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Новости

Coca-Cola прекратит продажу газировки в России Статьи редакции

Запасы напитков подходят к концу. После исчерпания компания не больше будет их производить.

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Компания Coca-Cola HBC, являющаяся дистрибутором Coca-Cola, Fanta, Sprite и других напитков в России, объявила о прекращении производства и продаж в России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. В компании уточнили, что клиенты сейчас реализуют остатки продукции, после чего новые партии производиться не будут.

Помимо знаменитой газировки Coca-Cola HBC выпускает Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Компания является одним из крупнейших дистрибуторов напитков под брендами The Coca-Cola Company, в России работает десять её заводов.

16 июня издание «Фонтанка» также рассказала о запуске замены напитков под брендом Funky Monkey — Cola и Orange. Логотипом нового бренда стала обезьяна в наушниках, а слоган звучит как «Живи в своём ритме». По словам журналистов, презентацию газировки провели представители Coca-Cola, однако в других источниках указывается другой производитель.

Coca-Cola заявила о приостановке деятельности в России ещё в начале марта, но позже уточнила, что речь идёт об ограничении инвестиций в российский рынок и рекламных компаний — напитки бренда всё ещё остаются на полках магазинов, хотя во многие фастфуд-точки перестали поставлять сиропы.

Новости
vc.ru
Coca-Cola и PepsiCo приостановили деятельность в России Статьи редакции

Компании присоединились к другим гигантам, ушедшим из России 8 марта.

#новости #ктоушёл #cocacola

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47 комментариев
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Приемлемый Русский
Funky Monkey
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Существенный историк

Fucking monkey

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Неверный блик

«Живи в своём ритме»

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Киевский шар

хочешь жить умей вертеться

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Гордон Фриман

СРОЧНО НУЖЕН ФОТОШОП НА ЭТИКЕТКУ

и без надписи)

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Дынька

Ну теперь вкусочка можно будет запить какой то обезьяной, прогресс.

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Trident Force
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norm

Бля, опередил.

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Серьезный Абдужаббор
Живи в своём ритме

О дааа, ритм тут свой.

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Wlodzimierz

Обратно-поступательный

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Неверный блик

Свой вайб

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лала лало

Все грамотные маркетологи сьебались, а оставшиеся гречневые срисовали обезьяну с зеркала

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Киевский шар

ну да...

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Ложный алмаз

ну дак 36 год

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Киевский шар

one year before

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Igor Gorbenko
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Приемлемый Русский

Если выяснится что они все так же будут производить газировки сами в росии просто под другим брендом, можно смело с Z-игой вариант рисовать

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Андрей Охапкин

Фейк, не?

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Киевский шар

фейк про бутылки со свастоном , вроде не делали таких

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Сергій Осипчук

Так то и не бутылка, а реклама

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дорогой БРАТ Донателло

return to monke

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Муги

Ну мля, за Рич обидно, у них самый ахуенный вишневый сок.

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Киевский шар

автор закрепи как нить https://t.me/fontankaspb/26322

Фонтанка SPB Online
Стало известно, какие напитки заменят Coca-Cola и Fanta в России. Они будут выглядеть вот так.

В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange. Об этом «Фонтанке» 16 июня рассказали участники встречи, на которой компани...
Стало известно, какие напитки заменят Coca-Cola и Fanta в России. Они будут выглядеть вот так.

В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange. Об этом «Фонтанке» 16 июня рассказали участники встречи, на которой компания Coca-Cola провела презентацию газировки.

Подробнее — в нашем материале.

@fontankaspb
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Гордон Фриман

funky ОРКИ кола

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Генрих Привет

del. Не туда коммент отправил, сорян.

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И сказал он

Смысл менять название, если компания все равно остается?

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sardelkin

чтобы не зашкварить основной бренд

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И сказал он

Слишком долго решали. Зашквар уже случился.

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nimako

ну, наверное потому что здесь у колы заводы, много заводов, поэтому дорого было ливатт, вот так 4 месяца решали что делать

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И сказал он

Компания тем не менее не ушла. Классика двойных стандартов.

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Пермский американец

Проще ссать прямо себе в рот

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Йолкин

Уринотерапевт из вас так себе

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Lemming

Хрен с ней с колой, чем швепс заменять?

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Киевский шар

квасом с крыжовником

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Йолкин

Раньше редьку ели с квасом,
А потом пердели басом!

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Invaders must die

То есть та самая кола з другим названием? Хотите бойкот?

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masloriy

Это о чём говорит, что с Рашкой настолько западло дела вести, что никаких денег не надо!!!

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Киевский шар

скорее о том что бренды готовы переименоваться лишь бы от них отъебались

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Trident Force

Будут обезьянью оспу распространят в каждой бутылке?

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Существенный историк

Кого вы пытаетесь наебать

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Московский

Пузырьки и Точка????

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pppir

ну это последняя капля

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Владимир Сорокин

Теперь кокаиновых бунтов не будет (((

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BigBrotherBear

Компания Megapack начала производить алкогольные и безалкогольные напитки в Видном. Их стоимость будет ниже привычных брендов на 10-15%. Вкус аналогов высоко оценили эксперты.

Аналоги импортных газированных напитков начали производить в Подмосковье
Российская компания Megapack запустила в производство замену Coca-Cola и Fanta. Производитель заявил, что классический вкус был оценен на одном уровне с лидерами мирового рынка.

Пизда рулю... Это уже в РБ проходили... Хуйня из-под коня, короче...

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Алексей Кожанов

Я вот не знаю, это их такая была внутрироссийская фича или везде у их напитков ухудшился вкус? В последние полтора года Кока-Колу просто невозможно пить. Даже Бела-Кола кажется вкуснее, хотя ранее в сравнении со старой Кока-Колой она была более пресной.

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Могучий Илья

Наконец-то в магазинах стали появляться "Тархун" и "Байкал"
(на самом деле: мне они нравятся)

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Обширный бинокль

Funky это не от колы, это левое говно, дополните статью

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