Плату за обслуживание карточных валютных счетов не будут брать при балансе до 10 тысяч у.е. вместо до 1000 у.е. в валюте.

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С 16 июня 2022 года «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. В банке объяснили, что это временная мера из-за «увеличения числа проверок со стороны западных партнёров и снижения объёма обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков».

Также банк ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

Одновременно «Тинькофф» улучшит условия обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках: с 23 июня обслуживание таких счетов при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта остается бесплатным (раньше лимит составлял 1000 у.е.). Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц (без изменений).

До 30 июня 2022 года исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов будут бесплатны. Клиентам-юрлицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях.