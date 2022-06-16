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vc.ru

«Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и поменял условия комиссии на валютные счета Статьи редакции

Плату за обслуживание карточных валютных счетов не будут брать при балансе до 10 тысяч у.е. вместо до 1000 у.е. в валюте.

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С 16 июня 2022 года «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. В банке объяснили, что это временная мера из-за «увеличения числа проверок со стороны западных партнёров и снижения объёма обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков».

Также банк ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

Одновременно «Тинькофф» улучшит условия обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках: с 23 июня обслуживание таких счетов при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта остается бесплатным (раньше лимит составлял 1000 у.е.). Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц (без изменений).

До 30 июня 2022 года исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов будут бесплатны. Клиентам-юрлицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях.

В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно будет только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.

Контекст: почему за валютные счета теперь берут…
Собираем объяснения, из-за чего хранить доллары и евро в банках стало неприятно.
vc.ru

#новости #тинькофф #банки

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34 комментария
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Ровный татарин
Одновременно «Тинькофф» улучшит условия обслуживания
обслуживание таких счетов при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта остается бесплатным
улучшит
остается бесплатным
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nnm

Состоялись даже и такие демонстрации, участники которых благодарили Большого Брата за увеличение нормы выдачи шоколада до двадцати граммов в неделю. Но ведь только вчера объявили о снижении шоколадного рациона до двадцати граммов в неделю. Неужели люди способны проглотить такое? Ведь прошло всего двадцать четыре часа. Да, они заглотнули и это.

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Генетический мангал

"Вкусно и точка" улучшит меню Макдональдса. Так, посетители смогут, как раньше, купить двойной чизбургер

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Киевский шар

видишь улучшение ? а оно есть

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DanteJohn

это ж классический ход: "сделай пользователю максимально плохо, а потом чутка откати"

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Обратный алмаз
Также банк ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

Каких нахуй «у.е.»? Эти выблядки будут по 200 баксов себе оставлять со свифт- переводов на счёт?

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Алексей Приловский

если тебе пришлют 250 долларов, они заберут 200. если 150, то получишь только хуем по лбу

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Генетический мангал

Получишь микрозаем

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Беспонтовый пирожок

50 будешь торчать

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Вадим Шестаков

у.е. потому что выше речь идёт о долларах, евро и фунтах
Чтобы не повторять это ещё раз пишут уе))
И да, будут оставлять :(

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Обратный алмаз

Пиздец хуесосы несчастные...

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Trident Force

Которые по сути им нахуй не нужны, раз вводят комиссию на обслуживание счетов.

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DanteJohn

или евро)

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keka

Нормас так поймали в ловушку тех у кого денег от 10000 до 20000.

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Максим

Ловушка джекара захлопнулась

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Roman E.

Фактически, люди с валютой на счетах Пынькова сейчас в заложниках. С долларами ничего не сделать, кроме как конвертировать в рубли. Оставил жалобу на сайте ЦБ. Шансов мало, но, попытка не пытка.

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Подозрительный Кот

смешно наблюдать как когда-то раскрученный банк спешно отжимает деньги клиентов чтобы спастись.

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Андреевич

Вот в этом и есть проблема доверия к банку. За короткие промежутки времени координально меняют условия задним числом, без возможности забрать свои деньги.

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Andrew Nikolaev

Так это банки все устроили?

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Андреевич

Договор у меня с банком. Если по вине третих лиц банк не может исполнить свои обязательства, то для меня это вина банка.

Доверие можно было сохранить, если бы банк подал в суд на ЦБ, что запрет на снятие наличных незаконно и организовал бы механизмы получения своих долларов в других странах. Но ничего этого не сделано, а переводы через SWIFT идут с неимоверными проблемами.

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Andrew Nikolaev

Чувак а ты в курсе новостей? Что в мире там происходит. Тинькофф такой просто нисхуя решил вдруг ввести новые правила? Может случилось что, не знаешь?

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Киевский шар
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Максим Чистов

он тут вообще не при чем.

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Иван

Да, но шаблон "я дам вам пизды" слишком смешной.

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Суслик от Бублика

кому? Потанину?

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Не говорить
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Andrew Nikolaev

РА СИ Я

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Генетический мангал
«Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч

Чтобы не успели вывести валюту до конфискации

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BigBrotherBear

Да вы заебали. Называйте его Пынькофф. Банк отжали.
А до этого Тинькофф уже пару лет как не управлял оным.
И даже в этой абсурдной ситуации — пока один из лучших банков...

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Ровный татарин

😭

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None B

Уроды сраные!

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Московский

Они хоть доллары закупили, пока их в панике сбрасывали?

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Дмитрий Шубкин

ахуеть условия

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Andy

Ну чё, кто успел купить видеокарты на алибабе?

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