Президент Казахстана отказался от ордена Александра Невского. Песков заявил, что ему и не планировали вручать награду Статьи редакции
Информация пресс-секретарей двух президентов противоречат друг другу.
18 июня казахстанский политолог Ербол Едилов со ссылкой на несколько источников сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым политика якобы планировали наградить в рамках ПМЭФ-2022.
Позже об этом написали казахстанские СМИ, а издание Tenrinews.kz даже подтвердило информацию у пресс-секретаря главы государства. По словам Едилова, Токаев решил не принимать вообще никакие отечественные или иностранные награды до завершения президентский полномочий.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что награждение Токаева на петербургском форуме и не должно было состояться. «Не знаю, откуда информация, потому что никакого награждения и не планировалось», — так Песков прокомментировал информацию изданию «Подъём».
17 июня Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании форума вместе с Владимиром Путиным. Во время свой речи президент Казахстана отметил, что государство вряд ли признает независимость ЛНР и ДНР, и назвал непризнанные республики «квазигосударственными территориями».
И Киев не планировали брать, просто десант под Киев бросили)
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Как получилось, так и планировали — российская власть.
Так может награждали какого-то Кимежана Машимовича, при чем тут президент Казахстана))
А что если он просто обиделся, что Путин не выговаривает его имя-отчество?
Токаев: если правильно назовешь мое имя, отправлю войска в Украину. У тебя одна попытка.
Путин: Кимежансамшамилевич?
да блин, серьезно, он каждый раз его неправильно говорит.
Это типа кара за что-то?
В голос
Песков не пресс-секретарь, он просто клоун
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.
Беседа состоялась в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.
Журналист спросила представителя Кремля, планирует ли РФ начать войну с Украиной.
«Нет, проблема очень простая. Россия перемещает свои (военные — прим.) силы на своей территории, и мы можем двигать наши силы в любом направлении, в каком захотим, и ближе к районам, которые могут представлять угрозу. Мы видим, как американские военные самолеты приземляются на Украине, а военная техника США приближается к нашим границам», — сказал Песков.
орден Александра Невского-Курицына вручают только в качалке
Когда сотку пожал с поленом на груди
Чувствую, в конце года Песков скажет что-то вроде «вообще-то мы специально проиграли войну».
Так все и планировалось, чтобы братский народ Украины осознал свою мощь и общался с западными партнёрами с позиции силы. Вот ради этого мы специально и поддавались в этой войне.
(с) Песков
Как бы не оказалось, что Казахстан тоже придумал Ленин
сталин жеКазакская АССР появилась в апреле 1925 в результате переименования Киргизской АССР. До революции казахов в России называли киргизами или киргиз-кайсаками, киргизов — кара-киргизами.
Я в бытовом общении давно использую выражение "так сказал Песков" в значении "это ложь".
Ой, чую раскол в этой «вечной дружбе». Казахи и сами рады сбежать наконец от кремлевской метрополии, а тут прям все само удачно складывается.
Сука, какие же жалкие, ядерная пук-держава
@Нейроорлов казах пиздит?
@Нейроорлов Димааа
— Я не смогу приехать
— А тебя и не звали...
– И вообще нах*й иди
- Кемиль Джамиль Шамильевич, хочешь орден получить?
- Нет
- Хорошо, тогда в планы добавлять не будем.
Не было ордена и точка
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Как же это убого
значит ждем новостей про повышение цены газа-бензина для РК... Ну и другие "трудности технического характера".. А также высеров от помета скабеево-кеосаяновского
А как они нам цену на топливо могут поднять? Они нам еду не продают, это да
ахахаха лох
Да нам этот ваш Касым-Жомарт
Там имя неправильно было написано
Талибам вручат орден.
чем ему плешь обмазали?