Минюст США заявил о ликвидации российской хакерской сети RSocks. Операция длилась с 2017 года Статьи редакции
По данным ведомства, RSocks взломала миллионы компьютеров и других электронных устройств по всему миру.
США совместно с Великобританией, Германией и Нидерландами пресекли деятельность находящегося в России ботнета RSocks — сети из заражённых устройств, используется для организации DDoS-атак и спам-рассылок. Он работал под видом поставщика прокси-серверов: в то время как легальные прокси-сервисы продают клиентам доступ к IP-адресам, арендуемым у интернет-провайдеров, этот ботнет торговал IP-адресами сломанных устройств.
RSocks обнаружили в 2017 году: к тому моменту хакеры взломали уже более 325 тысяч устройств. Киберпреступник, желающий воспользоваться платформой RSocks, мог арендовать пул прокси-серверов, чтобы направить через него вредоносный трафик через скомпрометированные устройства-жертвы. Стоимость доступа к пулу прокси RSocks варьировалась от 30 долларов в день за доступ к двум тысячам прокси до 200 долларов в день за доступ к 90 тысячам прокси.
По данным Минюста США, жертвами ботнета стали несколько крупных американских государственных и частных организаций, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники.
Имена фигурирующих в деле предполагаемых хакеров и их число не раскрывают.
Нейминг крутой у пацанов. РашенНоски - самые опасные хацкеры в мире. Их в доте набирали по принципу «мамку и бал»?
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOCKS
Иногда лучше промолчать. Особенно если не разбираешься в вопросе.
В вопросах нейминга я разбираюсь. А в этих ваших протоколах не разбираюсь. Как и 90% населения земли.
Сокс- это носки. И точка.
Справедливости ради, соксы (в том значении, в котором мы их обсуждаем) часто и называют носками, так что тут ты прав
Спасибо)
И вот за каким хером называть свою хакерскую группировку «носки»? Это ж бред. Чтоб потом в новостях писали «хакерская группировка носки сделали то-то». Нейминг говно, короче.
Зачем называть формулу 1 формулой если там нет математики
Хм, божеские расценки, наверное конкуренты слили
Ранее пользовался этим сервисом и IP выдавались из хостинговых подсетей, а не частных.