Глава украинской делегации допустил возобновление мирных переговоров с Россией к августу Статьи редакции
Киев хочет выступить с «позиции силы», чтобы не идти на территориальные уступки России.
Глава фракции «Слуга народа», выступающий также руководителем делегации Украины на переговорах с Россией, Давид Арахамия заявил, что к августу Киев возобновит попытки решить конфликт с Россией дипломатическим путём. Об этом он рассказал в интервью изданию «Голос Америки».
Арахамия рассчитывает, что в ближайшие месяцы украинская сторона может занять «позицию силы» и таким образом договориться об условиях, которые устроили бы Киев. По словам дипломата, минимальными условиями станет возвращение российских войск к позициям, которые они занимали до начала боевых действий 24 февраля.
Кроме того, Арахамия отметил, что Украина «не допустит потерю территорий», но будет готова рассмотреть политическое соглашение. «Мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а политическим и дипломатическим путем, а это было бы уже компромиссом», — добавил он.
Обновлено в 15:00: заявление Арахамии прокомментировал запред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он не стал спорить с указанными сроками начала новых переговоров, но усомнился, что делегациям «будет о чём говорить».
С конца февраля по середину мая Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, однако украинская сторона в итоге вышла из процесса. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда заявил, что страна не будет идти на уступки России, «чтобы сохранить лицо Путина». Он уточнил, что позже переговоры возобновятся, а их модератором может стать Зеленский.
Нереалистично ни при каких раскладах, если Путин остаётся у власти. Он скорее ещё на год войну затянет и последние деньги из бюджета на нее выгребет, чем признает всю начатую им войну бессмысленной.
Так помимо Путина нереалистично забрать все эти территории. Безусловно, тут много диванных героев, которые хоть завтра отправят на убой всех, сидящих в окопах, но даже с таким подходом, это будет кровавая баня с не одной сотней тысяч трупов
Расклады могут быть совершенно разные.
Реально, при условиях территориальных уступок
Думаете, Россия отдаст Кубань Украине?
к августу Херсон вернут?
В состав РФ
Присоединённой к Украине
Как можно присоединиться к том у, чего уже почти нет?
Как то, чего уже почти нет, может топить то, что в нормальной армии тонуть не должно?
Ты не шаришь просто, оно само тонет=)
я поел филе в сливках с молодой картохой, ща бахну хорошего чая, и всё ето в Украине, как там в психушке ,всё норм?
За 3 месяцы один ХЕРсон взяли, а выебываются будто пол Украины
Тогда требую переименования в Киевскую Русь.
Я короче в детстве думал мол Русь Киев все дела и никак не понимал почему Киев то это не Россия, ведь Россия это Русь и только 24ого февраля 2022 года я понял в чем прикол
только хер
Пуш ебать.
Я немного не понимаю, это какая то непоследованность, попытка сесть на два стула, когда одним говоришь будем говорить с позиции силы, а другим с кошачьми глазками говоришь что потеряли половину военной мощи, ежедневно теряем по тысяче боеспособных, не хватает ракет, пришлтие джавелины и дальнобойную артилерию.э, в это же время отбиваешь Харьков но теряешь Северодонецк.
Либо крестик снимите либо штаны наденьте
Харьков побольше Северодонецка, если что
Я не говорю что Харьков это много или мало, а говорю что многоликость политиков не вселяет доверия к ситуации. От того что в одном месте они пытаются бравировать а в другом поднывают сложить полную картину невозможно. Как будто левое полушарие не отвечает за правое
Они хотят занять позицию силы, а сейчас не считают свою позицию окончательно слабой, признавая, что сейчас имеют плохое вооружение и поэтому несут потери, но готовы воевать дальше. Естественно без поставок оружия ничего не выйдет, поэтому планы занять позицию силы строятся из расчёта на это оружие. Я не вижу противоречия.
Ну, если смотреть это заявление как некий "фьючерс" то тогда ладно
Я это постил еще час назад, но мою новость из этого раздела зачем-то перенесли в Украину
https://tjournal.ru/ua/654568-ukraina-mozhet-vozobnovit-dialog-s-rossiey
сорян, я увидел новость, но не заметил, что её переносили — решил, что из пользовательского подсайта не буду забирать
окраинцы сами виноваты во всём.
Скумы много не бывает
Классный ник зашкварил