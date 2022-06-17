«Экономический блицкриг» и «заклинания про доллар за 200»: главные заявления Владимира Путина на ПМЭФ Статьи редакции
«Всё будет как прежде? Не будет», — констатировал президент.
В пленарном заседании на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с Владимиром Путиным участвовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Модератором выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Трансляцию вели несколько СМИ, включая Первый канал и «Комсомольскую правду».
Заседание началось с опозданием. «Со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из-за этого выступление Путина, запланированное на 14:00, перенесли на час. Однако в 15:00 президент не появился, начало задержали ещё на 40 минут — по какой причине, неизвестно.
Большая часть речи Путин посвятил странам Запада:
«Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и другие оказались подорваны нашими партнёрами на Западе намеренно, ради амбиций».
- «Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. У них нет обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными».
- Страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом.
- «Всё будет как прежде? Не будет. Хотя некоторые лидеры Запада пребывают в иллюзиях. Они думают, что их доминирование будет вечным. Вечного — не бывает».
- «Все эти заклинания про "доллар за 200" и крах экономики являются инструментом информационной борьбы».
«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплочённо. Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. Россия справится с любыми вызовами, об этом говорит вся её тысячелетняя история».
- «Количество и скорость штамповки санкций не знают прецедента. Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности, финансам, уровню жизни людей. Не получилось».
- «Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех».
- «Ухудшение ситуации в глобальной экономике это не вопрос последних месяцев. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это сознательное передёргивание фактов».
- «Все мы слышим про "путинскую инфляцию". На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Наши действия не имеют к этому никакого отношения. Это результат системных ошибок США и лидеров ЕС. Наша спецоперация — их спасательный круг, чтобы свалить на неё все свои проблемы».
«Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна. Пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана. Есть опасность, что украинское зерно пойдёт в счет оплаты оружия. Но это будет совсем грустно».
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Однако срок останется прежним — до конца 2022 года. Максимальные суммы ипотеки (12 миллионов рублей для столиц, шесть миллионов для регионов) сохраняются.
Также президент решил, что нужно «основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений». Он поручил правительству до октября 2022 года подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.
Кроме того, Путин предложил запустить промышленную ипотеку по ставке 5% годовых. Право на неё получат предприятия, планирующие купить под производство готовые площади.
нахуя банкетного опять из погреба выпустили?
снова в угаре какого-то говна навалил
А как щас двойников различают? И какие щас вообще актуальные.
Опять вотабаутизма навалил блядь а кто убирать будет
В чемодан соскребут потом.
сейчас придет специально обученный спецагент с чемоданом, нужно лишь немного потерпеть
«Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. У них нет обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными».
- Да не горит у меня!
Безотносительно поведения деда, тут он базу выдал
2 часа стендапа от обиженого деда
как же не будет, как прежде? а как же стабильность?
Так стабильно не будет как прежде. Поэтому все по плану!
О, уже операция переместилась из Украины на Донбасс.
без международный и экономический и аббревиатура точнее: ПФфф
Пук среньк
А когда у вас уже 5 летки введут ?
бля, не туда)
Они не могут решить они комми с нэпом или блюдители консерваторы — так что хз
Когда оно сдохнет?
В день большого праздника
Боюсь спросить, но что же он такого сделал, что изменит мировой порядок и подвинет однополярный мир? Или в его голове убийство пару сотен тысяч украинцев = я здесь босс?
Создал поток беженцев с украины. Создал будущий поток беженцев с африки и ближнего востока. Повысил цены на еду в мире. Скорее всего столкнет беларусь с украиной. В какой-то степени он изменил мир. Он сделал его хуже и показал что текущая модель безопасности не работает.
Мне очень нравится просто переворачивать в текстах Путина все "мы" на "они" и наоборот. В 80% это приводит к истинным заключениям. В остальных же заставляет задуматься о том, что я чего-то еще не знал. Почему, например, Путин перед войной сказал про то, что в Украине нет независимого суда (чек), процветает коррупция (чек), люди недовольны властью (чек), а во главе — *наркоманы.* Так-так-так, интересненько, похоже, история про промышленные завозы кокаина вполне имеет место быть.
В этот раз было интересно про "нет обязательств, только интересы, которые священны". Ну и про спецоперацию как спасательный круг от пиздеца
Да, так очень легко отслеживать реальное положение дел. "Через 10 лет заживём" (нет)
Один блицкриг от пыни мы уже видели. Жду второго обсера
Скажет, что "Мы не обосрались. Навалить в шатны и было нашей целью"
Заебись речь! Убедил, что рашке пизда терминальная и неотвратимая.
Охуенный подгон в пятничный вечер! еее
Терминальная пизда
Душу мою радует!
То не дождь, ой то не дождь -
Это доллар падает.
Владимыч мы поняли, доллар будет по 30, а буханка по 400
Долларов
Наша спецоперация — их спасательный круг, чтобы свалить на неё все свои проблемы. Вот тут он не соврал, только нужно одно слово поменять
На удивление Пу очень бодр и свеж. Где там свидетели тяжёлой болезни президента? Нееее, он ещё долго будет президентом.
Свидетельства в отмирающих мозговых клетках. Но править долго будет, да
Ну в кадрах, где он сидит на кресле, выглядит он неважно, жаба такая
Наконец-то теперь перестанут кошмарить малый бизнес, раз поручил, значит так и будет!
Дмитрий Медведев: «Недопустимы любые попытки кошмарить бизнес» (30 октября 2014 г.)
Никто никогда не вернется в 2007 год
А вот в 37-й, кажется, запросто.
Как будто прочитал очень плохой стэндап
Нужно было у 95-го квартала текст заказать. Люди хоть посмеялись бы, а так только плюются
Это да.
вот это расстроил Шольца конечно)
А вот это правда. Вот только будет и не так, как хочется Путину.
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Путин
@кто это?
Долго молол ни о чём
теперь эту "речь" будут рерайтить каждые пару месяцев, до самой смерти рашки
Аминь
Сказал Путин
Ух ты, мы столько всего выиграли. Странно, почему не напали(не пошли спасать Украину) ещё год назад, ради таких то бонусов? 🤔🤔🤔
каких надо бизнесменов, уточнил путин
Некоторые, как им кажется, лидеры действительно пребывают в иллюзиях, а то и под чем-то посильнее пребывают.
Где-то в мородоре шапито не досчитываются клоунов🤣
уже больше 10 лет это длится, нет?
У меня для вас новости, больше 100
ну про то что война не первопричина надвигающегося кризиса так то прав.
тут надо отметить, но момент пынины советники выбрали наиболее подходящий.