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Новости

Владелец крымского автосервиса отказался обслуживать грузовик с буквой Z — теперь СТО постановили снести Статьи редакции

Хозяин сервиса объяснил отказ отсутствием нужных инструментов, но глава местного парламента назвал ситуацию «уроком горе-предпринимателю».

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Крымский суд признал незаконной постройку, где располагается станция техобслуживания, в которой отказались обслуживать автомобиль с нанесённым на корпус символом российских военных. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости».

13 июня в сети появился ролик, на котором предположительно водитель российского военного грузовика рассказал, что их автомобиль отказались обслуживать якобы из-за наличия военной символики. «Не бесплатно, за деньги — но нам сказали, что военным не помогают», — прокомментировал автор видео.

Осторожно! В ролике присутствует мат.

В тот же день хозяин мастерской выложил видео, в котором объяснил, что посетителям отказали в обслуживании не из-за политических взглядов, а потому, что отсутствовали инструменты для ремонта колёс такого большого диаметра, как на КАМАЗах. Также автор отметил, что было уже поздно, и на СТО не было сотрудников.

Тем не менее, через несколько дней на дверях сервиса появились надписи с оскорблениями и буквой Z. Глава местного парламента Константинов также пообещал разобраться в ситуации и провести проверку мастерской.

Фото «Осторожно, новости!»

19 марта Константинов сообщил, что по результатам проверки здание СТО оказалось построенным незаконно и подлежит сносу. Местный суд обязал владельца снести сервис в течение 14 рабочих дней — в противном случае начнётся судебное разбирательство.

При этом спикер отметил, что это всё же посчитал действия владельца СТО политически мотивированными. Он предложил мужчине уехать в Украину, «раз он так её любит», и назвал ситуацию «уроком горе-предпринимателю».

Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать её придется. Поперёк России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую.

Владимир Константинов
глава парламента Крыма

#новости #крым #конфликтвукраине

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69 комментариев
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tuorqai
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КтоТы

Перегибы на местах.

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3 комментария
Dan

Ну так все верно. Предприниматель теперь свободен, может идти на все 4 стороны. А ты на всякий случай записан в иноагенты

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Ближний хот-дог

При чём тут РФ? Крым украинский.

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5 комментариев
Текущий пришелец

Времени на раскачку нет

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Внутренний Орзэмэс
Пользуется благами гражданина великой державы
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Елена Кравицкая

какие блага то? 9 мая праздновать?

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4 комментария
Кредитный мангал

ВЭЛИКОЙ БЛЯТТЬ ДЭРЖАВЫ БЛЯЯТЬ ГОВНО

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aliftin
назвал ситуацию «уроком горе-предпринимателю».

Отличный урок. Напомнил что у нас кроме коррупции ничего ннормально уже не работает и бизнес является твоим ровно до момента пока этого хотят чинуши.

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Полезный Мурод

Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций in a nutshell

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Vladislav
Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать её придется. Поперёк России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую.

Ебануться..
Они уже даже не пытаются делать вид правового государства. Это риторика чисто бандюгана из 90х. Пздц.

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Йолкин

Очень даже правовое государство - "кто сильнее, тот и прав!"

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Замечательный жар
Он предложил мужчине уехать в Украину, «раз он так её любит»

Так он и так в Украине. К чему это было?

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Тони Шакал

Крым никогда не был украинским. Временно в составе из за нарушения законов СССР - был. Но украинского там нет ничего.

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7 комментариев
Веб Инструменты

Они просто болезненно все воспринимают, неуверенность в себе проявляется.

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Danil Shtern

Приходишь в библиотеку, просишь хотдог, если отказали значит русофобы

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Rodion

То есть они хотят снести здание, где так старательно и героически рисовал защитник России священную букву z? Мне кажется это русофобия и дискредитация вооруженных сил. Нужно привлечь этого главу парламента Крыма к уголовной ответственности.

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Текущий пришелец
Крымский суд признал незаконной постройку, где располагается станция техобслуживания, в которой отказались обслуживать автомобиль с нанесённым на корпус символом российских военных

База

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Yulia Fokina

Когда в GTA решил заехать покрасить полицейскую машину

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Пінгвін Антарктичний

Насильно мил не будешь? А в Херсоне, Изюме, других оккупированных городах они насильно милыми хотят стать?

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Sx Brew

Ты имеешь ввиду Российские города Херсон, Изюм и другие, недавно появившиеся?

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1 комментарий
infinity one

Откуда(сука) у свинособаки(водителя грузовика военного блять) телефон с камерой и интернетом?

Я б к такому долбаебу отказался садиться ибо найти источник сигнала и кинуть снаряд, дело пары секунд.

А эта крыса ещё и обиделась.

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infinity one

А это чурка. У них отдельный карман в жопе для телефона

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1 комментарий
Andvart

До Крыма вряд ли отправят только из-за 1 и такой мелкой цели

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Финансовый дебаркадер
Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать её придется.

Власть, это же обычные люди, а не всякие чиновники.

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Финансовый дебаркадер

Для России это конечно ирония.

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1 комментарий
Andvart

Т.е. отжать полуостров, а потом заявить "Пользуется благами гражданина великой державы" о предпринимателе который построил там СТО, притом, ничего не дать бизнесу и раз за разом ёщё закручивать гайки.
Правильно там подписали: Z-мразь, Z-тварь.
А потом обнуленный что-то мычит про поддержку малого бизнеса в стране

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Тони Шакал

Так. Флаг коллаборантов - чек. Считает Крым украденным - чек. Да ты , батенька, умственно неполноценный.

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4 комментария
sf

Мне нравится как он 100 раз подчеркивает «за деньги», те видимо другие разы был банальный гопстоп - чини или вломим тебе

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darkAlert

Хех. Добро пожаловать в состав РФ. Тут нет законов, только отношения с вышестоящим барином

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Елена Кравицкая

да щас законы и в гейропе работают не так чтобы очень. вон какогото Z ватана в риге посадили тупо за флаг рф. он может и заслужил но законов таких нет же чтоб за флаг в кутузку

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Веб Инструменты

«Путин заявил, что долгосрочное развитие РФ невозможно без нагибания СТО»

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Random Dude

Лично плюнул бы в ебало автору видео. Быдло-говор отвратительный.
А ситуация неприятная. Жаль владельца мастерской. Такой вот россиянский мир.

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Елена Кравицкая

чет думаю если бы он не подчеркнул слово "военным". а сказал бы "такие диаметры не чиним" или "специалистов нет" такого шума бы не было.

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Строгий фитиль

За вандализм, конечно, никого привлекать не будут.

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Ближний хот-дог

Куда смотрят украинские власти?

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Vladislav

Мишка, минусить тебя стало моим хобби ^_^

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2 комментария
фискальный регистратор

https://youtu.be/RETKuMi2Dig ахаха

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Тони Шакал

Почитал комментарии. Грустно. Почему если украинец что то спиздил, то считает это своим?

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Иван Иванов

Куда вас сударь к черту занесло?
Неужто ли покой не по карману?

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Фархад Азимов

Что спиздил, например

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