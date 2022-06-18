Информация пресс-секретарей двух президентов противоречат друг другу.

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Путин и Токаев на ПМЭФ-2022. Фото AkordaPress

18 июня казахстанский политолог Ербол Едилов со ссылкой на несколько источников сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым политика якобы планировали наградить в рамках ПМЭФ-2022.

Позже об этом написали казахстанские СМИ, а издание Tenrinews.kz даже подтвердило информацию у пресс-секретаря главы государства. По словам Едилова, Токаев решил не принимать вообще никакие отечественные или иностранные награды до завершения президентский полномочий.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что награждение Токаева на петербургском форуме и не должно было состояться. «Не знаю, откуда информация, потому что никакого награждения и не планировалось», — так Песков прокомментировал информацию изданию «Подъём».

17 июня Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании форума вместе с Владимиром Путиным. Во время свой речи президент Казахстана отметил, что государство вряд ли признает независимость ЛНР и ДНР, и назвал непризнанные республики «квазигосударственными территориями».