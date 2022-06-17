По данным ведомства, RSocks взломала миллионы компьютеров и других электронных устройств по всему миру.

Скриншот rsocks.net

США совместно с Великобританией, Германией и Нидерландами пресекли деятельность находящегося в России ботнета RSocks — сети из заражённых устройств, используется для организации DDoS-атак и спам-рассылок. Он работал под видом поставщика прокси-серверов: в то время как легальные прокси-сервисы продают клиентам доступ к IP-адресам, арендуемым у интернет-провайдеров, этот ботнет торговал IP-адресами сломанных устройств.

RSocks обнаружили в 2017 году: к тому моменту хакеры взломали уже более 325 тысяч устройств. Киберпреступник, желающий воспользоваться платформой RSocks, мог арендовать пул прокси-серверов, чтобы направить через него вредоносный трафик через скомпрометированные устройства-жертвы. Стоимость доступа к пулу прокси RSocks варьировалась от 30 долларов в день за доступ к двум тысячам прокси до 200 долларов в день за доступ к 90 тысячам прокси.

По данным Минюста США, жертвами ботнета стали несколько крупных американских государственных и частных организаций, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники.

Имена фигурирующих в деле предполагаемых хакеров и их число не раскрывают.