Новости
vc.ru

NYT: SpaceX уволила сотрудников, которые составили открытое письмо с критикой поведения Илона Маска Статьи редакции

Письмо не понравилось другим работникам компании.

Компания провела расследование и «уволила ряд сотрудников, причастных» к письму, пишет The New York Times со ссылкой на письмо операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, а также трёх сотрудников компании.

В сообщении Шотвелл заявила, что письмо заставило других сотрудников чувствовать себя «запуганно и некомфортно», а также вызвало злость, потому что «выражало взгляды, которые они не поддерживают».

«У нас слишком много важной работы, и нет нужды в таком чрезмерном активизме», — заявила Шотвелл. Сколько конкретно сотрудников уволили, неизвестно, в SpaceX не ответили на запрос издания.

16 июня сотрудники SpaceX подготовили письмо руководству компании, осуждающее поведение Илона Маска. В нём описывалось, как действия Маска, его твиты и недавние обвинения в сексуальных домогательствах против него негативно сказываются на репутации SpaceX.

#новости #илонмаск #spacex

1520 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
Индивидуальный украинец

Уволены, и точка

Ответить
Развернуть ветку
Заработный магнит

Высвобождены и точка

Ответить
Развернуть ветку
кот и обезьяна

Замените имя Маска на Рогозина, а spacex на роскосмос и перечитайте текст))

Ответить
Развернуть ветку
velvetdust

Только первые - частники

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Критика в частных компаниях вроде тоже должна быть. Не всегда ведь начальник прав...

Ответить
Развернуть ветку
nnm

Но там критика не касалась работы, сотрудники лезли в личную жизнь. Если бы они сказали, что Маск неэффективно что-то делает или критиковали плохие условия труда, то общество было бы скорее на их стороне.

Ответить
Развернуть ветку
Животный звук

Что должно быть или нет в частной компании решает тот, кто "ставит шкуру на кон", как говаривал Талеб. А не комитеты активистов.

Ответить
Развернуть ветку
Некачественный русский, 2 из 5

Пойду попробую вместо работы тоже покритиковать поведение начальника в соцсетях, письмо составлю тоже, скину в слак.
Время до увольнения таймером замерять или хватит секундомера, интересно?

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Ларин

Критика нужна тогда, когда ее просят. Тут же критиковали даже не решения как гендира, а частную жизнь. Ну и ладно бы он был просто СЕО и владел небольшим пакетом акций, можно было бы говорить, что компания больше, чем он. Но Маск фактически владеет компанией, тут уместнее аналогия, что кто-то пришел в его дом и начал хозяина учить жизни.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Борисова

Иван Макс абасрался, )))))))))))))))
А напомните, почему над Рогозиным смеются, и какая разница между Роскосмосом и спасеХ?

Ах да, государственную корпорацию сравнивают не с NASA, а с частным проектом какого-то Африканца.

Ответить
Развернуть ветку
Cheems Thunderbonk

А вот и свобода слова подъехала

Ответить
Развернуть ветку
кот и обезьяна

Пошли своего начальника нахуй и расскажи ему про свободу слова

Ответить
Развернуть ветку
Cheems Thunderbonk

Своего начальника я без проблем нахуй могу послать, вот только он не позиционирует себя как "free speech absolutist", спаситель свободы слова

Ответить
Развернуть ветку
кот и обезьяна

Ага, можешь...ну-ну...

Ответить
Развернуть ветку
Kind soul

Я кстати тоже не видел проблем с этим в России. Чтобы там не говорили, критика начальством воспринимается нормально.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Федоров

да и Маск себя так не позиционирует

Ответить
Развернуть ветку
Cheems Thunderbonk

https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600
Назвался груздем - полезай в кузов

Elon Musk @elonmusk
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.
Ответить
Развернуть ветку
Cheems Thunderbonk

Ну и да, никаких "посыланий нахуй" в письме не было

Ответить
Развернуть ветку
Йохан Ирвинг

Очередной обладатель интеллекта макаки, не понимающий разницы свободы слова в государственном и частном секторах

Ответить
Развернуть ветку
Cheems Thunderbonk
Очередной обладатель интеллекта макаки

Осторожнее, а то Маск и тебя уволит, это же он у нас называет баны в частном Твиттере "нарушением свободы слова"

Ответить
Развернуть ветку
nnm
Поведение Илона в публичной сфере часто нас отвлекает и смущает, особенно в последние недели. Как наш генеральный директор и самый видный представитель, Илон считается лицом SpaceX — каждый твит, который отправляет Илон, де-факто является публичным заявлением компании.

Лол. Так это ОНИ пытались заткнуть его. Так что, в данном случае, свобода слова победила.

Ответить
Развернуть ветку
Животный звук

А он им запретил говорить? Каким образом реализация свободы ассоциации владельца компании может ограничивать чью-то свободу слова? Пусть дальше пишут.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Беляков

Многоходовочка по зачистке SpaceX от левацкого сброда прошла успешно. Маск гений!

Ответить
Развернуть ветку
Интенсивный бинокль

Исключили из церкви святого Илона Маска

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

А просто позвать их всех и обсудить вопросы, которые их волнуют?

А или вот еще идейка: может Маску, как личности публичной, перед тем как что-то твитнуть ПОДУМАТЬ?

Та не, хуйня...

Ответить
Развернуть ветку
кот и обезьяна

А может просто если не нравится компания, то идешь в другую, не?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Ну да, отличный совет, люди 2 года просидели под локдаунами в ковид, чем изрядно подистощили свои накопления (не моя придумка, а статистика). Сейчас рекордная инфляция, огромная неопределенность - самое время уволиться.

Я поражаюсь с таких советов, о боже, сотрудники компании посмели высказаться!!! Да как они посмели!
Еще раз, просто вдумайся, чуваков уволили за то, что они составили письмо о том, что их беспокоит в компании...

Ответить
Развернуть ветку
кот и обезьяна

Люди, с истощенными накоплениями обычно ебашат как черти, а не ноют и составляют письма

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Это в России, потому что менталитет рабский.
А в развитых странах рабство отменили. Там человек не бездумно выполняет любую работу, вплоть до собирания говна в чемоданчик, а еще и старается вовлекаться в жизнь компании.

Ответить
Развернуть ветку
кот и обезьяна

Не в этом дело. Умный человек, который видит свое будущее в компании не станет перечить своему шефу, который не продвинет его после этого по карьерной лестнице. При чем тут менталитет? Обычная тупость всягих фем/лгбт представителей, которые почувствовали вседозволенность.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Федоров

ну если не рабы, то на основании договора и обсуждения. А не через попытку заткнуть основателя работать нужно, получая его деньги

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Я работал в региональном холдинге, в котором работало чуть больше 120 человек. Попасть не то, что к директору, а к начальнику отдела - это было практически невозможно. Как ты предлагаешь сотрудникам поговорить с Маском?

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Ларин

Но компания частная, ее политику определяет тот, кому она принадлежит, в данном случае это Маск. Он вправе счесть, что такое поведение в его компании недопустимо, тем более что там был совершенно очевидный переход на личности. Возьмем аналогию. Если к вам домой придет неприятный для вас человек, будете ли вы обязаны его терпеть?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Совет из разряда: если не нравится Путин, то просто переедь в страну, где тебе нравится президент!

Ответить
Развернуть ветку
кот и обезьяна

Смена страны и места работы немного разные вещи если че, ты еще скажи, что если не нравится вкусно и точка, то переедь в Канаду блять!

Ответить
Развернуть ветку
nnm

Ну если у тебя 10 сотрудников, то ты можешь с ними обсуждать самые разные темы, а когда у тебя тысячи и каждый начнёт доёбываться до каких-то моментов не касающихся работы...

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Это напрямую касается их компании... Они с ним обсудить не судебное разбирательство Деппа хотели. Их беспокоил имидж компании, в которой они работают.

Ответить
Развернуть ветку
nnm

Вы просто не представляете масштабы компании.

Ответить
Развернуть ветку
Kind soul

Слава богу, что в России такое не возможно.

Ответить
Развернуть ветку
just no

В России подобных писем не пишут. А если даже вдруг и пишут, то только те, кто уже две недели как уволился.

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Ларин

Правильно и сделали, что уволили.

Ответить
Развернуть ветку
Военный велосипед

ебать чмоня)

Ответить
Развернуть ветку
norm

Еееееее
Лол

Ответить
Развернуть ветку
Военный велосипед

бодя краш

Ответить
Развернуть ветку
Федеральный Женя

Надеюсь, что он купит твиттер.

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Gigachad

Какие же идиоты написали это письмо…

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Васильев

"в SpaceX не ответили на запрос издания"
TJ?

Ответить
Развернуть ветку
wolik

Возможно не следовало бы ложь распространять?
Ну и ещё в суд подать надо.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Если трудовой кодекс США и контракты этих активистов позволяют с ними расстаться в кратчайшие сроки, то все довольно логично. Уверен, что конкуренция на любые позиции в spacex - огромная и в такой ситуации неразумно дорожить особо рьяными активистами, которые того поди еще и новый профсоюз организуют. Ну и опять таки, увольнение, тем более в США, тем более крупной конторе - это не смертная казнь и не конец света.
Они попробовали - не получилось, попытают удачу в другом месте, с боссом за которого им будет "не стыдно".

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолет

Правильно, sjw активистов нужно пропалывать сразу. Если этого не сделать, они сожрут компанию. Примеров огромное количество

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
null