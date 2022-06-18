Киев хочет выступить с «позиции силы», чтобы не идти на территориальные уступки России.

{"id":654620,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":654620,"gtm":null} 1769 просмотров

Давид Арахамия. Фото «Голоса Америки»

Глава фракции «Слуга народа», выступающий также руководителем делегации Украины на переговорах с Россией, Давид Арахамия заявил, что к августу Киев возобновит попытки решить конфликт с Россией дипломатическим путём. Об этом он рассказал в интервью изданию «Голос Америки».

Арахамия рассчитывает, что в ближайшие месяцы украинская сторона может занять «позицию силы» и таким образом договориться об условиях, которые устроили бы Киев. По словам дипломата, минимальными условиями станет возвращение российских войск к позициям, которые они занимали до начала боевых действий 24 февраля.

Кроме того, Арахамия отметил, что Украина «не допустит потерю территорий», но будет готова рассмотреть политическое соглашение. «Мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а политическим и дипломатическим путем, а это было бы уже компромиссом», — добавил он.

Обновлено в 15:00: заявление Арахамии прокомментировал запред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он не стал спорить с указанными сроками начала новых переговоров, но усомнился, что делегациям «будет о чём говорить».

Дмитрий Медведев Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить.