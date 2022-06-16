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Новости

«Яндекс.Еда» начала следить за движением велокурьеров. Их будут предупреждать о превышении скорости Статьи редакции

Если курьер будет постоянно превышать скорость, его заставят пройти курс ПДД.

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Фото «Яндекс»

«Яндекс.Еда» начала отслеживать манеру вождения велокурьеров. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживленных зонах, он получит предупреждение от сервиса. Об этом TJ сообщили в компании.

В будущем карьерам будут отправлять предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени. Как говорят в компании, «мониторинг поможет соблюдать скоростной режим и сделать выполнение доставок безопаснее».

Скорость велосипедистов сервис определяет с помощью алгоритмов. Если этот показатель превысит норму в 20 км/ч в жилой зоне, то сервис пришлёт доставщику предупреждение в курьерское приложение с просьбой снизить скорость и ссылку на курс ПДД. Если велокурьер будет регулярно нарушать скоростной режим, его вызовут в курьерский центр для дополнительного обучения ПДД.

Мониторинг заработал во всех городах, где есть «Яндекс.Еда». Систему введут и в «Яндекс.Лавке». В будущем «Яндекс.Еда» начнёт учитывать особенности маршрутов доставки и предупреждать велокурьеров о сложностях на пути. Например, сервис посоветует быть особенно осторожным, если начнётся дождь, или отправит предупреждение перед нерегулируемым железнодорожным переездом.

Как рассказывали курьеры «Яндекс.Еды», их штрафуют за каждую минуту опоздания на заказ.

#новости #яндекседа #яндекс

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Генетический мангал

Штрафовать и за превышение скорости, и за опоздания

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Великий историк

а тех, кто уложился — за подозрительное поведение штрафовать, автоматически

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Генетический мангал

Идеально!

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Серьезный Абдужаббор

Вы наняты.

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Генетический мангал

И точка

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Майка Ника

ИТ очка

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Киевский шар

это всё конечно круто но что там с безопаностью личных данных

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Ровный татарин

К ним добавится средняя скорость курьеров, которые доставляли тебе еду

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BigBrotherBear

"Скорость велосипедистов сервис определяет с помощью алгоритмов." - короче, мы нашли новый способ штрафовать курьеров и хайпануть среди быдла)

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Цветной браслет

Ну да, так.
Но вот же они всё гоняют как полоумные, и ПДД нарушают, если по дороге и трынду создают полную для пешеходов - если по тротуару.

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BigBrotherBear

1) Решение от Яндекса проблему не решит, а усугубит.
2) С каких пор Яндекс начал выполнять функции ГИБДД МВД РФ?
3) Нарушения фиксируем и докладываем или линчевание.

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Цветной браслет
линчевание

А ты хорош 🤪

а вот у вас велокурьеров линчуют . . . Ну да, а хули они косячат?
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Torben

Мда. Вообще, если кто не знал, в в течение нескольких лет у них заказы приходили во время поездки. Т.е. когда ты видишь курьера: в одной руке телефон, в другой руль - это производственная необходимость, т.к. не взять заказ нельзя. Недавно ток пофиксили, но звонки от операторов все еще поступают в рандомный момент. Такая у них безопасность.

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Олег Карнаухов

То есть я верно понимаю - курьеры будут следить чтобы не ехать в жилой зоне быстрее 20 км/ч, в то время как их сзади будет подгонять автомобиль который будет ехать 20+19? :)

Или еще интереснее - мол зона оживленная - центр города например. Алгоритм ограничит ему скорость в 20 км/ч так как а вдруг курьер едет по тротуару, а машины вокруг будут нестись 40+19 и сигналить ему что это он едет 18 км/ч и мешается на дороге.
Что курьер сделает? Правильно! Он будет ехать 18 км/ч уже по тротуару с людьми, а не 25-30 км/ч по дороге ехать.

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max payne

С нынешними ценниками решил узнать, много тжшников пользуются услугами яндекс еды в данный момент?

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Генетический мангал

Я не пользуюсь. О том, что я не пользуюсь, узнал на сайте saverudata

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Имбирный пряник

Самый лол, что я всего лишь один раз за год заказал доставку вообще через приложение магнита, доставлял Яндекс и конечно же все слилось
К коллективному иску присоединился

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Цветной браслет

Я пользуюсь другой доставкой продуктов на дом. Заказ от 3000 - бесплатно.
Меньше 3000 - оплата доставки 90 руб.
Наверное, пару раз в неделю заказываю.

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Йуцкен54321

Я зёлёными конкурентам пользуюсь. У них постоянно акции со скидками на 20-30 процентов и получается поесть роллов за 500р. Кстати на saverudata общая сумма за какой период выводится?

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Арнольд Пушкин

На таком говнище если он разгонится выше 20км/ч , то ему надо уходить в сборную по велоспорту

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Пластиковое Окно

Курьерам нет смысла как бы покупать вел дороже 20к. Это тупо невыгодно. Вел — это расходник. Особенно с учетом того, как часто их пиздят.

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Арнольд Пушкин

Ну, то что на фото стоит тыс 5-7 на запчасти. За 20 уже можно купить прям приличный вел б/у 2-3 летний. А такое ржавое говно это значительно низкий кпд при вращении педалей, банально будешь уставать быстрее, износ системы велосипеда происходит быстрее, сомнительная выгода, короче

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Йуцкен54321

30 км без проблем. Ржавая цепь не помеха особо

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Арнольд Пушкин

Уже пробовал гонять на ржавой цепи?

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Средневековый кубок

Там надо не скорость отслеживать, а манеру езды. Они ездят как сумасшедшие.
Хочу по тротуару еду, теперь хочу по дороге. Ой красный? Да пофиг, я ж не на машине. А вот тут надо срезать, полосы на дороге не для меня.

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Цис Гендер

Так а если он по автодороге едет?

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Цветной браслет

Должен не превышать скоростной лимит этой дороги.

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Sir Leijenteiri

Кек.
Они вообще там понимают, как правильно ездить на велосипеде?
Едешь такой через Пустой парк по дорожке с горочки и там уже без педалирования будет 25-30 км/ч. Это, что тормозить, чтобы не штрафанули?

Делать какой либо анализ по скорости это действительно непонимания самого ПДД и как двигается велосипедист. Как они напримиер будут понимать по тратуару человек едет или по дороге рядом, а? Как велосипедист офигеваю от новости, хотя это всеравно в Мордоре, похер.

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Индивидуальный Филипп

Может первопричина в конских штрафах и дедлайнах?

Курьеры не от хорошей жизни ездят с такой скоростью.

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Великий историк
его заставят пройти курс ПДД.

Почты Для Домена?

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Пластиковое Окно

Этого простого сервиса, кстати, больше нет. Вместо него там теперь говно какое-то платное «Яндекс 360 для бизнеса».

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Великий историк

в курсе, но уж больно ложилось в строку

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Генетический мангал

Pas de deux

Заставят учить балет, и правильно. Балетом всегда славилась Россия!

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Великий историк

Россия родина балета

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Ученый паркур

принципы дешевой доставки

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Имбирный пряник

Поиск Дома Доставки

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Великий историк

* Падение

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Цветной браслет

А пиздить велокурьеров за перелетание на сумасшедшей скорости по пешеходному переходу когда службы доставки начнут?

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Великий историк

депутаты работают

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Ложный алмаз

Тебе кто-то мешает их пиздить?

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Цветной браслет

Мне мешает УК.
Если я буду пиздить за косяки при езде велокурьеров, и они будут получать телесные повреждения вследствие этого: лёгкие, средние, тяжкие и летальные, то против такого моего действия будет УК.

А если депутаты отработают, внесут поправку в ТК, что специально обученный сотрудник работодателя должен пиздить их за косяки на законных основаниях, тогда - нормуль.

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Nik Lag

У меня во дворе два раза курьеры на велосипедах сносили шлагбаум, дорогое удовольствие я вам скажу таранить шлагбаумы. Последний раз стрела с работой по замене 24тр.

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Павел П

Странное правило, я б поднял ограничитель хотя б до 25 км/ч. 20+ км/ч это нормальная скорость по асфальту для велосипеда. Но ладно, это можно понять:, летают по троутарам, потом сбивают ещё кого. А если курьер по проезжей части едет? Какой смысл его ограничивать, он же там все равно самый слабый, пускай едет так быстро, как собственная храбрость позволяет, только бы держался своей правой части да не проскакивал на жёлтый.

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Йуцкен54321

Штрафовать если средняя ниже 25 км/ч

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Иван Поварёшкин

Депутат недавно сбил курьера на зебре - все курьеры теперь должны пройти курс ПДД)))

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Цветной браслет

Ну там по факту курьер, как это принято, никуда не глядя гнал быстро по нерегулируемому пешеходному переходу, и влетел в движущуюся машину. Походу, у водителя депутата не было никакого шанса в избежании столкновения с велокурьером.

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Гражданин концлагеря Путлера

теперь таджики будут работать бесплатно на яндекс

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BigBrotherBear

"Если курьер будет постоянно превышать скорость, то его заставят пройти курс ПДД." - абсолютно все люди должны пройти курс ПДД ибо они и так являются участниками дорожного движения. А ещё я бы ввёл телесные наказания, ибо именно ремень по попе учит простым истинам лучше всего. Бухих за рулём — сразу линчевать за терроризм, на месте. Даже особо ошибиться невозможно, а проверить - легко.

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