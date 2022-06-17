«Ъ»: более 350 граждан Украины застряли в московских СИЗО. Их не могут депортировать Статьи редакции
Арестанты могут провести в спецприёмниках два года — потом их обязаны выпустить.
В московских следственных изоляторах содержатся как минимум 245 граждан Украины, пишет «Коммерсант» со ссылкой на члена Совета по правам человека Еву Меркачеву и члена ОНК Москвы Георгия Иванова.
60 человек задержаны по запросу Украины, поскольку их разыскивают за совершение преступлений, в том числе тяжких. Более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории РФ.
Ранее между странами действовали соглашения, благодаря которым задержанных в РФ украинцев могли депортировать на родину. Однако теперь эти механизмы перестали работать из-за боевых действий в Украине.
«По сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений», — сказала Меркачева.
Ещё 113 граждан Украины ожидают депортации в спецприемнике Сахарово, отметил член ОНК Москвы Георгий Иванов. Ситуация усугубляется тем, что у многих из них нет паспортов, в том числе заграничных.
«До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет», — отметил Иванов.
Если соглашения между странами не возобновятся, граждане Украины могут провести в СИЗО два года, потом их обязаны выпустить. Иванов не исключает, что на выходе из спецприемника людей могут снова задержать и «организовать то же самое ещё на два года».
Почему они не свергнут администрацию СИЗО и не выйдут?
На чужой земле силы черпать неоткуда
Так скоро ВСУ будет в Москве, разве нет?
Вы сами друг друга сожрете как паучки в банке.
А вот первый комментарий отличный, но все таки Темнов - это Темнов. Раз в год и палка стреляет.
Темнов не позорься. Писать с разных акаунтов это так по детски блядь.
Ты серишь.
Опять калово заднепроходные темы.
Это уже традиция.
Потому что русские терпилы затолкают их обратно. Очевидно же.
Тонко)
до окончания спецоперации и возобновления соглашений
Да кто с вами соглашения возобновит??
Что делать этим людям?
Ждать возобновления соглашений???
Что делать этим людям? В СИЗО.
От ответа не уходи.
Я про них и ответил.
Волонтёрские организации на свой страх и риск могут пытаться им помочь уехать из РФ, как уже происходит в некоторых регионах применительно к беженцам.
Опять насрать на украинцев, чтош такое
В России миллионы украинцев, наверняка есть какие то союзы/сообщества. Как они работают сейчас?
Нет нихуя, все активное украинское скручено после 14, одна украинская библиотека в Москве чего стоит
все украинцы которые сейчас остались в России - манкурты, малороссы, как хочешь так и называй.
Те самые правильные украинцы, у которых столица - Москва.
Изнутри России им мало кто поможет.
На майдане в Москве.
*сотрудники СИЗО встречают вновь прибывших*
Эм... А может не нужно их нам возвращать?