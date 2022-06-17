«Всё будет как прежде? Не будет», — констатировал президент.

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В пленарном заседании на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с Владимиром Путиным участвовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Модератором выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Трансляцию вели несколько СМИ, включая Первый канал и «Комсомольскую правду».

Заседание началось с опозданием. «Со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из-за этого выступление Путина, запланированное на 14:00, перенесли на час. Однако в 15:00 президент не появился, начало задержали ещё на 40 минут — по какой причине, неизвестно.

Большая часть речи Путин посвятил странам Запада:

«Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и другие оказались подорваны нашими партнёрами на Западе намеренно, ради амбиций».

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. У них нет обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными».

Страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом.

«Всё будет как прежде? Не будет. Хотя некоторые лидеры Запада пребывают в иллюзиях. Они думают, что их доминирование будет вечным. Вечного — не бывает».

«Все эти заклинания про "доллар за 200" и крах экономики являются инструментом информационной борьбы».

«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплочённо. Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. Россия справится с любыми вызовами, об этом говорит вся её тысячелетняя история».

«Количество и скорость штамповки санкций не знают прецедента. Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности, финансам, уровню жизни людей. Не получилось».

«Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех».

«Ухудшение ситуации в глобальной экономике это не вопрос последних месяцев. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это сознательное передёргивание фактов».

При чём здесь наша военная операция?

Владимир Путин президент РФ

«Все мы слышим про "путинскую инфляцию". На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Наши действия не имеют к этому никакого отношения. Это результат системных ошибок США и лидеров ЕС. Наша спецоперация — их спасательный круг, чтобы свалить на неё все свои проблемы».

«Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна. Пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана. Есть опасность, что украинское зерно пойдёт в счет оплаты оружия. Но это будет совсем грустно».

Новости 9 июн Главное Статьи редакции Украина обвиняет Россию в краже и продаже зерна, экспорт заблокирован из-за боевых действий. Нехватка сельскохозяйственных продуктов из Украины — одного из крупнейших экспортёров — грозит голодом в разных частях мира. Пшеница в хранилище на окраине Львова. Фото Диего Ибарра Санчеса

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Однако срок останется прежним — до конца 2022 года. Максимальные суммы ипотеки (12 миллионов рублей для столиц, шесть миллионов для регионов) сохраняются.

Также президент решил, что нужно «основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений». Он поручил правительству до октября 2022 года подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.