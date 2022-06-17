Письмо не понравилось другим работникам компании.

Компания провела расследование и «уволила ряд сотрудников, причастных» к письму, пишет The New York Times со ссылкой на письмо операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, а также трёх сотрудников компании.

В сообщении Шотвелл заявила, что письмо заставило других сотрудников чувствовать себя «запуганно и некомфортно», а также вызвало злость, потому что «выражало взгляды, которые они не поддерживают».

«У нас слишком много важной работы, и нет нужды в таком чрезмерном активизме», — заявила Шотвелл. Сколько конкретно сотрудников уволили, неизвестно, в SpaceX не ответили на запрос издания.

16 июня сотрудники SpaceX подготовили письмо руководству компании, осуждающее поведение Илона Маска. В нём описывалось, как действия Маска, его твиты и недавние обвинения в сексуальных домогательствах против него негативно сказываются на репутации SpaceX.