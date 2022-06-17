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Дынька

Украина введёт визовый режим для граждан России Статьи редакции

Он начнёт действовать 1 июля.

О введении визового режима для россиян сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Zelenskiy / Official
Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ.

У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію ...
Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ.

У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», — написал он.

Согласно решению правительства, режим введут с 1 июля 2022 года.

#новости #украина

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Материал дополнен редакцией
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122 комментария
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new_comment

От въезда по внутреннему паспорту до визового режима один Путин.

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Senrigan

Честно говоря думал что там с 14 года в принципе не пускают

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Алексей Алексеев

Ездили кто хотел без проблем

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3 комментария
Mr Vuuu

Поверил в русскую пропаганду о нацистах? Русским было очень комфортно, никакой бюрократии. Хотя в 14 действительно нужно было принимать какие-то серьезные решения, не по братски ведь Россия поступала.

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1 комментарий
Русский

Какие условия получения???

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max payne

Не быть Русским

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75 комментариев
Kirill Spiridonov

То лицо, когда получил визу и закупился в дьюти фри

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new_comment

Упаковка нарушена. Вычет не получит.

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1 комментарий
Инвестиционный парфюмер

Давно пора, это теперь остановит военных на танках, без визы хер они проедут

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Anton

Депортация не заставит себя долго ждать. Хотя можно и на ПМЖ остаться. В земле

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Missi

Я знаю что ты мыслишь глубже, хватит притворятся.

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Инвестиционный парфюмер

Или для них будет по упрощенке?

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4 комментария
Джеймс Боливар ди Гриз

Неужели, блять. Восимь лет, нахуй.

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Цис Гендер

В принципе база в нынешних условиях

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Четкий ихтиандр

Його ще у 1991 треба було запровадити

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ARTORIAS

Тогда отжатие Крэма имело бы ещё больше оправданий

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Дурной Кирилл

А смысл
Ну типа
Разве сейчас россияне могут въехать в Украину?

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Дынька
Автор

Ну впринципе да, со стороны ЕС

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2 комментария
Виталя Вентилятор

сейчас нет, но война же закончится

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Sun City

Херово, у меня мечта попутешествоать по Украине, может быть в какой-нибудь деревне черноморской купил бы землю как инвестиции на будущее. Теперь похоже это будет сложно.

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Виталя Вентилятор

Наконец-то форма черепа будут мерять по единому стандарту.

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Виталя Вентилятор

А то россияне думают что у нас пограничники базу Миротворец как базу для въезда используют

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1 комментарий
Cheltenham

А если у человека двойное гражданство? Украины и России. То как?🤔

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Дынька
Автор

в Украине запрещено 2 гражданство.

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4 комментария
ледяной дефибриллятор

Двойного с Украиной у РФ нет. Но если у тебя второе гражданство Украины, то просто въезжаешь по этому паспорту.

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3 комментария
Возрастной динозавр

ну теперь не будет это лотереи с приглашениями, а то вроде сделал а всё равно могли развернуть

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Andrew T

Не прошло и 8 лет...

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darkAlert

Очередная победа в международной дипломатии, я считаю.

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