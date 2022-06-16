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Новости

Ростуризм запустил маршрут по местам отдыха Путина. Но на «те самые места» туристов не пустят Статьи редакции

«Просто рядом».

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Фото kremlin.ru

О запуске туристического маршрута по местам отдыха Владимира Путина на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы рассказала глава ведомства Зарина Догузова во время ПМЭФ-2022.

«В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Туве», — отметила Догузова.

Протяжённость маршрута — 1200 километров. Длительность — восемь дней. Первые туристы отправятся по маршруту в июле. По словам Догузовой, на маршруте можно увидеть усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, священные места буддизма в Тыве и Саяно-Шушенскую ГЭС. Чиновница сама собирается пройти маршрут летом.

В Ростуризме «Новой газете» пояснили, что маршрут «Сибирские каникулы» всё же отличается от президентского.

На те самые места вас никто не пустит. Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает на Енисее, и у нас Енисей. Или Тува — и у нас, и у него. Мы постарались приблизить максимально, но это все-таки не те самые места, где они с Сергеем Кужугетовичем [Шойгу, — прим. TJ] отдыхают.

представители Ростуризма

#новости #путин #шойгу

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38 комментариев
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Киевский шар

ахуеть просто. святой, не иначе

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Ложный алмаз

Владимир Собиратель земель Ру💪💪ких

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Киевский шар
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Ложный алмаз

Сейчас загуглил — с радио свободы в голос

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Киевский шар

это лента ру

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Ложный алмаз

Я про заголовки выдачи с "Владимир Собиратель земель русских"

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Киевский шар

а

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каджит неуиноуный

а я вот нихера не удивлюсь, если после смерти рпц его канонизирует

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Ktachik

Блять. Маркетинг покинул Россию вместе с санкциями? Как ещё можно унизительно прорекламировать продукт?)

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Не говорить

ну это рассчитано на ватников, почти 90% в стране

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Ktachik

Даже ватникам можно продавать без лишних унижений, но не умеют 🤦‍♂️ деградируем невероятно быстро

Просто рядом — и точка!

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Серьезный Абдужаббор
Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает в России, и у нас Россия.

Можно вообще вот так сказать. Просто рядом. Он во дворце, а мы на помойке.

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Киевский шар

как говорится, но есть один нюанс

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Серьезный Абдужаббор

У него бутылка в жопе и у нас бутылка в жопе.

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Готовый Мика

У него бутылка кристал

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Dan

Ахахах, будете из-за забора смотреть как дед медведя ебет

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Андрей Лагутин
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max payne

Ебать ахуеть а ведь кто-то за эту хуйню ещё и деньги платить будет

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Вольный единорожек88

- Сынок, почему от тебя пахнет топорной пропагандой. Снова узурпировал власть?
- Нет, мам, это президент делал, а я просто рядом ездил

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Ложный алмаз

завидуй, тебе только на виноградные поля там смотреть

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Вольный единорожек88

У меня тут горы, древние храмы, фрукты, ягоды

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Киевский шар

не у тебя, ты там в гостях

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Ложный алмаз
древние храмы

А у нас тут святые места!

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Глухой кавалер

Духовность, мать её за ногу!

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Пятая колонка

Возможность пострелять из снайперской винтовки будет включена в программу отдыха?

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Adel Prokurov

Боятся что найдут кал в дупле дерева?

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Капитан Сосулька
На те самые места вас никто не пустит.

Ебануться. Там поди земля мироточит, и с неба сыпется манна, да?

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Глухой кавалер

Там дивный лес, там Шойгу бродит, Медведев на цепях сидит.

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Готовый Мика

Спасибо, нет

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Горячий

Надеюсь, из его дворца и бункера сделают музей как в Межигорье

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Перша приватна цвяхарня

Рядом и точка

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Stan Majors
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Хлопак

убожество 😂😂😂

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Тёплая Грелочка

Конечно, туда где был Путин, не пустят! Там под кустами могут быть образцы его кала!

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Непрерывный месяц

Экскурсоводом будет Шойгу?

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Печеньки Госдепа

А будет экскурсия где-то рядом с дачей в Геленджике? Спасибо, пожалуйста, кланяюсь в ноги, раб божий, до свидания!

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Существенный историк
Но на «те самые места» туристов не пустят

Там всё в минах

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dead moroze

Стикс переплывает...но как то медленно

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