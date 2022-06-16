На те самые места вас никто не пустит. Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает на Енисее, и у нас Енисей. Или Тува — и у нас, и у него. Мы постарались приблизить максимально, но это все-таки не те самые места, где они с Сергеем Кужугетовичем [Шойгу, — прим. TJ] отдыхают.