Советник президента Антон Кобяков сравнил DDoS-атаки во время ПМЭФ-2022 с бомбардировками Сталинграда Статьи редакции
Но подчеркнул, что организаторы, «конечно, справились».
18 марта секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 и советник президента РФ Антон Кобяков прокомментировал DDoS-атаки, которым днём ранее подверглась инфраструктура форума. По его словам, организаторы справились с атаками мощностью до 140 гигабит в секунду.
В разговоре с журналистами Кобяков сравнил хакерские атаки с обстрелами Сталинграда фашистами во время Второй мировой войны. Чиновник также назвал ряд стран, с IP-адресов которых производились атаки: в числе первых он отметил США и Украину.
17 июня на форуме состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно было намечено на 14:00, но начало мероприятие перенесли на час из-за хакерских атак на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. В 15:00, правда, президент всё ещё не появился, и гостям пришлось ждать ещё 40 минут.
Когда у тебя на входе стоит D-Link DIR-300NRU
ля жиза , технари должны понять
Я как-то у местячкового провайдера работал. Там фишка была такой, что тебе присваивали динамический прямой IP. Ну вот я подключил комп... 100 МБит были сразу утилизированы, даже не заметил как. ))) Первый DDoS. ))
автоатака
Это было очень давно )) Так как тогда знал, что такой файрвол и как он работает, был удивлён, что он не спас сразу. Пришлось выкачать новый, с ним стало ок-ок. Как ща помню: Zone Alarm юзал на Windows 2000 Professional.
уууу что то старое , я еще пиздюком был в те годы ))
Были ещё стародавние времена, когда сидел в Курчатнике (куда приходили первые оптики), вот и до нас докинули фидер 10 Мбит... после модема, это была фантастика!
DIR-300 до сих пор на DD-WRT висит у меня на даче в качестве свитча.
но DIR300 застал )
Пожадничал в том году, не купил себе CCR-326 в дом... теперь кусаю локти. Был 8, теперь - 42 ))
Не ты а мы
А дождь за подобные фразочки затравили, мда.
Пора нанести ядерный удар по центрам принятия решений этих ДДОС атак!!!
верить на слово ?
деанон темнова
Панорама же, да?
Как удобно наверное, отбивать ддосы по деддлайну)))
Когда не знаешь куда ещё приплести фашистов
Есть какие то пруфы что атака была? Я так то тоже с утра встал 20 атак отбил с айпи адресов лднр и Эритреи
С такими советниками долбоёбами...
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"17 июня на форуме состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно было намечено на 14:00, но начало мероприятие перенесли на час из-за хакерских атак на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. В 15:00, правда, президент всё ещё не появился, и гостям пришлось ждать ещё 40 минут." - не могли старикана оживить — вот и DDOS выдумали...
С толкача )
Интересно а с чем уничтожение Мариуполя можно тогда сравнить? Если ддос для него как Сталинград