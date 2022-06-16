Ростуризм запустил маршрут по местам отдыха Путина. Но на «те самые места» туристов не пустят Статьи редакции
«Просто рядом».
О запуске туристического маршрута по местам отдыха Владимира Путина на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы рассказала глава ведомства Зарина Догузова во время ПМЭФ-2022.
«В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Туве», — отметила Догузова.
Протяжённость маршрута — 1200 километров. Длительность — восемь дней. Первые туристы отправятся по маршруту в июле. По словам Догузовой, на маршруте можно увидеть усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, священные места буддизма в Тыве и Саяно-Шушенскую ГЭС. Чиновница сама собирается пройти маршрут летом.
В Ростуризме «Новой газете» пояснили, что маршрут «Сибирские каникулы» всё же отличается от президентского.
ахуеть просто. святой, не иначе
Владимир Собиратель земель Ру💪💪ких
Сейчас загуглил — с радио свободы в голос
это лента ру
Я про заголовки выдачи с "Владимир Собиратель земель русских"
а
а я вот нихера не удивлюсь, если после смерти рпц его канонизирует
Блять. Маркетинг покинул Россию вместе с санкциями? Как ещё можно унизительно прорекламировать продукт?)
ну это рассчитано на ватников, почти 90% в стране
Даже ватникам можно продавать без лишних унижений, но не умеют 🤦♂️ деградируем невероятно быстро
Просто рядом — и точка!
Можно вообще вот так сказать. Просто рядом. Он во дворце, а мы на помойке.
как говорится, но есть один нюанс
У него бутылка в жопе и у нас бутылка в жопе.
У него бутылка кристал
Ахахах, будете из-за забора смотреть как дед медведя ебет
Ебать ахуеть а ведь кто-то за эту хуйню ещё и деньги платить будет
- Сынок, почему от тебя пахнет топорной пропагандой. Снова узурпировал власть?
- Нет, мам, это президент делал, а я просто рядом ездил
завидуй, тебе только на виноградные поля там смотреть
У меня тут горы, древние храмы, фрукты, ягоды
не у тебя, ты там в гостях
А у нас тут святые места!
Духовность, мать её за ногу!
Возможность пострелять из снайперской винтовки будет включена в программу отдыха?
Боятся что найдут кал в дупле дерева?
Ебануться. Там поди земля мироточит, и с неба сыпется манна, да?
Там дивный лес, там Шойгу бродит, Медведев на цепях сидит.
Спасибо, нет
Надеюсь, из его дворца и бункера сделают музей как в Межигорье
Рядом и точка
убожество 😂😂😂
Конечно, туда где был Путин, не пустят! Там под кустами могут быть образцы его кала!
Экскурсоводом будет Шойгу?
А будет экскурсия где-то рядом с дачей в Геленджике? Спасибо, пожалуйста, кланяюсь в ноги, раб божий, до свидания!
Там всё в минах
Стикс переплывает...но как то медленно