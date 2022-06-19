Хозяин сервиса объяснил отказ отсутствием нужных инструментов, но глава местного парламента назвал ситуацию «уроком горе-предпринимателю».

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Крымский суд признал незаконной постройку, где располагается станция техобслуживания, в которой отказались обслуживать автомобиль с нанесённым на корпус символом российских военных. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости».

13 июня в сети появился ролик, на котором предположительно водитель российского военного грузовика рассказал, что их автомобиль отказались обслуживать якобы из-за наличия военной символики. «Не бесплатно, за деньги — но нам сказали, что военным не помогают», — прокомментировал автор видео.

Осторожно! В ролике присутствует мат.

В тот же день хозяин мастерской выложил видео, в котором объяснил, что посетителям отказали в обслуживании не из-за политических взглядов, а потому, что отсутствовали инструменты для ремонта колёс такого большого диаметра, как на КАМАЗах. Также автор отметил, что было уже поздно, и на СТО не было сотрудников.

Тем не менее, через несколько дней на дверях сервиса появились надписи с оскорблениями и буквой Z. Глава местного парламента Константинов также пообещал разобраться в ситуации и провести проверку мастерской.

Фото «Осторожно, новости!»

19 марта Константинов сообщил, что по результатам проверки здание СТО оказалось построенным незаконно и подлежит сносу. Местный суд обязал владельца снести сервис в течение 14 рабочих дней — в противном случае начнётся судебное разбирательство.

При этом спикер отметил, что это всё же посчитал действия владельца СТО политически мотивированными. Он предложил мужчине уехать в Украину, «раз он так её любит», и назвал ситуацию «уроком горе-предпринимателю».