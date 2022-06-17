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Минцифры подтвердило заморозку проекта электронных паспортов — сейчас есть «более насущные проблемы» Статьи редакции

По информации Forbes, причиной заморозки стали боязнь, что проект не окупится и на него не хватит чипов.

  • «Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьёзные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — рассказал «РИА Новости» глава Минцифры Максут Шадаев.
  • О заморозке проекта 10 июня сообщил Forbes. По данным издания, одной из причин такого решения стала нехватка чипов для паспортов, другой — сомнения, что проект вообще окупится, так как из-за цены документа россияне вряд ли будут готовы платить за него.
  • Цифровой паспорт — это альтернатива бумажного документа в виде пластиковой карты с бесконтактным чипом. Проект по их выдаче должен был стартовать в начале 2023 года в трёх регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане.
  • Кроме паспортных данных документ должен был содержать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

#новости

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18 комментариев
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Удачный чувак
сейчас есть «более насущные проблемы»

А что случилось?

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max payne

Не знаю, брат. Я вне палитики но первый канал вчера смотрел там сказали запад бушует, хочет развалить наши скрепы

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Указанный Влад

Запад отобрал наши чипы, но мы сделаем свои, самые большие чипы!!!!

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Больной блик
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Указанный Влад

теплый ламповый чип

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Зоибана Вафля

вот бы уебать по нему, когда он под напряжением.

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Белое Безмозглое

Может оно и к лучшему. А то считывались бы везде безконтактно, слежка дополнительная.

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Pavel Cree

С учётом количества камер, наличия мобильного телефона и банковской карты, это капля в море. Ты что снилс, что паспорт, что водительское используешь очень редко, в отличие от вышеуказанного.
Да и сейчас бы слежки бояться в 21 веке. Это неизбежно.

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IvanDurov

Полагаю там дальность работы чипа пару см как у банковской карты. Слишком геморрно незаметно считывать данные. А защититься от считывания обернув в ту же фольгу - проще простого.

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Возрастной динозавр

тут хоть на бумажные бы хватило

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Временной пришелец

Всё в Херсон уехало.

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Senya

НЕТ ЦИФРОВОМУ ГУЛАГУ!!! 5G СВОЕ ЕБАНОЕ ТОЖЕ ЗАБЕРИТЕ НАХОЙ

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Сергій Осипчук

Уже год 4 с таким украинским паспортом. Как видите это анальные зонды американцев и от них пропал русский дух, спасите памагаите

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Депутат миллионов

Украинцы уже давно прошли время "пластиковых" паспортов и все юзают цифровой в "Дии"

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Сергій Осипчук

Паспорт юзаю в дии, но что бы он был в дии, нужно сначала получить пластиковый. Дия это цифровая копия документа, можно сказать с печаткой

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Депутат миллионов

ну я в плане того, что люди имея пластик, его уже не носят, потому что у всех в карманах смартфоны с дией

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Dmytry Kovalsky

Они поняли что можно воровать и без подачек плебеям.
Крепостные и так потерпят.

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Зоибана Вафля

Эх, я думал в декабре уже намутить карточку.

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