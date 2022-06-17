Арестанты могут провести в спецприёмниках два года — потом их обязаны выпустить.

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В московских следственных изоляторах содержатся как минимум 245 граждан Украины, пишет «Коммерсант» со ссылкой на члена Совета по правам человека Еву Меркачеву и члена ОНК Москвы Георгия Иванова.

60 человек задержаны по запросу Украины, поскольку их разыскивают за совершение преступлений, в том числе тяжких. Более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории РФ.

Ранее между странами действовали соглашения, благодаря которым задержанных в РФ украинцев могли депортировать на родину. Однако теперь эти механизмы перестали работать из-за боевых действий в Украине.

«По сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений», — сказала Меркачева.

Ещё 113 граждан Украины ожидают депортации в спецприемнике Сахарово, отметил член ОНК Москвы Георгий Иванов. Ситуация усугубляется тем, что у многих из них нет паспортов, в том числе заграничных.

«До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет», — отметил Иванов.