Но подчеркнул, что организаторы, «конечно, справились».

{"id":654742,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":654742,"gtm":null} 533 просмотров

18 марта секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 и советник президента РФ Антон Кобяков прокомментировал DDoS-атаки, которым днём ранее подверглась инфраструктура форума. По его словам, организаторы справились с атаками мощностью до 140 гигабит в секунду.

В разговоре с журналистами Кобяков сравнил хакерские атаки с обстрелами Сталинграда фашистами во время Второй мировой войны. Чиновник также назвал ряд стран, с IP-адресов которых производились атаки: в числе первых он отметил США и Украину.

Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали. Антон Кобяков

17 июня на форуме состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно было намечено на 14:00, но начало мероприятие перенесли на час из-за хакерских атак на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. В 15:00, правда, президент всё ещё не появился, и гостям пришлось ждать ещё 40 минут.