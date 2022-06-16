Мужчину задержали в Петербурге 14 июня. На него написала заявление блогерша Стелла руандийского происхождения — за два дня до этого, в День России, мужчина подсел к ней в автобусе, направил камеру и сказал: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю». После этого девушка сама начала снимать обидчика и попросила повторить его слова. Между пассажирами завязался спор на несколько минут, в ходе которого Устюжанин продолжил оскорблять блогершу и не давал ей встать с места.