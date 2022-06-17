Президенты так обнялись, что попали в мемы.

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Фото Associated Press

В Мариинском дворце в Киеве 16 июня прошла встреча президента Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. На переговорах обсуждали поддержку страны со стороны международной коалиции.

Фото Associated Press

В соцсетях фотография, на которой Макрон обнимает Зеленского, а тот подозрительно смотрит в камеру, породила шутки. Пользователи вспомнили, как много лидер Франции общался с Владимиром Путиным по телефону, а также посчитали, что «после такого» Украина точно получит статус кандидата в ЕС.

Tanya Kozyreva @TanyaKozyreva Your face when he tells you “me talking to him doesn’t mean anything, I’ve always loved you” Твоё лицо, когда он говорит тебе: «Мои разговоры с ним ничего не значат, я всегда любил тебя»