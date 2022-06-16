Coca-Cola прекратит продажу газировки в России Статьи редакции
Запасы напитков подходят к концу. После исчерпания компания не больше будет их производить.
Компания Coca-Cola HBC, являющаяся дистрибутором Coca-Cola, Fanta, Sprite и других напитков в России, объявила о прекращении производства и продаж в России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. В компании уточнили, что клиенты сейчас реализуют остатки продукции, после чего новые партии производиться не будут.
Помимо знаменитой газировки Coca-Cola HBC выпускает Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Компания является одним из крупнейших дистрибуторов напитков под брендами The Coca-Cola Company, в России работает десять её заводов.
16 июня издание «Фонтанка» также рассказала о запуске замены напитков под брендом Funky Monkey — Cola и Orange. Логотипом нового бренда стала обезьяна в наушниках, а слоган звучит как «Живи в своём ритме». По словам журналистов, презентацию газировки провели представители Coca-Cola, однако в других источниках указывается другой производитель.
Coca-Cola заявила о приостановке деятельности в России ещё в начале марта, но позже уточнила, что речь идёт об ограничении инвестиций в российский рынок и рекламных компаний — напитки бренда всё ещё остаются на полках магазинов, хотя во многие фастфуд-точки перестали поставлять сиропы.
Fucking monkey
«Живи в своём ритме»
хочешь жить умей вертеться
СРОЧНО НУЖЕН ФОТОШОП НА ЭТИКЕТКУ
и без надписи)
Ну теперь вкусочка можно будет запить какой то обезьяной, прогресс.
Бля, опередил.
О дааа, ритм тут свой.
Обратно-поступательный
Свой вайб
Все грамотные маркетологи сьебались, а оставшиеся гречневые срисовали обезьяну с зеркала
ну да...
ну дак 36 год
one year before
Если выяснится что они все так же будут производить газировки сами в росии просто под другим брендом, можно смело с Z-игой вариант рисовать
Фейк, не?
фейк про бутылки со свастоном , вроде не делали таких
Так то и не бутылка, а реклама
return to monke
Ну мля, за Рич обидно, у них самый ахуенный вишневый сок.
автор закрепи как нить https://t.me/fontankaspb/26322
В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange. Об этом «Фонтанке» 16 июня рассказали участники встречи, на которой компани...
В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange. Об этом «Фонтанке» 16 июня рассказали участники встречи, на которой компания Coca-Cola провела презентацию газировки.
Подробнее — в нашем материале.
@fontankaspb
funky ОРКИ кола
del. Не туда коммент отправил, сорян.
Смысл менять название, если компания все равно остается?
чтобы не зашкварить основной бренд
Слишком долго решали. Зашквар уже случился.
ну, наверное потому что здесь у колы заводы, много заводов, поэтому дорого было ливатт, вот так 4 месяца решали что делать
Компания тем не менее не ушла. Классика двойных стандартов.
Проще ссать прямо себе в рот
Уринотерапевт из вас так себе
Хрен с ней с колой, чем швепс заменять?
квасом с крыжовником
Раньше редьку ели с квасом,
А потом пердели басом!
То есть та самая кола з другим названием? Хотите бойкот?
Это о чём говорит, что с Рашкой настолько западло дела вести, что никаких денег не надо!!!
скорее о том что бренды готовы переименоваться лишь бы от них отъебались
Будут обезьянью оспу распространят в каждой бутылке?
Кого вы пытаетесь наебать
Пузырьки и Точка????
ну это последняя капля
Теперь кокаиновых бунтов не будет (((
Компания Megapack начала производить алкогольные и безалкогольные напитки в Видном. Их стоимость будет ниже привычных брендов на 10-15%. Вкус аналогов высоко оценили эксперты.
Аналоги импортных газированных напитков начали производить в Подмосковье
Российская компания Megapack запустила в производство замену Coca-Cola и Fanta. Производитель заявил, что классический вкус был оценен на одном уровне с лидерами мирового рынка.
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Пизда рулю... Это уже в РБ проходили... Хуйня из-под коня, короче...
Я вот не знаю, это их такая была внутрироссийская фича или везде у их напитков ухудшился вкус? В последние полтора года Кока-Колу просто невозможно пить. Даже Бела-Кола кажется вкуснее, хотя ранее в сравнении со старой Кока-Колой она была более пресной.
Наконец-то в магазинах стали появляться "Тархун" и "Байкал"
(на самом деле: мне они нравятся)
Funky это не от колы, это левое говно, дополните статью