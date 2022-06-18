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Новости

Советник президента Антон Кобяков сравнил DDoS-атаки во время ПМЭФ-2022 с бомбардировками Сталинграда Статьи редакции

Но подчеркнул, что организаторы, «конечно, справились».

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18 марта секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 и советник президента РФ Антон Кобяков прокомментировал DDoS-атаки, которым днём ранее подверглась инфраструктура форума. По его словам, организаторы справились с атаками мощностью до 140 гигабит в секунду.

В разговоре с журналистами Кобяков сравнил хакерские атаки с обстрелами Сталинграда фашистами во время Второй мировой войны. Чиновник также назвал ряд стран, с IP-адресов которых производились атаки: в числе первых он отметил США и Украину.

Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали.

Антон Кобяков

17 июня на форуме состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно было намечено на 14:00, но начало мероприятие перенесли на час из-за хакерских атак на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. В 15:00, правда, президент всё ещё не появился, и гостям пришлось ждать ещё 40 минут.

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«Всё будет как прежде? Не будет», — констатировал президент.

#новости #ddos #хакеры

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22 комментария
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Sergei Timofeyev

Когда у тебя на входе стоит D-Link DIR-300NRU

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Питерский чайник

ля жиза , технари должны понять

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Sergei Timofeyev

Я как-то у местячкового провайдера работал. Там фишка была такой, что тебе присваивали динамический прямой IP. Ну вот я подключил комп... 100 МБит были сразу утилизированы, даже не заметил как. ))) Первый DDoS. ))

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Питерский чайник

автоатака

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Sergei Timofeyev

Это было очень давно )) Так как тогда знал, что такой файрвол и как он работает, был удивлён, что он не спас сразу. Пришлось выкачать новый, с ним стало ок-ок. Как ща помню: Zone Alarm юзал на Windows 2000 Professional.

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Питерский чайник

уууу что то старое , я еще пиздюком был в те годы ))

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Sergei Timofeyev

Были ещё стародавние времена, когда сидел в Курчатнике (куда приходили первые оптики), вот и до нас докинули фидер 10 Мбит... после модема, это была фантастика!

DIR-300 до сих пор на DD-WRT висит у меня на даче в качестве свитча.

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Питерский чайник

но DIR300 застал )

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Sergei Timofeyev

Пожадничал в том году, не купил себе CCR-326 в дом... теперь кусаю локти. Был 8, теперь - 42 ))

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Свой в доску

Не ты а мы

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Таинственный Слава

А дождь за подобные фразочки затравили, мда.

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УкраiнськийРобiт
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КтоТы

Пора нанести ядерный удар по центрам принятия решений этих ДДОС атак!!!

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Питерский чайник

верить на слово ?

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базований кавун

деанон темнова

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Karma Police

Панорама же, да?

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Артем Сизко

Как удобно наверное, отбивать ддосы по деддлайну)))

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Андрей Охапкин

Когда не знаешь куда ещё приплести фашистов

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darkAlert

Есть какие то пруфы что атака была? Я так то тоже с утра встал 20 атак отбил с айпи адресов лднр и Эритреи

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BigBrotherBear

С такими советниками долбоёбами...

"17 июня на форуме состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно было намечено на 14:00, но начало мероприятие перенесли на час из-за хакерских атак на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. В 15:00, правда, президент всё ещё не появился, и гостям пришлось ждать ещё 40 минут." - не могли старикана оживить — вот и DDOS выдумали...

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Sergei Timofeyev

С толкача )

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darkAlert

Интересно а с чем уничтожение Мариуполя можно тогда сравнить? Если ддос для него как Сталинград

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