Верховная Рада запретила музыку российских исполнителей в украинских медиа и общественных пространствах Статьи редакции
Также под запрет попали книги из России, Беларуси и подконтрольных России территорий Украины.
19 июня Верховная Рада Украины голосовала за запрет российской музыки в медиа. По информации на сайте парламента, в поддержку закона выступили 303 депутата.
Согласно тексту закона, в Украине запрещается публично исполнять и показывать «фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы», если это произведение гражданина страны, объявленной в Украине «агрессором».
Кроме того, отдельным голосованием принято решение запретить импорт и распространение в стране книг и прочей издательской продукции из России, Беларуси и украинских территорий, находящихся под контролем российских властей. «За» проголосовали 306 депутатов.
После начала боевых действий в Украине десятки российских исполнителей публично выступили против действий Кремля, некоторые отправились в туры в поддержку украинских беженцев и выпустили антивоенные треки Среди таких музыкантов, например, реперы Oxxxymiron и Noize MC, певицы Земфира, Манижа и Монеточка, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук.
В то же время российские власти начали вносить этих исполнителей в списки «запрещённых» — против них проводят рекламные компании на улицах, им срывают концерты в городах России, а от организаторов фестивалей требуют убрать артистов из лайнапов за несколько дней до мероприятия.
Очень печально. Всё очевиднее, что ущерб от российской агрессии в идейном плане не менее страшный, чем в физическом. Если Украина превратится в отражение России, где за футболку неправильного цвета штрафуют и сажают, значит Путин добился своего.
Ну, очевидная реакция отстранится от контента страны, которая пытается уничтожить тебя.
Разбираться кто там из русских певцов хороший, а кто нет, займет слишком много времени. Проще запретить всех
Есть НЮАНСИЩЕ
Кстати, "приянтие закона" обходится бюджету в несколько миллионов гривен. Уж лучше бы гуманитарку или вооружение на них купили, и то пользы больше
Если Путин хотел чтобы в Украине все русское посылали нах, то да, таки добился своего.
ДА НЕТ ЖЕ!!!! УКРАИНА НЕ РОСССИЯ!! МЫ ТЕБЯ НА БУТЫЛКУ ПОСАДИМ!!!!!!!!!!!
верно подмечено
Путин добивается штрафов за футболку неправильного цвета?
Да уж. По крайней мере мы можем стопроцентно утверждать, что и в Украине есть 302 депутатата-долбоёба. Столько разговоров про другую ментальность и взгляд на жизнь, а по факту хрень полная. Мне по хую, если и наши долбоёбы такое замутят, я буду и дальше продолжать слушать, смотреть и читать всё, что мне самому нравится.
Что-то мне подсказывает, что в 1945 в Советском Союзе распевание немецких песен также не особо приветствовалось.
эта дичь еще с запретов вк/мейла и проч. тянется.
постсоветский чиновник он и в Украине постсоветский
коммент выше: Дома слушай хоть бульканье говна. А в обществоенном пространстве нахой не нужна. шоб какая то очередная говно бутырка орала из каждого ларька
слушай и читай, никто не запрещает
Лично дома никто ничего вам не запрещает, читайте, включайте музыку, какую хотите. Запрет касается только публичных мест и медиа.
Ну такое. А зачем? Дело не в "ррря, вы запрещаете русский язык", а в целесообразности. Просто какой в этом смысл? За несоблюдение что будет? Если наказание, то двойная херня. Как хотите, конечно, но много украинцев слушают и русскую музыку, и читают литературу и тп. Лучше от запрета никому не станет. Запретили бы только политоту, было бы нормально
Во Львове нет русского языка и туда никакая РФ не приедет освобождать от нацистов, а в Донецке был русский язык.
запрет на воспроизведение музыки в общественных местах, а для личного прослушивания запрета нет
Дома слушай хоть бульканье говна. А в обществоенном пространстве нахой не нужна. шоб какая то очередная говно бутырка орала из каждого ларька
Чичас тут набегут тебе доказывать обратное.
Я считаю это правильным решением. Люди откроют для себя целый мир украинских исполнителей на Украинском языке.
к примеру, в Израиле арабский язык/культура/музыка никогда не были запрещены, и в школе можно изучать.
Хотите жить как в европе, но при этом копируете РФ
Есть же закон про долю украиноязычного контента и украинский язык.
Узнаю подчерк российской госдумы. Отрезание культуры не поможет росту собственной. Это не так работает.
Хорошо что русская культура не единственная в мире
Похуй. Нытья столько развели. Никто не запрещает вам дома или в тех же наушниках в общественном месте слушать российскую хуйню. А в публичном пространстве русскую "культуру" надо запрещать, и я полностью поддерживаю это решение.
Энивей мнение россиян (коих под этим постом почему-то большинство) на этот счёт украинцев не интересует.
Мнение украинских терпил на русском сайте не интересует нас, так что сваливай на цензор.
Русскоязычный сайт, находящийся в зоне .ru, с редакцией преимущественно из России… интересно, почему россиян в комментах большинство?
очередное "я запрещаю вам срать"
Такие новости, конечно, надо сразу подавать с подробными разъяснениями и цитатами из закона. Сейчас же бомбанёт по всей медиасфере.
Всё предельно ясно, тут нечего объяснять.
Надо не останавливаться. Запретить Луи Де Фюнеса и Скорпионс за недостаточную помощь от Франции и Германии
Музику запретили в Украине, а ноют росияне. Как и всегда. Когда уже вам будет не похуй на то, что в стране у вас, а не у нас?
У вас война, нам не похуй.
Когда вам будет не похуй, что происходит в России.
Очень много вопросов. Под запрет попадает любой русскоязычный контент, вне зависимости от его направленности или как?
Да
Кроме согласованного с СБУ списка.
Присутствие коррупции ощущаю я
Нет, музыки российских исполнителей, а не русскоязычной музыки
И то там будет формирования списка с исключениями
По сути там предлагается запретить всех современных российских деятелей культуры, кто не выступил против агрессии в сторону Украины.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI07482I.html
но...., если украинцы так хотят, то зачем критиковать их решение))))
сначала надо все запретить, а потом делать белые списки. Таким образом Украина планирует очиститься от всего российского говна. В принципе, логика понятна.
Eсли бы не хотели не слушали без всяких запретов. Но если украинцам нравится по указке дяди из правительства жить их право.
Украинцы лишний раз продемонстрировали, что с русскими "братский народ". "Игра была равна, играли два говна".
Смешнее всего, что русскоязычных украинских исполнителей, вроде групп Нервы и Пошлая Молли теперь тоже нельзя?
Полина Гагарина в ужасе
Украина имеет все шансы стать такой же нашисткой страной с лозунгами «можем повторить»
Не имеет. Не неси хуйни.
Я хоть и украинец, но не очень понимаю почему мне запрещают слушать Дору когда на меня летят ракеты
нет, не запрещают
Потому что Дора дура.
Новость неполная, добавьте про список, по которому контент российских музыкантов может быть допущен на украинские медиа
Я не думаю, что так уж важен список. Речь же идёт о творчестве. Можно так много картин отметить. Всех художников, кто был долбоёбом по жизни, исключить из творческого наследия людей. Я конечно утрирую, но эта новость и правда зашквар
похуй
пихуй
Эти законы делается ради того, чтобы вся «русскость» Украины исчезла раз и навсегда. Чтобы никто потом не заикался про то что украинцы и русские это один народ (один русский народ). Чтобы потом власти России не нападали с доводами что русских в Украине обижают, подразумевая под русскими украинцев которые говорят на русском.
Российская власть сама использует русскую культуру в политических целях, в том числе в оправдании окупации Украины. Вот и Украина вынуждена избавляться от элементов русский культуры, чтобы потом к ним не приходили «освободители»
Простите меня, но думать что после Путина Россия снова нападёт на Украину - это очень недалекое заблуждение.
хм, непогані новини, для коментаторів ,які рвуть пердаки - заборона про публічні місця, особисто ви можете ті треки хоч в сраку собі вдома запхнути, але публічно вже слухати ні. Як на мене норм все, культурно і ментально ми все далі будемо відходити від РФ, молодь поступово перейде на українську мову, це українізація України, чого всі так рвуться з цього?
Так а запрещать нахуя? Каждый слушает/ставит то что хочет? Все должны следовать линии партии? А свабода?
в Україні не може бути українізації, тільки дерусифікація
Будет угарно, если российская музыка пропадет в украинских Спотифай и Эппл Мьюзик
не пропадет
А что ты из российской (не равно советской) музыки вообще слушаешь?
Сам грешон, каюсь, но мои вкусы достаточно специфичны (Lascala, Пневмослон... и грешок детства - Каста)
UPD: явно не то, что транслируют публично
Почему больше всех возмущаются росияне?
Мне вот как то все равно где и что слушают.
ущипнули за йяичКо скрепное.
В Мордоре просто вся жизнь из запретов состоит, выглядит так, как за больное зацепили.
Люди надеялись, что хоть Украина норм страной станет и будут учиться на наших ошибках, а не повторять
Ногу свело тоже нельзя?
В отдельном порядке будем рассматривать
И да, могу уже сейчас поспорить, что их как раз можно будет слушать спокойно везде. Но любой, кто не кретин понимает, что в случае с рф — легче сделать белые списки, чем ебаться с черными, потому что "черного" в рф — сильно больше.
И Монеточку с Оксимироном.
@Михаил Темнов против фашизма )))
Я как всегда оказался прав. Какие-то долбоёбы в Раде сидят.
Произошла дерусификация. Гуд джоб, плешивый))
Т.е. на нормальные концерты уже не сходить? Спасибо ВР. Как всегда думаете про людей
Запретили российскую или запретили русскую?
Это же разные вещи.
Мелочная месть подоспела
маразм уже какой-то.
Любо-дорого наблюдать, как хорошие русские рвутся точно так же, как под новостью о отмене русской озвучки в сталкере.
Дебилы, простите
Запретили пророссийские партии.
Запретили российские песни.
Запретили въезд граждан России.
Запрещают русский язык.
Зачем эти дегенераты из Рады соответствуют хрюканине, которую рассказывают про Украину по путинскому зомбоящику?
Разбирайся со своей страно Михул-фашист-диванньій, а не ной про то, что ми делаем в своей.
Да ну? А не ввели визовый режим?
А где здесь про русский язык?
С одной стороны конечно Украинцы должны сами выбирать своё будущее, и меня, как иностранца, это волновать не должно.
Но к чему эти прям запреты? А если я, ресторатор, очень сильно люблю какого - то русского исполнителя, почему я не имею право его поставить в своём заведении? Тоже же нойза например. Текста у него хорошие, и концерты он сейчас проводит благотворительные на помощь Украине.
Украина для украинцев, но проецируя это на себя, мне бы очень не хотелось, чтобы 330 опездалов, или партия, или что угодно, за меня решали, как мне жить, вести бизнес.
Если дочитать закон до конца, будут белые списки
Ученый изнасиловал журналиста, как обычно
А любэ и ауе нам нахер не надо
Аллу Пугачёву тоже нельзя?!
Можно
И получается все концерты теперь тоже будут запрещены?
Ээх чую не дособираю я Терри Пратчетта(
Комментарий удален модератором
Отход от информационного пространства - good move
А как это реализовать вообще? Все владельцы общественных заведений теперь обязаны составлять свои плейлисты, а не включать рандомный плейлист с ютуба? И как определить «российского» исполнителя? Лобода, например, запрещена? Время и стекло? Квест пистолс? Очень странное решение, конечно. Похоже на гонения на ведьм.
Надо пойти дальше. Например, запретить менделеева и его какую-то таблицу.
"Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії."
"В Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію РФ – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі."
Редакция с РИА новости статью взяли что-ли?
Во Франции запрещено использовать другие языки, кроме французского и чет вроде все нормально. В мире 7151 язык, так что как-нибудь Украина переживет с 7150 и песнями на них.
Этот закон несет прямо противоположный посыл тому что он стремится сделать. Я понимаю, что сейчас военное время и отношение к России не может быть положительным, но собственный народ, особенно сейчас, нужно сплачивать, а не вводить какие-то рамки, по которым граждан можно лишний раз разделить за любовь к той или иной литературе или песням.
Очень легко разбить людей на отдельные группы, которые друг друга не сильно любят. Тот читает условного Лукьяненко, тот слушает Оксюморона, а значит они какие-то неправильные люди!
Ярлыки очень просто повесить. Но зачем?
Пока что это не сильно отразится на гражданах Украины, наверняка большинству в общем-то будет все равно, приоритеты не те чтобы думать о подобных вещах когда на города падают снаряды. Но что дальше? В Украине есть русскоязычные люди, они такие же украинцы как и остальные. Я все-таки надеюсь что эта война останется войной двух стран, а не народов.
В итоге тот же фейс или Макаревич ну туда ни сюда. Обидно конечно что достойные получают больше всяких пропагандонов типа Газманова