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Новости

«Экономический блицкриг» и «заклинания про доллар за 200»: главные заявления Владимира Путина на ПМЭФ Статьи редакции

«Всё будет как прежде? Не будет», — констатировал президент.

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В пленарном заседании на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с Владимиром Путиным участвовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Модератором выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Трансляцию вели несколько СМИ, включая Первый канал и «Комсомольскую правду».

Заседание началось с опозданием. «Со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из-за этого выступление Путина, запланированное на 14:00, перенесли на час. Однако в 15:00 президент не появился, начало задержали ещё на 40 минут — по какой причине, неизвестно.

Большая часть речи Путин посвятил странам Запада:

  • «Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и другие оказались подорваны нашими партнёрами на Западе намеренно, ради амбиций».

  • «Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. У них нет обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными».
  • Страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом.
  • «Всё будет как прежде? Не будет. Хотя некоторые лидеры Запада пребывают в иллюзиях. Они думают, что их доминирование будет вечным. Вечного — не бывает».
  • «Все эти заклинания про "доллар за 200" и крах экономики являются инструментом информационной борьбы».

  • «Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплочённо. Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. Россия справится с любыми вызовами, об этом говорит вся её тысячелетняя история».

  • «Количество и скорость штамповки санкций не знают прецедента. Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности, финансам, уровню жизни людей. Не получилось».
  • «Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех».
  • «Ухудшение ситуации в глобальной экономике это не вопрос последних месяцев. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это сознательное передёргивание фактов».

При чём здесь наша военная операция?


Владимир Путин
президент РФ
  • «Все мы слышим про "путинскую инфляцию". На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Наши действия не имеют к этому никакого отношения. Это результат системных ошибок США и лидеров ЕС. Наша спецоперация — их спасательный круг, чтобы свалить на неё все свои проблемы».

  • «Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна. Пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана. Есть опасность, что украинское зерно пойдёт в счет оплаты оружия. Но это будет совсем грустно».

Новости
Украина обвиняет Россию в краже и продаже зерна, экспорт заблокирован из-за боевых действий. Главное Статьи редакции

Нехватка сельскохозяйственных продуктов из Украины — одного из крупнейших экспортёров — грозит голодом в разных частях мира.

Пшеница в хранилище на окраине Львова. Фото Диего Ибарра Санчеса

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Однако срок останется прежним — до конца 2022 года. Максимальные суммы ипотеки (12 миллионов рублей для столиц, шесть миллионов для регионов) сохраняются.

Также президент решил, что нужно «основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений». Он поручил правительству до октября 2022 года подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.

Кроме того, Путин предложил запустить промышленную ипотеку по ставке 5% годовых. Право на неё получат предприятия, планирующие купить под производство готовые площади.

#новости #пмэф #путин #украина

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64 комментария
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базований кавун

нахуя банкетного опять из погреба выпустили?
снова в угаре какого-то говна навалил

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Коренной историк

А как щас двойников различают? И какие щас вообще актуальные.

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1 комментарий
Alexander D

Опять вотабаутизма навалил блядь а кто убирать будет

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Nie Nie

В чемодан соскребут потом.

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Dan

сейчас придет специально обученный спецагент с чемоданом, нужно лишь немного потерпеть

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Семен Петров

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. У них нет обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными».
- Да не горит у меня!

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plohha

Безотносительно поведения деда, тут он базу выдал

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3 комментария
olsen

2 часа стендапа от обиженого деда

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Dr. Acula

как же не будет, как прежде? а как же стабильность?

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Йолкин

Так стабильно не будет как прежде. Поэтому все по плану!

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Igor Gorbenko
Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе.

О, уже операция переместилась из Украины на Донбасс.

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fyjybv
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Андрей Васильев

без международный и экономический и аббревиатура точнее: ПФфф

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Не говорить

Пук среньк

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Дынька

А когда у вас уже 5 летки введут ?

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Семен Петров

бля, не туда)

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Noname nonamer

Они не могут решить они комми с нэпом или блюдители консерваторы — так что хз

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Удачный чувак

Когда оно сдохнет?

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Йолкин

В день большого праздника

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бавовна

Боюсь спросить, но что же он такого сделал, что изменит мировой порядок и подвинет однополярный мир? Или в его голове убийство пару сотен тысяч украинцев = я здесь босс?

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Дон Карлионе

Создал поток беженцев с украины. Создал будущий поток беженцев с африки и ближнего востока. Повысил цены на еду в мире. Скорее всего столкнет беларусь с украиной. В какой-то степени он изменил мир. Он сделал его хуже и показал что текущая модель безопасности не работает.

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3 комментария
Веселый молочник

Мне очень нравится просто переворачивать в текстах Путина все "мы" на "они" и наоборот. В 80% это приводит к истинным заключениям. В остальных же заставляет задуматься о том, что я чего-то еще не знал. Почему, например, Путин перед войной сказал про то, что в Украине нет независимого суда (чек), процветает коррупция (чек), люди недовольны властью (чек), а во главе — *наркоманы.* Так-так-так, интересненько, похоже, история про промышленные завозы кокаина вполне имеет место быть.

В этот раз было интересно про "нет обязательств, только интересы, которые священны". Ну и про спецоперацию как спасательный круг от пиздеца

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Slava

Да, так очень легко отслеживать реальное положение дел. "Через 10 лет заживём" (нет)

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Броньк

Один блицкриг от пыни мы уже видели. Жду второго обсера

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Йолкин

Скажет, что "Мы не обосрались. Навалить в шатны и было нашей целью"

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1 комментарий
Андрей Васильев

Заебись речь! Убедил, что рашке пизда терминальная и неотвратимая.
Охуенный подгон в пятничный вечер! еее

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Йолкин

Терминальная пизда
Душу мою радует!
То не дождь, ой то не дождь -
Это доллар падает.

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Дон Карлионе

Владимыч мы поняли, доллар будет по 30, а буханка по 400

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Йолкин

Долларов

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Магнитный Никита

Наша спецоперация — их спасательный круг, чтобы свалить на неё все свои проблемы. Вот тут он не соврал, только нужно одно слово поменять

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Urmat Chokoev

На удивление Пу очень бодр и свеж. Где там свидетели тяжёлой болезни президента? Нееее, он ещё долго будет президентом.

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Slava

Свидетельства в отмирающих мозговых клетках. Но править долго будет, да

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Добро и позитив

Ну в кадрах, где он сидит на кресле, выглядит он неважно, жаба такая

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shked

Наконец-то теперь перестанут кошмарить малый бизнес, раз поручил, значит так и будет!

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fyjybv

Дмитрий Медведев: «Недопустимы любые попытки кошмарить бизнес» (30 октября 2014 г.)

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max payne

Никто никогда не вернется в 2007 год

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Йолкин

А вот в 37-й, кажется, запросто.

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Стеклянный глобус

Как будто прочитал очень плохой стэндап

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Йолкин

Нужно было у 95-го квартала текст заказать. Люди хоть посмеялись бы, а так только плюются

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Прекрасная Россия Прошлого
Вечного — не бывает

Это да.

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КтоТы
Всё будет как прежде? Не будет

вот это расстроил Шольца конечно)

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Федеральный Женя
Всё будет как прежде? Не будет.

А вот это правда. Вот только будет и не так, как хочется Путину.

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Vladimir Rashepkin
При чем тут Путин?

Путин

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Военный велосипед

@кто это?

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1 комментарий
Yelena Clever

Долго молол ни о чём

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Андрей Васильев

теперь эту "речь" будут рерайтить каждые пару месяцев, до самой смерти рашки
Аминь

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Иванов Иван
Это не мы виноваты, а они!

Сказал Путин

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Владислав Янучковский

Ух ты, мы столько всего выиграли. Странно, почему не напали(не пошли спасать Украину) ещё год назад, ради таких то бонусов? 🤔🤔🤔

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GARDO/I
поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов

каких надо бизнесменов, уточнил путин

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Большой дырявый
Хотя некоторые лидеры Запада пребывают в иллюзиях.

Некоторые, как им кажется, лидеры действительно пребывают в иллюзиях, а то и под чем-то посильнее пребывают.

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Фаназович

Где-то в мородоре шапито не досчитываются клоунов🤣

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Nikita Schmidt
Большая часть речи Путин посвятил странам Запада

уже больше 10 лет это длится, нет?

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Sergey Bullinside

У меня для вас новости, больше 100

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Михаил Горлов

ну про то что война не первопричина надвигающегося кризиса так то прав.
тут надо отметить, но момент пынины советники выбрали наиболее подходящий.

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