Гендиректор криптобиржи Kraken уволил 20 сотрудников из-за несоответствия «либертарианской культуре» компании Статьи редакции
Он запретил работникам выбирать личные местоимения и допустил, что в некоторых случаях можно прибегать к расовым оскорблениям.
Основатель и генеральный директор одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Kraken Джесси Пауэлл уволил 20 сотрудников, потому что они «не подходили» компании. Работники сосредоточились на «мелких обидах и проблемах первого мира», уточнил он.
По данным The New York Times, недовольство сотрудников вызвал текст 31-страничного документа, в котором излагались «либертарианские ценности» компании. Например, гендиректор запретил работникам выбирать гендерные местоимения («он/она/они»). Также он написал, что слово «ниггер» не будет оскорблением при «ласковом использовании», и заявил, что большинству американских женщин «промыли мозги».
Тем, кто не согласен с правилами, Пауэлл предложил до 20 июня уволиться с выплатой зарплаты в четырёхкратном размере при условии, что они никогда больше не будут работать в Kraken. Исполнительный директор компании Кристина Йи уточнила, что в ближайшее время «руководство и культура компании не изменятся значительным образом». Пресс-секретарь Алекс Рапопорт добавил, что в Kraken не терпят «неуместных обсуждений».
Так вот кто админит подсайт либертарианство и тут порвался
они себе придумали что любой кринжовый высер можно назвать либертарианством, а кто не согласен тот просто "против их ценностей". Кароче стараются подменить свой бред другим термином (бедное либертарианство)
Какое-то странное либертранство — тогда он должен был разрешить вообще все. Короче лол. Обыкновенный кон который просто хочет чтобы запрещали то что он хочет, а не то что он не хочет
Его компания = запрещает в ней, что хочет. Как раз никакие либертарианские принципы он этим не нарушил.
Он все и разрешил. Только вот "выбирать гендерные местоимения" - это не я себе выбрал и хожу довольный, а я себе выбрал и до всех доебываюсь чтобы меня называли только так и никак иначе, а то обижусь.
то что ты написал ничего не говорит о либертарианстве, но говорит многое о тебе
Всё разрешают либералы, не либертарианцы
Ты сейчас описал типичного либертарианца, прям как Мишаня Светов или @Иван Прохоров
гендиректор базы
директор пляжа
После таких личностей, либертарианство воспринимает нечто запредельно кринжовое, даже если не брать в пример этого чувака, светов и админ подсайта либертарианства олицетворяют дебилизм
запредельнее и кринжовее западных либеральных ценностей стать довольно трудно.
Почему либертарианские ценности защищаются преимущественно шовинистами какими-то?
Потому что проще сбиться в стадо на политическом компасе, чем иметь сознательные политические взгляды по каждому вопросу.
Все кто не с нами, те против нас. ЛГБТ на стороне госконтроля, а значит они естественные враги, логика какая-то такая.
Лично знаю одного приличного — но да шовинист слегка и отступил от идеалов по поводу вакцинации ( он из Израиля и оказался очень жестким строником обязательной)
потому же почему либеральные ценности защищаются преимущественно убогими какими-то, потому что нормальные люди работают, а не хуйней страдают.
@Либертарианство база или кринж?
База конечно. Еще и четыре зарплаты на дорожку им выплатил)
ITT: дурачки которые думают что либертарианство = можно всё
так же ожидаются: "вот вам и свобода слова", "если вы против войны, то почему не сдаетесь" и прочие высеры обитателей черно-белого мира
Не. Либертарианство - это «я решаю всё»/«я в ответе за всё что со мной происходит».
А либертарианцы - дурачки, которые считают что свобода слова в либертарианском понимании существует в реальном мире.
Простите за лукизм, но все либертарианцы выглядят как чмони или есть нормальные?
пишете в статье что он их уволил, дальше пишете что "предложил уволиться", в источнике есть только фраза "20 people out of 3200 who are totally not on board"
желтушный заголовок конечно привлек внимание, но оставил только разочарование
считает что женщинам «промыли мозги»
А, и либертарианес ещё
Ох уж эта либертарианская "свобода"
Свобода трудоустраивать людей в том числе по cultural fit
😄🤦
Опять кто то биг дату заюзал
Тем, кто не согласен с правилами, Пауэлл предложил до 20 июня уволиться с выплатой зарплаты в четырёхкратном размере при условии, что они никогда больше не будут выпускать кракена.
а крипта прям решает проблемы третьего мира?
Инцел с форчана дорвался до власти.
Ну и в чем он не прав?
А кто расскажет почему все видные либертарианцы это какого-то уровня реакционеры и консервашки?
Сперва либералы стали либерахами-пидарахами, а сейчас и до либертарианцев доберутся и даже тут.., кто ж останется то тогда. Эх расея.
Базовый Гигачэд