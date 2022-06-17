Блогерша Инса Ландер на пять дней «застряла» на границе с Грузией. Её не пускают в страну из-за дела о терроризме Статьи редакции
При этом европейские государства готовы сразу предоставить девушке визу для дальнейшего проезда в третью страну.
Блогерша из Кабардино-Балкарии Инса Ландер, на которую завели уголовное дело за «содействие терроризму», сбежала из-под домашнего ареста и пересекла границу РФ в пограничном пункте Верхний Ларс, однако получила отказ во въезде от Грузии. Она находится в нейтральной зоне между двумя странами уже пять дней, рассказали в Free Russia Foundation in Georgia.
Девушка живёт в здании дьюти-фри, спит на лавочке. Еду и воду ей передают проезжающие мимо люди. По слова руководителя грузинского отделения Free Russia Foundation Егора Куроптева, сотрудников организации и представителей уполномоченного по правам человека в Грузии полиция к Ландер не пустила.
Создательница телеграм-канала Tbilisi Life Алёна Бачия уточнила, что блогершу пропустили через границу 12 июня (её статус обвиняемой не отобразился). Грузинские полицейские два часа опрашивали её и в итоге выдали документ об отказе во въезде. На территорию России она не вернулась и осталась в нейтральной полосе.
«Если лицо преследуют за терроризм, контрабанду наркотиков, торговлю людьми, такому лицу в Грузии может быть отказано во въезде с учетом государственных интересов», — объяснило позже МВД Грузии.
Ландер публично запросила политическое убежище. Европейские страны заявили о готовности предоставить ей визу для дальнейшего проезда в третью страну, рассказали в Free Russia Foundation in Georgia.
Блогершу отправили под домашний арест 9 декабря 2021 года. Ей вменяют статью о содействии террористической деятельности. Обвинение строится на переписке Ландер во «ВКонтакте» 2014 года: следствие считает, что через соцсеть она вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 6 декабря девушку включили в перечень террористов и экстремистов.
СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным. В последние месяцы перед арестом Ландер готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда.
ВПомойке как всегда на подсосе у режима.
Ну если она реально вербовала людей то получается подсос режима работает правильно🤷🏻♂️
Веры вк нет.
Так она занималась расследовательской деятельностью
«Инса разоблачала пользовательниц твиттера, которые просили донаты»
Охереть, в опасную игру ввязалась🫣
Так это вначале, потом она занялась местными чиновниками, и тут неожиданно выяснилось, что она вербовщик террористов. Совпадение? Не думаю...
Ее вроде год уже прессуют. Есть хоть какие-то результаты ее расследований, или хотя бы фамилии, кого прессуют?
Как она может вербовать людей туда, где сама не состоит?
На нее сфабриковали дело из-за ее расследования про местных чиновников
Впервые о ней услышал, как только началась вся эта истерика
Всем похуй на тебя.
А на меня??
на тебя мне не похуй
Мур мур мур
факты
Она в твиттере тусит. Если не сидел там, то тогда понятно.
Где-где, прости господи?
Т В И Т Т Е Р
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Т В И Т Е Р
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Р Е Т И В Т
Ладно, тж не может в красоту
Я тут родил продолжение!
Эх, а мог бы сейчас работать.
шушай, я с твоей мамой тоже был всего раз, но она все еще помнит
либо фсбшники погранцы получат по шапке, либо немножечко пиздёж
Раз уж Литвиненко новичком в Лондоне пытались убить, то тут если бы хотели давно бы по заветам Владимир Владимировича замочили террористов в сортире. Так что скорей всего, второе.
Смысл её убивать, она ничего не знает. У неё есть подписчики, она тот самый "лидер мнений". Таких ломать нужно что бы другие поняли, а не убивать.
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Ладно
Других нет, извините.
Либо "призакрыли" глаза кое-где
Либо дело завели только для того чтобы оно было.
Видимо мадам лишнего наговорила на границе и сама рассказала о том, что обвиняется в терроризме, потому что в Грузию по кодовому слову "туризм" пускают наверное всех.
Надо было в Армению рвануть)
Армения с Россией не граничит
Там бы через границу пропустили, а потом выдали России))
За Армению заступлюсь: во-первых, ещё ни одного прецедента выдачи Арменией политических не было, зато был как минимум один прецедент предоставления политубежища, во-вторых, сейчас тут находятся десятки людей с открытыми жёсткими политическими уголовками, в том числе уехавшие из-под домашнего ареста и даже с приговорами на руках, а про людей с административками уже и не говорю – я сам выехал с административкой – в итоге проблем не было ни у кого
Вот про политубежище
https://rus.azatutyun.am/amp/30144875.html
"«Если лицо преследуют за терроризм, контрабанду наркотиков, торговлю людьми, такому лицу в Грузии может быть отказано во въезде с учетом государственных интересов», — объяснило позже МВД Грузии."
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Даже если дело политмотивированное с рашки b ЕС даёт убежище? Ну-ну...
Вполне могли посадить под конвоем на рейс в третью страну Европы.