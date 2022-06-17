Украина введёт визовый режим для граждан России Статьи редакции
Он начнёт действовать 1 июля.
О введении визового режима для россиян сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», — написал он.
Согласно решению правительства, режим введут с 1 июля 2022 года.
2316 просмотров
Материал дополнен редакцией
От въезда по внутреннему паспорту до визового режима один Путин.
Честно говоря думал что там с 14 года в принципе не пускают
Ездили кто хотел без проблем
Поверил в русскую пропаганду о нацистах? Русским было очень комфортно, никакой бюрократии. Хотя в 14 действительно нужно было принимать какие-то серьезные решения, не по братски ведь Россия поступала.
Какие условия получения???
Не быть Русским
То лицо, когда получил визу и закупился в дьюти фри
Упаковка нарушена. Вычет не получит.
Давно пора, это теперь остановит военных на танках, без визы хер они проедут
Депортация не заставит себя долго ждать. Хотя можно и на ПМЖ остаться. В земле
Я знаю что ты мыслишь глубже, хватит притворятся.
Или для них будет по упрощенке?
Неужели, блять. Восимь лет, нахуй.
В принципе база в нынешних условиях
Його ще у 1991 треба було запровадити
Тогда отжатие Крэма имело бы ещё больше оправданий
А смысл
Ну типа
Разве сейчас россияне могут въехать в Украину?
Ну впринципе да, со стороны ЕС
сейчас нет, но война же закончится
Херово, у меня мечта попутешествоать по Украине, может быть в какой-нибудь деревне черноморской купил бы землю как инвестиции на будущее. Теперь похоже это будет сложно.
Наконец-то форма черепа будут мерять по единому стандарту.
А то россияне думают что у нас пограничники базу Миротворец как базу для въезда используют
А если у человека двойное гражданство? Украины и России. То как?🤔
в Украине запрещено 2 гражданство.
Двойного с Украиной у РФ нет. Но если у тебя второе гражданство Украины, то просто въезжаешь по этому паспорту.
ну теперь не будет это лотереи с приглашениями, а то вроде сделал а всё равно могли развернуть
Не прошло и 8 лет...
Очередная победа в международной дипломатии, я считаю.