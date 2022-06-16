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Гендиректор криптобиржи Kraken уволил 20 сотрудников из-за несоответствия «либертарианской культуре» компании Статьи редакции

Он запретил работникам выбирать личные местоимения и допустил, что в некоторых случаях можно прибегать к расовым оскорблениям.

Фото Дэвида Пола Морриса, Bloomberg 

Основатель и генеральный директор одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Kraken Джесси Пауэлл уволил 20 сотрудников, потому что они «не подходили» компании. Работники сосредоточились на «мелких обидах и проблемах первого мира», уточнил он.

По данным The New York Times, недовольство сотрудников вызвал текст 31-страничного документа, в котором излагались «либертарианские ценности» компании. Например, гендиректор запретил работникам выбирать гендерные местоимения («он/она/они»). Также он написал, что слово «ниггер» не будет оскорблением при «ласковом использовании», и заявил, что большинству американских женщин «промыли мозги».

Тем, кто не согласен с правилами, Пауэлл предложил до 20 июня уволиться с выплатой зарплаты в четырёхкратном размере при условии, что они никогда больше не будут работать в Kraken. Исполнительный директор компании Кристина Йи уточнила, что в ближайшее время «руководство и культура компании не изменятся значительным образом». Пресс-секретарь Алекс Рапопорт добавил, что в Kraken не терпят «неуместных обсуждений».

#новости #работа #криптовалюты

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68 комментариев
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max payne

Так вот кто админит подсайт либертарианство и тут порвался

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Hfr Olod

они себе придумали что любой кринжовый высер можно назвать либертарианством, а кто не согласен тот просто "против их ценностей". Кароче стараются подменить свой бред другим термином (бедное либертарианство)

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1 комментарий
Noname nonamer

Какое-то странное либертранство — тогда он должен был разрешить вообще все. Короче лол. Обыкновенный кон который просто хочет чтобы запрещали то что он хочет, а не то что он не хочет

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Astraeus

Его компания = запрещает в ней, что хочет. Как раз никакие либертарианские принципы он этим не нарушил.

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20 комментариев
Darth Tyekanik

Он все и разрешил. Только вот "выбирать гендерные местоимения" - это не я себе выбрал и хожу довольный, а я себе выбрал и до всех доебываюсь чтобы меня называли только так и никак иначе, а то обижусь.

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Igor Gorbenko

то что ты написал ничего не говорит о либертарианстве, но говорит многое о тебе

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1 комментарий
Промышленный Мика

Всё разрешают либералы, не либертарианцы

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1 комментарий
Предвыборный ихтиандр
Обыкновенный кон который просто хочет чтобы запрещали то что он хочет, а не то что он не хочет

Ты сейчас описал типичного либертарианца, прям как Мишаня Светов или @Иван Прохоров

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2 комментария
дорогой БРАТ Донателло

гендиректор базы

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Yadra Balmo

директор пляжа

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Не говорить

После таких личностей, либертарианство воспринимает нечто запредельно кринжовое, даже если не брать в пример этого чувака, светов и админ подсайта либертарианства олицетворяют дебилизм

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Darth Tyekanik

запредельнее и кринжовее западных либеральных ценностей стать довольно трудно.

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6 комментариев
Trident Force

Почему либертарианские ценности защищаются преимущественно шовинистами какими-то?

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Дарвин Пешеход

Потому что проще сбиться в стадо на политическом компасе, чем иметь сознательные политические взгляды по каждому вопросу.
Все кто не с нами, те против нас. ЛГБТ на стороне госконтроля, а значит они естественные враги, логика какая-то такая.

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Noname nonamer

Лично знаю одного приличного — но да шовинист слегка и отступил от идеалов по поводу вакцинации ( он из Израиля и оказался очень жестким строником обязательной)

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Darth Tyekanik

потому же почему либеральные ценности защищаются преимущественно убогими какими-то, потому что нормальные люди работают, а не хуйней страдают.

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Astraeus

@Либертарианство база или кринж?

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xqdc
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1 комментарий
Иван Прохоров

База конечно. Еще и четыре зарплаты на дорожку им выплатил)

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Igor Gorbenko

ITT: дурачки которые думают что либертарианство = можно всё

так же ожидаются: "вот вам и свобода слова", "если вы против войны, то почему не сдаетесь" и прочие высеры обитателей черно-белого мира

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Предвыборный ихтиандр

Не. Либертарианство - это «я решаю всё»/«я в ответе за всё что со мной происходит».
А либертарианцы - дурачки, которые считают что свобода слова в либертарианском понимании существует в реальном мире.

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aliftin

Простите за лукизм, но все либертарианцы выглядят как чмони или есть нормальные?

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Фамилия и имя
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Сергей Белоусов

пишете в статье что он их уволил, дальше пишете что "предложил уволиться", в источнике есть только фраза "20 people out of 3200 who are totally not on board"
желтушный заголовок конечно привлек внимание, но оставил только разочарование

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Наивный глобус
проблемах первого мира
считает что женщинам «промыли мозги»

А, и либертарианес ещё

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xqdc

Ох уж эта либертарианская "свобода"

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Rond

Свобода трудоустраивать людей в том числе по cultural fit

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Горячий

😄🤦

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Веселый тунец

Опять кто то биг дату заюзал

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Кристобаль Фейра

Тем, кто не согласен с правилами, Пауэлл предложил до 20 июня уволиться с выплатой зарплаты в четырёхкратном размере при условии, что они никогда больше не будут выпускать кракена.

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Передовой утюг

а крипта прям решает проблемы третьего мира?

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Умный Филипп

Инцел с форчана дорвался до власти.

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Roman Gromov

Ну и в чем он не прав?

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Болезненный меч

А кто расскажет почему все видные либертарианцы это какого-то уровня реакционеры и консервашки?

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Фамилия и имя

Сперва либералы стали либерахами-пидарахами, а сейчас и до либертарианцев доберутся и даже тут.., кто ж останется то тогда. Эх расея.

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Космический Паша

Базовый Гигачэд

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