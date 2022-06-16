Он запретил работникам выбирать личные местоимения и допустил, что в некоторых случаях можно прибегать к расовым оскорблениям.

Фото Дэвида Пола Морриса, Bloomberg

Основатель и генеральный директор одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Kraken Джесси Пауэлл уволил 20 сотрудников, потому что они «не подходили» компании. Работники сосредоточились на «мелких обидах и проблемах первого мира», уточнил он.

По данным The New York Times, недовольство сотрудников вызвал текст 31-страничного документа, в котором излагались «либертарианские ценности» компании. Например, гендиректор запретил работникам выбирать гендерные местоимения («он/она/они»). Также он написал, что слово «ниггер» не будет оскорблением при «ласковом использовании», и заявил, что большинству американских женщин «промыли мозги».

Тем, кто не согласен с правилами, Пауэлл предложил до 20 июня уволиться с выплатой зарплаты в четырёхкратном размере при условии, что они никогда больше не будут работать в Kraken. Исполнительный директор компании Кристина Йи уточнила, что в ближайшее время «руководство и культура компании не изменятся значительным образом». Пресс-секретарь Алекс Рапопорт добавил, что в Kraken не терпят «неуместных обсуждений».