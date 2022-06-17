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Новости

Фото: Встреча Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского в Киеве Статьи редакции

Президенты так обнялись, что попали в мемы.

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Фото Associated Press

В Мариинском дворце в Киеве 16 июня прошла встреча президента Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. На переговорах обсуждали поддержку страны со стороны международной коалиции.

Фото Associated Press

В соцсетях фотография, на которой Макрон обнимает Зеленского, а тот подозрительно смотрит в камеру, породила шутки. Пользователи вспомнили, как много лидер Франции общался с Владимиром Путиным по телефону, а также посчитали, что «после такого» Украина точно получит статус кандидата в ЕС.

Tanya Kozyreva @TanyaKozyreva
Your face when he tells you “me talking to him doesn’t mean anything, I’ve always loved you”

Твоё лицо, когда он говорит тебе: «Мои разговоры с ним ничего не значат, я всегда любил тебя»

Ukrainian Memes Forces @uamemesforces
Lesia Vasylenko @lesiavasylenko
After this happened today, #Ukraine is sure to get EU candidate status.
После того, что сегодня произошло, Украина точно получит статус кандидата в ЕС

#зеленский #макрон #конфликтвукраине

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39 комментариев
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Лига безопасного интернета
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Коренной историк

Выглядит как опенинг аниме

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norm

​Раньше вопросов не было, но сейчас не оч понимаю смысл такого внешнего вида на официальной встрече. Поддерживать образ?

Так этот образ выглядит органично в Киеве. А тут уже нелепо, сорян. Можете минусить, но подумайте сами.

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Квадратный танк88

да хуй его знает. мне норм

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одинокая филифьонка

Я простий мешканець город Львів💙💛 оцінив рама Зеленський. Жито газ вугілля удар! Читаю ідеї Сі Цзіньпін Китай друг 中国心。Володимир сильний трактор Слуга Народу, Путин слабкий трактор.

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похер

moenie vir tornadobeskerming gebruik nie!

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Федеральный Женя

Костюмы заебали.

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Крохотный браслет

Костюмы - такая странная одежда. Зачем они вообще нужны?

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Федеральный Женя

Чтобы снять его вечером и расслабиться сидя в одних трусах. После обычной одежды эффект не тот.

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Федеральный Женя

@peterder72 за що???

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Процессуальный парфюмер

За пальцы жирные свои, все как обычно мимо поставил

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Соме Дуде

перестань трогать телефон жирными пальцами)

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Процессуальный парфюмер

Мне его тогда только выкинуть остаётся

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Процессуальный парфюмер

Тебе только плюсики положены

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Федеральный Женя

😘😘😘

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Соме Дуде

он трусы не носит, наверное, поэтому расслабиться в них не может)

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Крохотный браслет

Можно просто не напрягаться

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Федеральный Женя

Точно.

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IvanDurov

Нелепо наряжаться в костюм чисто для фоточек.

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Товарищ

Когда в твоей стране идёт война, а тебя могут убить в любую минуту наряжаться в смокинг как-то тупо.

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ste23

Так он же в Киеве

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Перелом Пупка

Да жарко же

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Михаил Октябрьский

Так и нужно одеваться всем политикам, а не в одинаковые синие мешки устаревшие

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Коренной историк

Показывает кто тут фронт и авангард Европы

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russianvoodoo

Ну вполне себе политический жест. Он говорит, что ему сейчас не до ебучих формальностей. "Давайте дела делать" типа.

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Паляниця
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Федеральный Женя
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Крохотный браслет

После этого путин впал в кому

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max payne

Любишь ты Володю больше чем меня....
О Володе ты вздыхаешь зря
О Володе все твои мечты
Только о Владимир Владимировиче позабыл ты.....
И без Вовки жизнь твоя пуста
Ты совсем ещё наивна и чиста
Наблюдаешь ты за ним издалека
Только между вами телефонная река...

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Человек-человек

Увидел только один мем, в подзаголовке пиздеж. Єто крик о помощи, повісте зарплату редакторам

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Гордон Фриман

Ну и?

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Alex Y
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Nickis

Макрон, ты зачем к мальчику пришел?

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Sergey V

Попросить симку с безлимитным пакетом Киевстар

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Виталя Вентилятор

Насколько же топовое фото. Новая молодая Европа, отвечающая реалиям сегодняшнего дня и старая, классическая, вечная.
Охуенное историческое фото.

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Hagotireno

От старой, классической, вечной там разве что костюмы.

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Вланданович

Всего один день без нюхания газа сделает из вас...Продолжение в источнике

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Добро и позитив

Пикабушники весь день уже дрочат

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Соленный Бриз
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