишь курьера: в одной руке телефон, в другой руль - это производственная необходимость, т.к. не взять заказ нельзя. Недавно ток пофиксили, но звонки от операторов все еще поступают в рандомный момент. Такая у них безопасность.
То есть я верно понимаю - курьеры будут следить чтобы не ехать в жилой зоне быстрее 20 км/ч, в то время как их сзади будет подгонять автомобиль который будет ехать 20+19? :)
Или еще интереснее - мол зона оживленная - центр города например. Алгоритм ограничит ему скорость в 20 км/ч так как а вдруг курьер едет по тротуару, а машины вокруг будут нестись 40+19 и сигналить ему что это он едет 18 км/ч и мешается на дороге.
Что курьер сделает? Правильно! Он будет ехать 18 км/ч уже по тротуару с людьми, а не 25-30 км/ч по дороге ехать.
С нынешними ценниками решил узнать, много тжшников пользуются услугами яндекс еды в данный момент?
Я не пользуюсь. О том, что я не пользуюсь, узнал на сайте saverudata
Самый лол, что я всего лишь один раз за год заказал доставку вообще через приложение магнита, доставлял Яндекс и конечно же все слилось
К коллективному иску присоединился
Я пользуюсь другой доставкой продуктов на дом. Заказ от 3000 - бесплатно.
Меньше 3000 - оплата доставки 90 руб.
Наверное, пару раз в неделю заказываю.
Я зёлёными конкурентам пользуюсь. У них постоянно акции со скидками на 20-30 процентов и получается поесть роллов за 500р. Кстати на saverudata общая сумма за какой период выводится?
На таком говнище если он разгонится выше 20км/ч , то ему надо уходить в сборную по велоспорту
Курьерам нет смысла как бы покупать вел дороже 20к. Это тупо невыгодно. Вел — это расходник. Особенно с учетом того, как часто их пиздят.
Ну, то что на фото стоит тыс 5-7 на запчасти. За 20 уже можно купить прям приличный вел б/у 2-3 летний. А такое ржавое говно это значительно низкий кпд при вращении педалей, банально будешь уставать быстрее, износ системы велосипеда происходит быстрее, сомнительная выгода, короче
30 км без проблем. Ржавая цепь не помеха особо
Уже пробовал гонять на ржавой цепи?
Там надо не скорость отслеживать, а манеру езды. Они ездят как сумасшедшие.
Хочу по тротуару еду, теперь хочу по дороге. Ой красный? Да пофиг, я ж не на машине. А вот тут надо срезать, полосы на дороге не для меня.
Так а если он по автодороге едет?
Должен не превышать скоростной лимит этой дороги.
Кек.
Они вообще там понимают, как правильно ездить на велосипеде?
Едешь такой через Пустой парк по дорожке с горочки и там уже без педалирования будет 25-30 км/ч. Это, что тормозить, чтобы не штрафанули?
Делать какой либо анализ по скорости это действительно непонимания самого ПДД и как двигается велосипедист. Как они напримиер будут понимать по тратуару человек едет или по дороге рядом, а? Как велосипедист офигеваю от новости, хотя это всеравно в Мордоре, похер.
Может первопричина в конских штрафах и дедлайнах?
Курьеры не от хорошей жизни ездят с такой скоростью.
Почты Для Домена?
Этого простого сервиса, кстати, больше нет. Вместо него там теперь говно какое-то платное «Яндекс 360 для бизнеса».
в курсе, но уж больно ложилось в строку
Pas de deux
Заставят учить балет, и правильно. Балетом всегда славилась Россия!
Россия родина балета
принципы дешевой доставки
Поиск Дома Доставки
* Падение
А пиздить велокурьеров за перелетание на сумасшедшей скорости по пешеходному переходу когда службы доставки начнут?
депутаты работают
Тебе кто-то мешает их пиздить?
Мне мешает УК.
Если я буду пиздить за косяки при езде велокурьеров, и они будут получать телесные повреждения вследствие этого: лёгкие, средние, тяжкие и летальные, то против такого моего действия будет УК.
А если депутаты отработают, внесут поправку в ТК, что специально обученный сотрудник работодателя должен пиздить их за косяки на законных основаниях, тогда - нормуль.
У меня во дворе два раза курьеры на велосипедах сносили шлагбаум, дорогое удовольствие я вам скажу таранить шлагбаумы. Последний раз стрела с работой по замене 24тр.
Странное правило, я б поднял ограничитель хотя б до 25 км/ч. 20+ км/ч это нормальная скорость по асфальту для велосипеда. Но ладно, это можно понять:, летают по троутарам, потом сбивают ещё кого. А если курьер по проезжей части едет? Какой смысл его ограничивать, он же там все равно самый слабый, пускай едет так быстро, как собственная храбрость позволяет, только бы держался своей правой части да не проскакивал на жёлтый.
Штрафовать если средняя ниже 25 км/ч
Депутат недавно сбил курьера на зебре - все курьеры теперь должны пройти курс ПДД)))
Ну там по факту курьер, как это принято, никуда не глядя гнал быстро по нерегулируемому пешеходному переходу, и влетел в движущуюся машину. Походу, у водителя депутата не было никакого шанса в избежании столкновения с велокурьером.
теперь таджики будут работать бесплатно на яндекс
"Если курьер будет постоянно превышать скорость, то его заставят пройти курс ПДД." - абсолютно все люди должны пройти курс ПДД ибо они и так являются участниками дорожного движения. А ещё я бы ввёл телесные наказания, ибо именно ремень по попе учит простым истинам лучше всего. Бухих за рулём — сразу линчевать за терроризм, на месте. Даже особо ошибиться невозможно, а проверить - легко.