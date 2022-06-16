В Петербурге мужчина, назвавший темнокожую блогершу «обезьяной», получил семь суток ареста и 50 часов обязательных работ Статьи редакции
Он совершил правонарушение в День России.
Никите Устюжанину вменили статью 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По первой статье суд приговорил мужчину к 50 часам обязательных работ, по второй — к семи суткам ареста.
Устюжанин вину признал и раскаялся. Он добавил, что в момент совершения правонарушений находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину задержали в Петербурге 14 июня. На него написала заявление блогерша Стелла руандийского происхождения — за два дня до этого, в День России, мужчина подсел к ней в автобусе, направил камеру и сказал: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю». После этого девушка сама начала снимать обидчика и попросила повторить его слова. Между пассажирами завязался спор на несколько минут, в ходе которого Устюжанин продолжил оскорблять блогершу и не давал ей встать с места.
На историю обратила внимание глава фонда «Свободная Бурятия», активистка и журналистка Александра Гармажапова. Она занимается случаями расизма в России и помогает жертвам дискриминации, поэтому связалась с блогершей и помогла ей подать заявление в полицию, предоставив адвоката.
Как посмел сука в такой день???
Поэтому и дали всего 7 суток, родину защищал
Не совершил правонарушение , а отпраздновал знаменательный день!
Весьма характерно, что в русский день руандийке помогла только бурятка! Как оказалось, русские и своих "не бросают", и других...
Даже 15 зажали.
Вроде адекватно тяжести дали
Он ведь ещё её не выпускал с места в какой-то момент.
А мог бы выебать! Ну не выпускал, 7 дней и работы норм.
И кто теперь обезьяна 😁
Опять по генам скатимся к банану
Первая мысль: да неужели? Хорошая новость!
Вторая мысль: бл**ь, в какой момент то, что не всё полицейские в России занимаются политическими преследованиями, а есть ещё теперь, кто на самом деле делает то, за что я ему из налогов плачу, стало для меня хорошей новостью, а не фактом повседневной жизни?
Вы платите за то, чтобы полиция защищала чувства всяких снежинок?
Да
Более серьёзные проблемы, вроде грабежей и убийств, уже все решены, я полагаю?
А как одно противоречит другому, чел?
Отвлекает ресурсы
Ну, если мелкое правонарушение отвлекает полицию от более тяжких преступлений, то такую полицию надо разгонять, раз уж она не может адекватно управлять своими ресурсами.
А вообще - должны расследоваться ВСЕ преступления, независимо от тяжести. Если полиция с этим не справляется, то нужны либо реформы, либо разгон и формирование новой.
Тип, функция полиции буквально в том, чтоб защищать права людей, находящихся на территории государства.
сделает ли труд из этой обезьяны человека
как можно прекрасной женщине такое говорить?
что происходит?
Карма
за что?
Или читаете невнимательно, или троллите толсто слишком
и откуда 2 минуса?
Игорь назвал обезьяной чувака, которому дали семь суток. Ты ничего не понял, а потом порвался.
он назвал обезьяной прекрасную женщину
Что такое ты несешь?) трудовые работы ж не ей назначили.
Все люди - просто лысые обезьяны с айфонами.
Ну он был пьяный, не судите его строго...)
По синей волне спрос вдвойне епта
отмечал День России, это смягчающее
Алкогольное опьянение - это же отягчающее обстоятельство.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке
Клитор!
Вот так, назвать человека обезьяной это оказывается оскорбление? Я вот недавно друга львом назвал - это тоже статья? Или это относится к определенным животным или насекомым. Непонятно
Ну тут явно оскорбление было. Не ёрничай.
Может она идентифицируется себя кисой
"Вот так, назвать человека обезьяной это оказывается оскорбление?"
Да
Это произошло в общественном месте, при людях
Унижение чести и достоинства
+ дискриминация по типу/цвету кожи
жаль
Жаль
как приемный
Чечня превыше всего
извинись
Бггг
Сообщение удалено
Повестку не дали - легко отделался
Да?
И почему не блогерка, а блогерша?
Кто нибудь понимает когда как??
Ну, адекватно