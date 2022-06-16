Запасы напитков подходят к концу. После исчерпания компания не больше будет их производить.

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Компания Coca-Cola HBC, являющаяся дистрибутором Coca-Cola, Fanta, Sprite и других напитков в России, объявила о прекращении производства и продаж в России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. В компании уточнили, что клиенты сейчас реализуют остатки продукции, после чего новые партии производиться не будут.

Помимо знаменитой газировки Coca-Cola HBC выпускает Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Компания является одним из крупнейших дистрибуторов напитков под брендами The Coca-Cola Company, в России работает десять её заводов.

16 июня издание «Фонтанка» также рассказала о запуске замены напитков под брендом Funky Monkey — Cola и Orange. Логотипом нового бренда стала обезьяна в наушниках, а слоган звучит как «Живи в своём ритме». По словам журналистов, презентацию газировки провели представители Coca-Cola, однако в других источниках указывается другой производитель.