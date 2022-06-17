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Новости

Блогерша Инса Ландер на пять дней «застряла» на границе с Грузией. Её не пускают в страну из-за дела о терроризме Статьи редакции

При этом европейские государства готовы сразу предоставить девушке визу для дальнейшего проезда в третью страну.

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Блогерша из Кабардино-Балкарии Инса Ландер, на которую завели уголовное дело за «содействие терроризму», сбежала из-под домашнего ареста и пересекла границу РФ в пограничном пункте Верхний Ларс, однако получила отказ во въезде от Грузии. Она находится в нейтральной зоне между двумя странами уже пять дней, рассказали в Free Russia Foundation in Georgia.

Девушка живёт в здании дьюти-фри, спит на лавочке. Еду и воду ей передают проезжающие мимо люди. По слова руководителя грузинского отделения Free Russia Foundation Егора Куроптева, сотрудников организации и представителей уполномоченного по правам человека в Грузии полиция к Ландер не пустила.

Создательница телеграм-канала Tbilisi Life Алёна Бачия уточнила, что блогершу пропустили через границу 12 июня (её статус обвиняемой не отобразился). Грузинские полицейские два часа опрашивали её и в итоге выдали документ об отказе во въезде. На территорию России она не вернулась и осталась в нейтральной полосе.

«Если лицо преследуют за терроризм, контрабанду наркотиков, торговлю людьми, такому лицу в Грузии может быть отказано во въезде с учетом государственных интересов», — объяснило позже МВД Грузии.

Ландер публично запросила политическое убежище. Европейские страны заявили о готовности предоставить ей визу для дальнейшего проезда в третью страну, рассказали в Free Russia Foundation in Georgia.

Блогершу отправили под домашний арест 9 декабря 2021 года. Ей вменяют статью о содействии террористической деятельности. Обвинение строится на переписке Ландер во «ВКонтакте» 2014 года: следствие считает, что через соцсеть она вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 6 декабря девушку включили в перечень террористов и экстремистов.

СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным. В последние месяцы перед арестом Ландер готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда.

Интернет
Чуждый колос
От разоблачений школьниц до чиновников: кто такая Инса Ландер и что происходит вокруг её ареста по делу о терроризме Статьи редакции

Блогерша начинала со «сливов» подростков, которые просили донаты в твиттере. Затем она дошла до серьёзных расследований, а теперь, по данным СМИ, ей вменяют вербовку в ИГИЛ* через соцсети.

#новости #блогеры #терроризм

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36 комментариев
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Федеральный Женя
Обвинение строится на переписке Ландер во «ВКонтакте» 2014 года

ВПомойке как всегда на подсосе у режима.

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H8isGR8

Ну если она реально вербовала людей то получается подсос режима работает правильно🤷🏻‍♂️

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Федеральный Женя

Веры вк нет.

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Иванов Иван

Так она занималась расследовательской деятельностью

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H8isGR8

«Инса разоблачала пользовательниц твиттера, которые просили донаты»
Охереть, в опасную игру ввязалась🫣

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Иванов Иван

Так это вначале, потом она занялась местными чиновниками, и тут неожиданно выяснилось, что она вербовщик террористов. Совпадение? Не думаю...

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Melm

Ее вроде год уже прессуют. Есть хоть какие-то результаты ее расследований, или хотя бы фамилии, кого прессуют?

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Арабский химик

Как она может вербовать людей туда, где сама не состоит?
На нее сфабриковали дело из-за ее расследования про местных чиновников

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max payne
Блогерша Инса Ландер

Впервые о ней услышал, как только началась вся эта истерика

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Временной пришелец

Всем похуй на тебя.

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Федеральный Женя

А на меня??

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Военный велосипед

на тебя мне не похуй

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Федеральный Женя

Мур мур мур

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Психический клуб

факты

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Федеральный Женя

Она в твиттере тусит. Если не сидел там, то тогда понятно.

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Контрольный блик

Где-где, прости господи?

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Федеральный Женя

Т В И Т Т Е Р
В
И
Т
Т
Е
Р

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Контрольный блик

Т В И Т Е Р
В
И
Т
Е
Р Е Т И В Т

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Контрольный блик

Ладно, тж не может в красоту

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Федеральный Женя

Я тут родил продолжение!

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Федеральный Женя
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Федеральный Женя

Эх, а мог бы сейчас работать.

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Северин

шушай, я с твоей мамой тоже был всего раз, но она все еще помнит

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Возрастной динозавр
на которую завели уголовное дело за «содействие терроризму», сбежала из-под домашнего ареста и пересекла границу РФ в пограничном пункте Верхний Ларс

либо фсбшники погранцы получат по шапке, либо немножечко пиздёж

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max payne

Раз уж Литвиненко новичком в Лондоне пытались убить, то тут если бы хотели давно бы по заветам Владимир Владимировича замочили террористов в сортире. Так что скорей всего, второе.

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aliftin

Смысл её убивать, она ничего не знает. У неё есть подписчики, она тот самый "лидер мнений". Таких ломать нужно что бы другие поняли, а не убивать.

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max payne
Лидер мнений
3 696 читателей

Ладно

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aliftin

Других нет, извините.

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Sergei Timofeyev

Либо "призакрыли" глаза кое-где

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Сладкий Бубалех

Либо дело завели только для того чтобы оно было.

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Уполномоченный Илья

Видимо мадам лишнего наговорила на границе и сама рассказала о том, что обвиняется в терроризме, потому что в Грузию по кодовому слову "туризм" пускают наверное всех.

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КтоТы

Надо было в Армению рвануть)

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Arman Adabi

Армения с Россией не граничит

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Арабский химик

Там бы через границу пропустили, а потом выдали России))

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Славой Жижек

За Армению заступлюсь: во-первых, ещё ни одного прецедента выдачи Арменией политических не было, зато был как минимум один прецедент предоставления политубежища, во-вторых, сейчас тут находятся десятки людей с открытыми жёсткими политическими уголовками, в том числе уехавшие из-под домашнего ареста и даже с приговорами на руках, а про людей с административками уже и не говорю – я сам выехал с административкой – в итоге проблем не было ни у кого

Вот про политубежище

https://rus.azatutyun.am/amp/30144875.html

Армения предоставила убежище и статус беженца…
Миграционная служба Армении признала российского оппозиционера, общественно-политического деятеля…
rus.azatutyun.am
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BigBrotherBear

"«Если лицо преследуют за терроризм, контрабанду наркотиков, торговлю людьми, такому лицу в Грузии может быть отказано во въезде с учетом государственных интересов», — объяснило позже МВД Грузии."

Даже если дело политмотивированное с рашки b ЕС даёт убежище? Ну-ну...
Вполне могли посадить под конвоем на рейс в третью страну Европы.

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