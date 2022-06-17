При этом европейские государства готовы сразу предоставить девушке визу для дальнейшего проезда в третью страну.

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Блогерша из Кабардино-Балкарии Инса Ландер, на которую завели уголовное дело за «содействие терроризму», сбежала из-под домашнего ареста и пересекла границу РФ в пограничном пункте Верхний Ларс, однако получила отказ во въезде от Грузии. Она находится в нейтральной зоне между двумя странами уже пять дней, рассказали в Free Russia Foundation in Georgia.

Девушка живёт в здании дьюти-фри, спит на лавочке. Еду и воду ей передают проезжающие мимо люди. По слова руководителя грузинского отделения Free Russia Foundation Егора Куроптева, сотрудников организации и представителей уполномоченного по правам человека в Грузии полиция к Ландер не пустила.

Создательница телеграм-канала Tbilisi Life Алёна Бачия уточнила, что блогершу пропустили через границу 12 июня (её статус обвиняемой не отобразился). Грузинские полицейские два часа опрашивали её и в итоге выдали документ об отказе во въезде. На территорию России она не вернулась и осталась в нейтральной полосе.

«Если лицо преследуют за терроризм, контрабанду наркотиков, торговлю людьми, такому лицу в Грузии может быть отказано во въезде с учетом государственных интересов», — объяснило позже МВД Грузии.

Ландер публично запросила политическое убежище. Европейские страны заявили о готовности предоставить ей визу для дальнейшего проезда в третью страну, рассказали в Free Russia Foundation in Georgia.

Блогершу отправили под домашний арест 9 декабря 2021 года. Ей вменяют статью о содействии террористической деятельности. Обвинение строится на переписке Ландер во «ВКонтакте» 2014 года: следствие считает, что через соцсеть она вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 6 декабря девушку включили в перечень террористов и экстремистов.

СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным. В последние месяцы перед арестом Ландер готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда.