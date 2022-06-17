Минцифры подтвердило заморозку проекта электронных паспортов — сейчас есть «более насущные проблемы» Статьи редакции
По информации Forbes, причиной заморозки стали боязнь, что проект не окупится и на него не хватит чипов.
- «Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьёзные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — рассказал «РИА Новости» глава Минцифры Максут Шадаев.
- О заморозке проекта 10 июня сообщил Forbes. По данным издания, одной из причин такого решения стала нехватка чипов для паспортов, другой — сомнения, что проект вообще окупится, так как из-за цены документа россияне вряд ли будут готовы платить за него.
- Цифровой паспорт — это альтернатива бумажного документа в виде пластиковой карты с бесконтактным чипом. Проект по их выдаче должен был стартовать в начале 2023 года в трёх регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане.
- Кроме паспортных данных документ должен был содержать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.
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А что случилось?
Не знаю, брат. Я вне палитики но первый канал вчера смотрел там сказали запад бушует, хочет развалить наши скрепы
Запад отобрал наши чипы, но мы сделаем свои, самые большие чипы!!!!
теплый ламповый чип
вот бы уебать по нему, когда он под напряжением.
Может оно и к лучшему. А то считывались бы везде безконтактно, слежка дополнительная.
С учётом количества камер, наличия мобильного телефона и банковской карты, это капля в море. Ты что снилс, что паспорт, что водительское используешь очень редко, в отличие от вышеуказанного.
Да и сейчас бы слежки бояться в 21 веке. Это неизбежно.
Полагаю там дальность работы чипа пару см как у банковской карты. Слишком геморрно незаметно считывать данные. А защититься от считывания обернув в ту же фольгу - проще простого.
тут хоть на бумажные бы хватило
Всё в Херсон уехало.
НЕТ ЦИФРОВОМУ ГУЛАГУ!!! 5G СВОЕ ЕБАНОЕ ТОЖЕ ЗАБЕРИТЕ НАХОЙ
Уже год 4 с таким украинским паспортом. Как видите это анальные зонды американцев и от них пропал русский дух, спасите памагаите
Украинцы уже давно прошли время "пластиковых" паспортов и все юзают цифровой в "Дии"
Паспорт юзаю в дии, но что бы он был в дии, нужно сначала получить пластиковый. Дия это цифровая копия документа, можно сказать с печаткой
ну я в плане того, что люди имея пластик, его уже не носят, потому что у всех в карманах смартфоны с дией
Они поняли что можно воровать и без подачек плебеям.
Крепостные и так потерпят.
Эх, я думал в декабре уже намутить карточку.