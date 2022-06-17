NYT: SpaceX уволила сотрудников, которые составили открытое письмо с критикой поведения Илона Маска Статьи редакции
Письмо не понравилось другим работникам компании.
Компания провела расследование и «уволила ряд сотрудников, причастных» к письму, пишет The New York Times со ссылкой на письмо операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, а также трёх сотрудников компании.
В сообщении Шотвелл заявила, что письмо заставило других сотрудников чувствовать себя «запуганно и некомфортно», а также вызвало злость, потому что «выражало взгляды, которые они не поддерживают».
«У нас слишком много важной работы, и нет нужды в таком чрезмерном активизме», — заявила Шотвелл. Сколько конкретно сотрудников уволили, неизвестно, в SpaceX не ответили на запрос издания.
16 июня сотрудники SpaceX подготовили письмо руководству компании, осуждающее поведение Илона Маска. В нём описывалось, как действия Маска, его твиты и недавние обвинения в сексуальных домогательствах против него негативно сказываются на репутации SpaceX.
Уволены, и точка
Высвобождены и точка
Замените имя Маска на Рогозина, а spacex на роскосмос и перечитайте текст))
Только первые - частники
Критика в частных компаниях вроде тоже должна быть. Не всегда ведь начальник прав...
Но там критика не касалась работы, сотрудники лезли в личную жизнь. Если бы они сказали, что Маск неэффективно что-то делает или критиковали плохие условия труда, то общество было бы скорее на их стороне.
Что должно быть или нет в частной компании решает тот, кто "ставит шкуру на кон", как говаривал Талеб. А не комитеты активистов.
Пойду попробую вместо работы тоже покритиковать поведение начальника в соцсетях, письмо составлю тоже, скину в слак.
Время до увольнения таймером замерять или хватит секундомера, интересно?
Критика нужна тогда, когда ее просят. Тут же критиковали даже не решения как гендира, а частную жизнь. Ну и ладно бы он был просто СЕО и владел небольшим пакетом акций, можно было бы говорить, что компания больше, чем он. Но Маск фактически владеет компанией, тут уместнее аналогия, что кто-то пришел в его дом и начал хозяина учить жизни.
Иван Макс абасрался, )))))))))))))))
А напомните, почему над Рогозиным смеются, и какая разница между Роскосмосом и спасеХ?
Ах да, государственную корпорацию сравнивают не с NASA, а с частным проектом какого-то Африканца.
А вот и свобода слова подъехала
Пошли своего начальника нахуй и расскажи ему про свободу слова
Своего начальника я без проблем нахуй могу послать, вот только он не позиционирует себя как "free speech absolutist", спаситель свободы слова
Ага, можешь...ну-ну...
Я кстати тоже не видел проблем с этим в России. Чтобы там не говорили, критика начальством воспринимается нормально.
да и Маск себя так не позиционирует
https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600
Назвался груздем - полезай в кузов
Sorry to be a free speech absolutist.
Ну и да, никаких "посыланий нахуй" в письме не было
Очередной обладатель интеллекта макаки, не понимающий разницы свободы слова в государственном и частном секторах
Осторожнее, а то Маск и тебя уволит, это же он у нас называет баны в частном Твиттере "нарушением свободы слова"
Лол. Так это ОНИ пытались заткнуть его. Так что, в данном случае, свобода слова победила.
А он им запретил говорить? Каким образом реализация свободы ассоциации владельца компании может ограничивать чью-то свободу слова? Пусть дальше пишут.
Многоходовочка по зачистке SpaceX от левацкого сброда прошла успешно. Маск гений!
Исключили из церкви святого Илона Маска
А просто позвать их всех и обсудить вопросы, которые их волнуют?
А или вот еще идейка: может Маску, как личности публичной, перед тем как что-то твитнуть ПОДУМАТЬ?
Та не, хуйня...
А может просто если не нравится компания, то идешь в другую, не?
Ну да, отличный совет, люди 2 года просидели под локдаунами в ковид, чем изрядно подистощили свои накопления (не моя придумка, а статистика). Сейчас рекордная инфляция, огромная неопределенность - самое время уволиться.
Я поражаюсь с таких советов, о боже, сотрудники компании посмели высказаться!!! Да как они посмели!
Еще раз, просто вдумайся, чуваков уволили за то, что они составили письмо о том, что их беспокоит в компании...
Люди, с истощенными накоплениями обычно ебашат как черти, а не ноют и составляют письма
Это в России, потому что менталитет рабский.
А в развитых странах рабство отменили. Там человек не бездумно выполняет любую работу, вплоть до собирания говна в чемоданчик, а еще и старается вовлекаться в жизнь компании.
Не в этом дело. Умный человек, который видит свое будущее в компании не станет перечить своему шефу, который не продвинет его после этого по карьерной лестнице. При чем тут менталитет? Обычная тупость всягих фем/лгбт представителей, которые почувствовали вседозволенность.
ну если не рабы, то на основании договора и обсуждения. А не через попытку заткнуть основателя работать нужно, получая его деньги
Я работал в региональном холдинге, в котором работало чуть больше 120 человек. Попасть не то, что к директору, а к начальнику отдела - это было практически невозможно. Как ты предлагаешь сотрудникам поговорить с Маском?
Но компания частная, ее политику определяет тот, кому она принадлежит, в данном случае это Маск. Он вправе счесть, что такое поведение в его компании недопустимо, тем более что там был совершенно очевидный переход на личности. Возьмем аналогию. Если к вам домой придет неприятный для вас человек, будете ли вы обязаны его терпеть?
Совет из разряда: если не нравится Путин, то просто переедь в страну, где тебе нравится президент!
Смена страны и места работы немного разные вещи если че, ты еще скажи, что если не нравится вкусно и точка, то переедь в Канаду блять!
Ну если у тебя 10 сотрудников, то ты можешь с ними обсуждать самые разные темы, а когда у тебя тысячи и каждый начнёт доёбываться до каких-то моментов не касающихся работы...
Это напрямую касается их компании... Они с ним обсудить не судебное разбирательство Деппа хотели. Их беспокоил имидж компании, в которой они работают.
Вы просто не представляете масштабы компании.
Слава богу, что в России такое не возможно.
В России подобных писем не пишут. А если даже вдруг и пишут, то только те, кто уже две недели как уволился.
Правильно и сделали, что уволили.
ебать чмоня)
Еееееее
Лол
бодя краш
Надеюсь, что он купит твиттер.
Какие же идиоты написали это письмо…
"в SpaceX не ответили на запрос издания"
TJ?
Возможно не следовало бы ложь распространять?
Ну и ещё в суд подать надо.
Если трудовой кодекс США и контракты этих активистов позволяют с ними расстаться в кратчайшие сроки, то все довольно логично. Уверен, что конкуренция на любые позиции в spacex - огромная и в такой ситуации неразумно дорожить особо рьяными активистами, которые того поди еще и новый профсоюз организуют. Ну и опять таки, увольнение, тем более в США, тем более крупной конторе - это не смертная казнь и не конец света.
Они попробовали - не получилось, попытают удачу в другом месте, с боссом за которого им будет "не стыдно".
Правильно, sjw активистов нужно пропалывать сразу. Если этого не сделать, они сожрут компанию. Примеров огромное количество