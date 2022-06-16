«Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и поменял условия комиссии на валютные счета Статьи редакции
Плату за обслуживание карточных валютных счетов не будут брать при балансе до 10 тысяч у.е. вместо до 1000 у.е. в валюте.
С 16 июня 2022 года «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. В банке объяснили, что это временная мера из-за «увеличения числа проверок со стороны западных партнёров и снижения объёма обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков».
Также банк ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.
Одновременно «Тинькофф» улучшит условия обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках: с 23 июня обслуживание таких счетов при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта остается бесплатным (раньше лимит составлял 1000 у.е.). Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц (без изменений).
До 30 июня 2022 года исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов будут бесплатны. Клиентам-юрлицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях.
В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно будет только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
обслуживание таких счетов при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта остается бесплатным
улучшит
остается бесплатным
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видишь улучшение ? а оно есть
это ж классический ход: "сделай пользователю максимально плохо, а потом чутка откати"
Каких нахуй «у.е.»? Эти выблядки будут по 200 баксов себе оставлять со свифт- переводов на счёт?
если тебе пришлют 250 долларов, они заберут 200. если 150, то получишь только хуем по лбу
Получишь микрозаем
50 будешь торчать
у.е. потому что выше речь идёт о долларах, евро и фунтах
Чтобы не повторять это ещё раз пишут уе))
И да, будут оставлять :(
Пиздец хуесосы несчастные...
Которые по сути им нахуй не нужны, раз вводят комиссию на обслуживание счетов.
или евро)
Нормас так поймали в ловушку тех у кого денег от 10000 до 20000.
Ловушка джекара захлопнулась
Фактически, люди с валютой на счетах Пынькова сейчас в заложниках. С долларами ничего не сделать, кроме как конвертировать в рубли. Оставил жалобу на сайте ЦБ. Шансов мало, но, попытка не пытка.
смешно наблюдать как когда-то раскрученный банк спешно отжимает деньги клиентов чтобы спастись.
Вот в этом и есть проблема доверия к банку. За короткие промежутки времени координально меняют условия задним числом, без возможности забрать свои деньги.
Так это банки все устроили?
Договор у меня с банком. Если по вине третих лиц банк не может исполнить свои обязательства, то для меня это вина банка.
Доверие можно было сохранить, если бы банк подал в суд на ЦБ, что запрет на снятие наличных незаконно и организовал бы механизмы получения своих долларов в других странах. Но ничего этого не сделано, а переводы через SWIFT идут с неимоверными проблемами.
Чувак а ты в курсе новостей? Что в мире там происходит. Тинькофф такой просто нисхуя решил вдруг ввести новые правила? Может случилось что, не знаешь?
он тут вообще не при чем.
Да, но шаблон "я дам вам пизды" слишком смешной.
кому? Потанину?
РА СИ Я
Чтобы не успели вывести валюту до конфискации
Да вы заебали. Называйте его Пынькофф. Банк отжали.
А до этого Тинькофф уже пару лет как не управлял оным.
И даже в этой абсурдной ситуации — пока один из лучших банков...
😭
Уроды сраные!
Они хоть доллары закупили, пока их в панике сбрасывали?
ахуеть условия
Ну чё, кто успел купить видеокарты на алибабе?