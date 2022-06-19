Также под запрет попали книги из России, Беларуси и подконтрольных России территорий Украины.

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19 июня Верховная Рада Украины голосовала за запрет российской музыки в медиа. По информации на сайте парламента, в поддержку закона выступили 303 депутата.

Согласно тексту закона, в Украине запрещается публично исполнять и показывать «фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы», если это произведение гражданина страны, объявленной в Украине «агрессором».

Кроме того, отдельным голосованием принято решение запретить импорт и распространение в стране книг и прочей издательской продукции из России, Беларуси и украинских территорий, находящихся под контролем российских властей. «За» проголосовали 306 депутатов.

После начала боевых действий в Украине десятки российских исполнителей публично выступили против действий Кремля, некоторые отправились в туры в поддержку украинских беженцев и выпустили антивоенные треки Среди таких музыкантов, например, реперы Oxxxymiron и Noize MC, певицы Земфира, Манижа и Монеточка, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук.

Музыка 25 мар Лондоне Статьи редакции Фото: Борис Гребенщиков, Земфира и Оксимирон за кулисами концерта «Russians Against War» в В самом концерте певица не участвовала.