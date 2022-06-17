Фото: Встреча Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского в Киеве Статьи редакции
Президенты так обнялись, что попали в мемы.
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В Мариинском дворце в Киеве 16 июня прошла встреча президента Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. На переговорах обсуждали поддержку страны со стороны международной коалиции.
В соцсетях фотография, на которой Макрон обнимает Зеленского, а тот подозрительно смотрит в камеру, породила шутки. Пользователи вспомнили, как много лидер Франции общался с Владимиром Путиным по телефону, а также посчитали, что «после такого» Украина точно получит статус кандидата в ЕС.
Выглядит как опенинг аниме
Раньше вопросов не было, но сейчас не оч понимаю смысл такого внешнего вида на официальной встрече. Поддерживать образ?
Так этот образ выглядит органично в Киеве. А тут уже нелепо, сорян. Можете минусить, но подумайте сами.
да хуй его знает. мне норм
Я простий мешканець город Львів💙💛 оцінив рама Зеленський. Жито газ вугілля удар! Читаю ідеї Сі Цзіньпін Китай друг 中国心。Володимир сильний трактор Слуга Народу, Путин слабкий трактор.
moenie vir tornadobeskerming gebruik nie!
Костюмы заебали.
Костюмы - такая странная одежда. Зачем они вообще нужны?
Чтобы снять его вечером и расслабиться сидя в одних трусах. После обычной одежды эффект не тот.
@peterder72 за що???
За пальцы жирные свои, все как обычно мимо поставил
перестань трогать телефон жирными пальцами)
Мне его тогда только выкинуть остаётся
Тебе только плюсики положены
😘😘😘
он трусы не носит, наверное, поэтому расслабиться в них не может)
Можно просто не напрягаться
Точно.
Нелепо наряжаться в костюм чисто для фоточек.
Когда в твоей стране идёт война, а тебя могут убить в любую минуту наряжаться в смокинг как-то тупо.
Так он же в Киеве
Да жарко же
Так и нужно одеваться всем политикам, а не в одинаковые синие мешки устаревшие
Показывает кто тут фронт и авангард Европы
Ну вполне себе политический жест. Он говорит, что ему сейчас не до ебучих формальностей. "Давайте дела делать" типа.
После этого путин впал в кому
Любишь ты Володю больше чем меня....
О Володе ты вздыхаешь зря
О Володе все твои мечты
Только о Владимир Владимировиче позабыл ты.....
И без Вовки жизнь твоя пуста
Ты совсем ещё наивна и чиста
Наблюдаешь ты за ним издалека
Только между вами телефонная река...
Увидел только один мем, в подзаголовке пиздеж. Єто крик о помощи, повісте зарплату редакторам
Ну и?
Макрон, ты зачем к мальчику пришел?
Попросить симку с безлимитным пакетом Киевстар
Насколько же топовое фото. Новая молодая Европа, отвечающая реалиям сегодняшнего дня и старая, классическая, вечная.
Охуенное историческое фото.
От старой, классической, вечной там разве что костюмы.
Всего один день без нюхания газа сделает из вас...Продолжение в источнике
Пикабушники весь день уже дрочат