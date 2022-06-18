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Новости

Президент Казахстана отказался от ордена Александра Невского. Песков заявил, что ему и не планировали вручать награду Статьи редакции

Информация пресс-секретарей двух президентов противоречат друг другу.

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Путин и Токаев на ПМЭФ-2022. Фото AkordaPress

18 июня казахстанский политолог Ербол Едилов со ссылкой на несколько источников сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым политика якобы планировали наградить в рамках ПМЭФ-2022.

Позже об этом написали казахстанские СМИ, а издание Tenrinews.kz даже подтвердило информацию у пресс-секретаря главы государства. По словам Едилова, Токаев решил не принимать вообще никакие отечественные или иностранные награды до завершения президентский полномочий.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что награждение Токаева на петербургском форуме и не должно было состояться. «Не знаю, откуда информация, потому что никакого награждения и не планировалось», — так Песков прокомментировал информацию изданию «Подъём».

17 июня Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании форума вместе с Владимиром Путиным. Во время свой речи президент Казахстана отметил, что государство вряд ли признает независимость ЛНР и ДНР, и назвал непризнанные республики «квазигосударственными территориями».

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«Всё будет как прежде? Не будет», — констатировал президент.

#новости #казахстан #лнриднр

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53 комментария
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КтоТы

И Киев не планировали брать, просто десант под Киев бросили)

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darkAlert

Попранковали, но ВСУ не оценили шутки

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Tannim

Как получилось, так и планировали — российская власть.

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Иван Поварёшкин

Так может награждали какого-то Кимежана Машимовича, при чем тут президент Казахстана))

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Веселый молочник

А что если он просто обиделся, что Путин не выговаривает его имя-отчество?

Токаев: если правильно назовешь мое имя, отправлю войска в Украину. У тебя одна попытка.
Путин: Кимежансамшамилевич?

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Svargr

да блин, серьезно, он каждый раз его неправильно говорит.
Это типа кара за что-то?

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4 комментария
Божественный корабль

В голос

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Божественный корабль
Информация пресс-секретарей двух президентов противоречат друг другу

Песков не пресс-секретарь, он просто клоун

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Kikaxa

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.

Беседа состоялась в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

Журналист спросила представителя Кремля, планирует ли РФ начать войну с Украиной.

«Нет, проблема очень простая. Россия перемещает свои (военные — прим.) силы на своей территории, и мы можем двигать наши силы в любом направлении, в каком захотим, и ближе к районам, которые могут представлять угрозу. Мы видим, как американские военные самолеты приземляются на Украине, а военная техника США приближается к нашим границам», — сказал Песков.

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Питерский чайник

орден Александра Невского-Курицына вручают только в качалке

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Божественный корабль

Когда сотку пожал с поленом на груди

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neolol

Чувствую, в конце года Песков скажет что-то вроде «вообще-то мы специально проиграли войну».

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Леонид Гудимов

Так все и планировалось, чтобы братский народ Украины осознал свою мощь и общался с западными партнёрами с позиции силы. Вот ради этого мы специально и поддавались в этой войне.

(с) Песков

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Арнольд Пушкин

Как бы не оказалось, что Казахстан тоже придумал Ленин

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tuorqai

сталин же

Казакская АССР появилась в апреле 1925 в результате переименования Киргизской АССР. До революции казахов в России называли киргизами или киргиз-кайсаками, киргизов — кара-киргизами.
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2 комментария
new_comment

Я в бытовом общении давно использую выражение "так сказал Песков" в значении "это ложь".

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Конь Федерации

Ой, чую раскол в этой «вечной дружбе». Казахи и сами рады сбежать наконец от кремлевской метрополии, а тут прям все само удачно складывается.

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При чём здесь путин

Сука, какие же жалкие, ядерная пук-держава

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Мясной паркур

@Нейроорлов казах пиздит?

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Мясной паркур

@Нейроорлов Димааа

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13 комментариев
Региональный рак

— Я не смогу приехать
— А тебя и не звали...

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Божественный корабль

– И вообще нах*й иди

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IvanDurov

- Кемиль Джамиль Шамильевич, хочешь орден получить?
- Нет
- Хорошо, тогда в планы добавлять не будем.

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Dan

Не было ордена и точка

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Таинственный Слава

>

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Jerod alp

Как же это убого

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Бур садовый

значит ждем новостей про повышение цены газа-бензина для РК... Ну и другие "трудности технического характера".. А также высеров от помета скабеево-кеосаяновского

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Johan Joseph

А как они нам цену на топливо могут поднять? Они нам еду не продают, это да

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1 комментарий
дорогой БРАТ Донателло

ахахаха лох

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Никита Марушков

Да нам этот ваш Касым-Жомарт

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Дима Анонимный

Там имя неправильно было написано

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Eugene

Талибам вручат орден.

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alekksandr cherr

чем ему плешь обмазали?

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