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В Петербурге мужчина, назвавший темнокожую блогершу «обезьяной», получил семь суток ареста и 50 часов обязательных работ Статьи редакции

Он совершил правонарушение в День России.

Никите Устюжанину вменили статью 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По первой статье суд приговорил мужчину к 50 часам обязательных работ, по второй — к семи суткам ареста.

Устюжанин вину признал и раскаялся. Он добавил, что в момент совершения правонарушений находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали в Петербурге 14 июня. На него написала заявление блогерша Стелла руандийского происхождения — за два дня до этого, в День России, мужчина подсел к ней в автобусе, направил камеру и сказал: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю». После этого девушка сама начала снимать обидчика и попросила повторить его слова. Между пассажирами завязался спор на несколько минут, в ходе которого Устюжанин продолжил оскорблять блогершу и не давал ей встать с места.

На историю обратила внимание глава фонда «Свободная Бурятия», активистка и журналистка Александра Гармажапова. Она занимается случаями расизма в России и помогает жертвам дискриминации, поэтому связалась с блогершей и помогла ей подать заявление в полицию, предоставив адвоката.

#новости #расизм #задержания #суды

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50 комментариев
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Направленный кот
Он совершил правонарушение в День России.

Как посмел сука в такой день???

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Dmitry

Поэтому и дали всего 7 суток, родину защищал

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Глупый кот

Не совершил правонарушение , а отпраздновал знаменательный день!

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Остальной магнит

Весьма характерно, что в русский день руандийке помогла только бурятка! Как оказалось, русские и своих "не бросают", и других...

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Серьезный Абдужаббор

Даже 15 зажали.

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Nick Rosenberg

Вроде адекватно тяжести дали

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Серьезный Абдужаббор

Он ведь ещё её не выпускал с места в какой-то момент.

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Nick Rosenberg

А мог бы выебать! Ну не выпускал, 7 дней и работы норм.

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nnm

И кто теперь обезьяна 😁

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Могучий Илья

Опять по генам скатимся к банану

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Дхарма инишитев

Первая мысль: да неужели? Хорошая новость!
Вторая мысль: бл**ь, в какой момент то, что не всё полицейские в России занимаются политическими преследованиями, а есть ещё теперь, кто на самом деле делает то, за что я ему из налогов плачу, стало для меня хорошей новостью, а не фактом повседневной жизни?

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Lui Wong

Вы платите за то, чтобы полиция защищала чувства всяких снежинок?

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Никита Имамутдинов

Да

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Lui Wong

Более серьёзные проблемы, вроде грабежей и убийств, уже все решены, я полагаю?

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Никита Имамутдинов

А как одно противоречит другому, чел?

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Lui Wong

Отвлекает ресурсы

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Никита Имамутдинов

Ну, если мелкое правонарушение отвлекает полицию от более тяжких преступлений, то такую полицию надо разгонять, раз уж она не может адекватно управлять своими ресурсами.

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Никита Имамутдинов

А вообще - должны расследоваться ВСЕ преступления, независимо от тяжести. Если полиция с этим не справляется, то нужны либо реформы, либо разгон и формирование новой.

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Никита Имамутдинов

Тип, функция полиции буквально в том, чтоб защищать права людей, находящихся на территории государства.

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Igor Gorbenko

сделает ли труд из этой обезьяны человека

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Владимир Сорокин

как можно прекрасной женщине такое говорить?

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Владимир Сорокин

что происходит?

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Скрепный кремпай

Карма

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Владимир Сорокин

за что?

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Скрепный кремпай

Или читаете невнимательно, или троллите толсто слишком

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Владимир Сорокин

и откуда 2 минуса?

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Ivan Gaiko

Игорь назвал обезьяной чувака, которому дали семь суток. Ты ничего не понял, а потом порвался.

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Владимир Сорокин

он назвал обезьяной прекрасную женщину

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Ivan Gaiko

Что такое ты несешь?) трудовые работы ж не ей назначили.

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Lui Wong

Все люди - просто лысые обезьяны с айфонами.

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Владимир Сорокин

Ну он был пьяный, не судите его строго...)

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Clear

По синей волне спрос вдвойне епта

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Senya

отмечал День России, это смягчающее

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Могучий Илья

Алкогольное опьянение - это же отягчающее обстоятельство.

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Lui Wong

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке

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Могучий Илья

Клитор!

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Товарищ

Вот так, назвать человека обезьяной это оказывается оскорбление? Я вот недавно друга львом назвал - это тоже статья? Или это относится к определенным животным или насекомым. Непонятно

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Могучий Илья

Ну тут явно оскорбление было. Не ёрничай.

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Средневековый кубок

Может она идентифицируется себя кисой

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плешивая моль чувствует боль

"Вот так, назвать человека обезьяной это оказывается оскорбление?"

Да

Это произошло в общественном месте, при людях

Унижение чести и достоинства

+ дискриминация по типу/цвету кожи

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испанский смех

жаль

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Нейроорлов

Жаль

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испанский смех

как приемный

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Нейроорлов

Чечня превыше всего

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испанский смех

извинись

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Нейроорлов

Бггг

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Ложный алмаз

Сообщение удалено

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Горячий

Повестку не дали - легко отделался

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Temir

Да?
И почему не блогерка, а блогерша?

Кто нибудь понимает когда как??

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Болезненный меч

Ну, адекватно

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