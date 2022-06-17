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Новости

«Ъ»: более 350 граждан Украины застряли в московских СИЗО. Их не могут депортировать Статьи редакции

Арестанты могут провести в спецприёмниках два года — потом их обязаны выпустить.

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В московских следственных изоляторах содержатся как минимум 245 граждан Украины, пишет «Коммерсант» со ссылкой на члена Совета по правам человека Еву Меркачеву и члена ОНК Москвы Георгия Иванова.

60 человек задержаны по запросу Украины, поскольку их разыскивают за совершение преступлений, в том числе тяжких. Более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории РФ.

Ранее между странами действовали соглашения, благодаря которым задержанных в РФ украинцев могли депортировать на родину. Однако теперь эти механизмы перестали работать из-за боевых действий в Украине.

«По сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений», — сказала Меркачева.

Ещё 113 граждан Украины ожидают депортации в спецприемнике Сахарово, отметил член ОНК Москвы Георгий Иванов. Ситуация усугубляется тем, что у многих из них нет паспортов, в том числе заграничных.

«До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет», — отметил Иванов.

Если соглашения между странами не возобновятся, граждане Украины могут провести в СИЗО два года, потом их обязаны выпустить. Иванов не исключает, что на выходе из спецприемника людей могут снова задержать и «организовать то же самое ещё на два года».

#новости #конфликтвукраине

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22 комментария
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Временной пришелец

Почему они не свергнут администрацию СИЗО и не выйдут?

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Горячий

На чужой земле силы черпать неоткуда

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Временной пришелец

Так скоро ВСУ будет в Москве, разве нет?

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Dmytry Kovalsky

Вы сами друг друга сожрете как паучки в банке.

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Mr Vuuu

А вот первый комментарий отличный, но все таки Темнов - это Темнов. Раз в год и палка стреляет.

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Dmytry Kovalsky

Темнов не позорься. Писать с разных акаунтов это так по детски блядь.

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Временной пришелец

Ты серишь.

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Dmytry Kovalsky

Опять калово заднепроходные темы.
Это уже традиция.

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Тероборона

Потому что русские терпилы затолкают их обратно. Очевидно же.

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xion_xion

Тонко)

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Федеральный Женя
Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ
до окончания спецоперации и возобновления соглашений

Да кто с вами соглашения возобновит??

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xion_xion

Что делать этим людям?

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Федеральный Женя

Ждать возобновления соглашений???

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xion_xion

Что делать этим людям? В СИЗО.
От ответа не уходи.

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Федеральный Женя

Я про них и ответил.

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постмодерновый синдром

Волонтёрские организации на свой страх и риск могут пытаться им помочь уехать из РФ, как уже происходит в некоторых регионах применительно к беженцам.

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Тбилисский сверчок

Опять насрать на украинцев, чтош такое

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Соросята спасают Темнова

В России миллионы украинцев, наверняка есть какие то союзы/сообщества. Как они работают сейчас?

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Виталя Вентилятор

Нет нихуя, все активное украинское скручено после 14, одна украинская библиотека в Москве чего стоит

все украинцы которые сейчас остались в России - манкурты, малороссы, как хочешь так и называй.
Те самые правильные украинцы, у которых столица - Москва.

Изнутри России им мало кто поможет.

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Временной пришелец

На майдане в Москве.

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norm
Иванов не исключает, что на выходе из спецприемника людей могут снова задержать и «организовать то же самое ещё на два года».

*сотрудники СИЗО встречают вновь прибывших*

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Nestor
за совершение преступление

Эм... А может не нужно их нам возвращать?

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