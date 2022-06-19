Владелец крымского автосервиса отказался обслуживать грузовик с буквой Z — теперь СТО постановили снести Статьи редакции
Хозяин сервиса объяснил отказ отсутствием нужных инструментов, но глава местного парламента назвал ситуацию «уроком горе-предпринимателю».
Крымский суд признал незаконной постройку, где располагается станция техобслуживания, в которой отказались обслуживать автомобиль с нанесённым на корпус символом российских военных. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости».
13 июня в сети появился ролик, на котором предположительно водитель российского военного грузовика рассказал, что их автомобиль отказались обслуживать якобы из-за наличия военной символики. «Не бесплатно, за деньги — но нам сказали, что военным не помогают», — прокомментировал автор видео.
Осторожно! В ролике присутствует мат.
В тот же день хозяин мастерской выложил видео, в котором объяснил, что посетителям отказали в обслуживании не из-за политических взглядов, а потому, что отсутствовали инструменты для ремонта колёс такого большого диаметра, как на КАМАЗах. Также автор отметил, что было уже поздно, и на СТО не было сотрудников.
Тем не менее, через несколько дней на дверях сервиса появились надписи с оскорблениями и буквой Z. Глава местного парламента Константинов также пообещал разобраться в ситуации и провести проверку мастерской.
19 марта Константинов сообщил, что по результатам проверки здание СТО оказалось построенным незаконно и подлежит сносу. Местный суд обязал владельца снести сервис в течение 14 рабочих дней — в противном случае начнётся судебное разбирательство.
При этом спикер отметил, что это всё же посчитал действия владельца СТО политически мотивированными. Он предложил мужчине уехать в Украину, «раз он так её любит», и назвал ситуацию «уроком горе-предпринимателю».
Перегибы на местах.
Ну так все верно. Предприниматель теперь свободен, может идти на все 4 стороны. А ты на всякий случай записан в иноагенты
При чём тут РФ? Крым украинский.
Времени на раскачку нет
какие блага то? 9 мая праздновать?
ВЭЛИКОЙ БЛЯТТЬ ДЭРЖАВЫ БЛЯЯТЬ ГОВНО
Отличный урок. Напомнил что у нас кроме коррупции ничего ннормально уже не работает и бизнес является твоим ровно до момента пока этого хотят чинуши.
Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций in a nutshell
Ебануться..
Они уже даже не пытаются делать вид правового государства. Это риторика чисто бандюгана из 90х. Пздц.
Очень даже правовое государство - "кто сильнее, тот и прав!"
Так он и так в Украине. К чему это было?
Крым никогда не был украинским. Временно в составе из за нарушения законов СССР - был. Но украинского там нет ничего.
Они просто болезненно все воспринимают, неуверенность в себе проявляется.
Приходишь в библиотеку, просишь хотдог, если отказали значит русофобы
То есть они хотят снести здание, где так старательно и героически рисовал защитник России священную букву z? Мне кажется это русофобия и дискредитация вооруженных сил. Нужно привлечь этого главу парламента Крыма к уголовной ответственности.
База
Когда в GTA решил заехать покрасить полицейскую машину
Насильно мил не будешь? А в Херсоне, Изюме, других оккупированных городах они насильно милыми хотят стать?
Ты имеешь ввиду Российские города Херсон, Изюм и другие, недавно появившиеся?
Откуда(сука) у свинособаки(водителя грузовика военного блять) телефон с камерой и интернетом?
Я б к такому долбаебу отказался садиться ибо найти источник сигнала и кинуть снаряд, дело пары секунд.
А эта крыса ещё и обиделась.
А это чурка. У них отдельный карман в жопе для телефона
До Крыма вряд ли отправят только из-за 1 и такой мелкой цели
Власть, это же обычные люди, а не всякие чиновники.
Для России это конечно ирония.
Т.е. отжать полуостров, а потом заявить "Пользуется благами гражданина великой державы" о предпринимателе который построил там СТО, притом, ничего не дать бизнесу и раз за разом ёщё закручивать гайки.
Правильно там подписали: Z-мразь, Z-тварь.
А потом обнуленный что-то мычит про поддержку малого бизнеса в стране
Так. Флаг коллаборантов - чек. Считает Крым украденным - чек. Да ты , батенька, умственно неполноценный.
Мне нравится как он 100 раз подчеркивает «за деньги», те видимо другие разы был банальный гопстоп - чини или вломим тебе
Хех. Добро пожаловать в состав РФ. Тут нет законов, только отношения с вышестоящим барином
да щас законы и в гейропе работают не так чтобы очень. вон какогото Z ватана в риге посадили тупо за флаг рф. он может и заслужил но законов таких нет же чтоб за флаг в кутузку
«Путин заявил, что долгосрочное развитие РФ невозможно без нагибания СТО»
Лично плюнул бы в ебало автору видео. Быдло-говор отвратительный.
А ситуация неприятная. Жаль владельца мастерской. Такой вот россиянский мир.
чет думаю если бы он не подчеркнул слово "военным". а сказал бы "такие диаметры не чиним" или "специалистов нет" такого шума бы не было.
За вандализм, конечно, никого привлекать не будут.
Куда смотрят украинские власти?
Мишка, минусить тебя стало моим хобби ^_^
https://youtu.be/RETKuMi2Dig ахаха
Почитал комментарии. Грустно. Почему если украинец что то спиздил, то считает это своим?
Куда вас сударь к черту занесло?
Неужто ли покой не по карману?
Что спиздил, например