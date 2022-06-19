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Новости

Верховная Рада запретила музыку российских исполнителей в украинских медиа и общественных пространствах Статьи редакции

Также под запрет попали книги из России, Беларуси и подконтрольных России территорий Украины.

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19 июня Верховная Рада Украины голосовала за запрет российской музыки в медиа. По информации на сайте парламента, в поддержку закона выступили 303 депутата.

Согласно тексту закона, в Украине запрещается публично исполнять и показывать «фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы», если это произведение гражданина страны, объявленной в Украине «агрессором».

Кроме того, отдельным голосованием принято решение запретить импорт и распространение в стране книг и прочей издательской продукции из России, Беларуси и украинских территорий, находящихся под контролем российских властей. «За» проголосовали 306 депутатов.

После начала боевых действий в Украине десятки российских исполнителей публично выступили против действий Кремля, некоторые отправились в туры в поддержку украинских беженцев и выпустили антивоенные треки Среди таких музыкантов, например, реперы Oxxxymiron и Noize MC, певицы Земфира, Манижа и Монеточка, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук.

Музыка
Фото: Борис Гребенщиков, Земфира и Оксимирон за кулисами концерта «Russians Against War» в Лондоне Статьи редакции

В самом концерте певица не участвовала.

В то же время российские власти начали вносить этих исполнителей в списки «запрещённых» — против них проводят рекламные компании на улицах, им срывают концерты в городах России, а от организаторов фестивалей требуют убрать артистов из лайнапов за несколько дней до мероприятия.

#новости #украина #музыка

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230 комментариев
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Киберморж

Очень печально. Всё очевиднее, что ущерб от российской агрессии в идейном плане не менее страшный, чем в физическом. Если Украина превратится в отражение России, где за футболку неправильного цвета штрафуют и сажают, значит Путин добился своего.

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Alex Tbourder

Ну, очевидная реакция отстранится от контента страны, которая пытается уничтожить тебя.
Разбираться кто там из русских певцов хороший, а кто нет, займет слишком много времени. Проще запретить всех

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19 комментариев
Перша приватна цвяхарня

Есть НЮАНСИЩЕ

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Petr Microgal

Кстати, "приянтие закона" обходится бюджету в несколько миллионов гривен. Уж лучше бы гуманитарку или вооружение на них купили, и то пользы больше

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4 комментария
Игорь Зимин

Если Путин хотел чтобы в Украине все русское посылали нах, то да, таки добился своего.

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1 комментарий
TJ-Россия без лахты-вышиваты

ДА НЕТ ЖЕ!!!! УКРАИНА НЕ РОСССИЯ!! МЫ ТЕБЯ НА БУТЫЛКУ ПОСАДИМ!!!!!!!!!!!

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Гордон Фриман

верно подмечено

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Noname
где за футболку неправильного цвета штрафуют и сажают, значит Путин добился своего.

Путин добивается штрафов за футболку неправильного цвета?

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Kind soul

Да уж. По крайней мере мы можем стопроцентно утверждать, что и в Украине есть 302 депутатата-долбоёба. Столько разговоров про другую ментальность и взгляд на жизнь, а по факту хрень полная. Мне по хую, если и наши долбоёбы такое замутят, я буду и дальше продолжать слушать, смотреть и читать всё, что мне самому нравится.

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Владлен Капутин

Что-то мне подсказывает, что в 1945 в Советском Союзе распевание немецких песен также не особо приветствовалось.

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10 комментариев
Единственный кавалер

эта дичь еще с запретов вк/мейла и проч. тянется.
постсоветский чиновник он и в Украине постсоветский

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2 комментария
Ruslan N.

коммент выше: Дома слушай хоть бульканье говна. А в обществоенном пространстве нахой не нужна. шоб какая то очередная говно бутырка орала из каждого ларька

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12 комментариев
Игорь Зимин

слушай и читай, никто не запрещает

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Amentessa

Лично дома никто ничего вам не запрещает, читайте, включайте музыку, какую хотите. Запрет касается только публичных мест и медиа.

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Павел Соколов

Ну такое. А зачем? Дело не в "ррря, вы запрещаете русский язык", а в целесообразности. Просто какой в этом смысл? За несоблюдение что будет? Если наказание, то двойная херня. Как хотите, конечно, но много украинцев слушают и русскую музыку, и читают литературу и тп. Лучше от запрета никому не станет. Запретили бы только политоту, было бы нормально

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КтоТы

Во Львове нет русского языка и туда никакая РФ не приедет освобождать от нацистов, а в Донецке был русский язык.

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10 комментариев
директор робота

запрет на воспроизведение музыки в общественных местах, а для личного прослушивания запрета нет

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Котан Котаныч

Дома слушай хоть бульканье говна. А в обществоенном пространстве нахой не нужна. шоб какая то очередная говно бутырка орала из каждого ларька

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Степан Бандера

Чичас тут набегут тебе доказывать обратное.
Я считаю это правильным решением. Люди откроют для себя целый мир украинских исполнителей на Украинском языке.

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16 комментариев
Petr Microgal

к примеру, в Израиле арабский язык/культура/музыка никогда не были запрещены, и в школе можно изучать.

Хотите жить как в европе, но при этом копируете РФ

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3 комментария
СвободуПопугаям

Есть же закон про долю украиноязычного контента и украинский язык.

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1 комментарий
russianvoodoo

Узнаю подчерк российской госдумы. Отрезание культуры не поможет росту собственной. Это не так работает.

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я не очень умный

Хорошо что русская культура не единственная в мире

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Человек кусает собаку

Похуй. Нытья столько развели. Никто не запрещает вам дома или в тех же наушниках в общественном месте слушать российскую хуйню. А в публичном пространстве русскую "культуру" надо запрещать, и я полностью поддерживаю это решение.

Энивей мнение россиян (коих под этим постом почему-то большинство) на этот счёт украинцев не интересует.

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Ближний хот-дог

Мнение украинских терпил на русском сайте не интересует нас, так что сваливай на цензор.

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11 комментариев
Олег Мельник

Русскоязычный сайт, находящийся в зоне .ru, с редакцией преимущественно из России… интересно, почему россиян в комментах большинство?

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1 комментарий
Виталий Лановой

очередное "я запрещаю вам срать"

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Владлен Капутин

Такие новости, конечно, надо сразу подавать с подробными разъяснениями и цитатами из закона. Сейчас же бомбанёт по всей медиасфере.

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Ближний хот-дог

Всё предельно ясно, тут нечего объяснять.

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TJ-Россия без лахты-вышиваты

Надо не останавливаться. Запретить Луи Де Фюнеса и Скорпионс за недостаточную помощь от Франции и Германии

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Avocato

Музику запретили в Украине, а ноют росияне. Как и всегда. Когда уже вам будет не похуй на то, что в стране у вас, а не у нас?

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Ученый паркур

У вас война, нам не похуй.

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Ближний хот-дог

Когда вам будет не похуй, что происходит в России.

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3 комментария
Glory to Ukraine

Очень много вопросов. Под запрет попадает любой русскоязычный контент, вне зависимости от его направленности или как?

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Горячий

Да

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7 комментариев
Перша приватна цвяхарня

Кроме согласованного с СБУ списка.

Присутствие коррупции ощущаю я

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4 комментария
Спящая сова

Нет, музыки российских исполнителей, а не русскоязычной музыки
И то там будет формирования списка с исключениями

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СвободуПопугаям

По сути там предлагается запретить всех современных российских деятелей культуры, кто не выступил против агрессии в сторону Украины.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI07482I.html

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Виталя Вентилятор

но...., если украинцы так хотят, то зачем критиковать их решение))))

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Виталя Вентилятор

сначала надо все запретить, а потом делать белые списки. Таким образом Украина планирует очиститься от всего российского говна. В принципе, логика понятна.

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3 комментария
Виталий Лановой

Eсли бы не хотели не слушали без всяких запретов. Но если украинцам нравится по указке дяди из правительства жить их право.

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2 комментария
Konstantin Sobyanin

Украинцы лишний раз продемонстрировали, что с русскими "братский народ". "Игра была равна, играли два говна".

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Горячий

Смешнее всего, что русскоязычных украинских исполнителей, вроде групп Нервы и Пошлая Молли теперь тоже нельзя?

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Владлен Капутин
запретила музыку _российских_ исполнителей
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3 комментария
Горячий

Полина Гагарина в ужасе

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Роман Мельник

Украина имеет все шансы стать такой же нашисткой страной с лозунгами «можем повторить»

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Человек кусает собаку

Не имеет. Не неси хуйни.

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6 комментариев
TJ-Россия без лахты-вышиваты
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Андрей

Я хоть и украинец, но не очень понимаю почему мне запрещают слушать Дору когда на меня летят ракеты

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k. schatz

нет, не запрещают

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Belarus

Потому что Дора дура.

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Спящая сова

Новость неполная, добавьте про список, по которому контент российских музыкантов может быть допущен на украинские медиа

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Kind soul

Я не думаю, что так уж важен список. Речь же идёт о творчестве. Можно так много картин отметить. Всех художников, кто был долбоёбом по жизни, исключить из творческого наследия людей. Я конечно утрирую, но эта новость и правда зашквар

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Приемлемый Русский

похуй

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Игорь Зимин

пихуй

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Urmat Chokoev

Эти законы делается ради того, чтобы вся «русскость» Украины исчезла раз и навсегда. Чтобы никто потом не заикался про то что украинцы и русские это один народ (один русский народ). Чтобы потом власти России не нападали с доводами что русских в Украине обижают, подразумевая под русскими украинцев которые говорят на русском.

Российская власть сама использует русскую культуру в политических целях, в том числе в оправдании окупации Украины. Вот и Украина вынуждена избавляться от элементов русский культуры, чтобы потом к ним не приходили «освободители»

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Максим

Простите меня, но думать что после Путина Россия снова нападёт на Украину - это очень недалекое заблуждение.

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1 комментарий
Ruslan N.

хм, непогані новини, для коментаторів ,які рвуть пердаки - заборона про публічні місця, особисто ви можете ті треки хоч в сраку собі вдома запхнути, але публічно вже слухати ні. Як на мене норм все, культурно і ментально ми все далі будемо відходити від РФ, молодь поступово перейде на українську мову, це українізація України, чого всі так рвуться з цього?

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Максим

Так а запрещать нахуя? Каждый слушает/ставит то что хочет? Все должны следовать линии партии? А свабода?

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1 комментарий
neimovirne

в Україні не може бути українізації, тільки дерусифікація

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Горячий

Будет угарно, если российская музыка пропадет в украинских Спотифай и Эппл Мьюзик

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Единственный кавалер

не пропадет

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Перша приватна цвяхарня

А что ты из российской (не равно советской) музыки вообще слушаешь?

Сам грешон, каюсь, но мои вкусы достаточно специфичны (Lascala, Пневмослон... и грешок детства - Каста)

UPD: явно не то, что транслируют публично

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1 комментарий
Игорь Зимин

Почему больше всех возмущаются росияне?
Мне вот как то все равно где и что слушают.

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Котан Котаныч

ущипнули за йяичКо скрепное.

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Arugin

В Мордоре просто вся жизнь из запретов состоит, выглядит так, как за больное зацепили.

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Максим

Люди надеялись, что хоть Украина норм страной станет и будут учиться на наших ошибках, а не повторять

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1 комментарий
Smirnov Sergey

Ногу свело тоже нельзя?

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Человек кусает собаку

В отдельном порядке будем рассматривать
И да, могу уже сейчас поспорить, что их как раз можно будет слушать спокойно везде. Но любой, кто не кретин понимает, что в случае с рф — легче сделать белые списки, чем ебаться с черными, потому что "черного" в рф — сильно больше.

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Ученый паркур

И Монеточку с Оксимироном.

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Babadook

@Михаил Темнов против фашизма )))

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Ближний хот-дог

Я как всегда оказался прав. Какие-то долбоёбы в Раде сидят.

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Кумыс Изпакетов

Произошла дерусификация. Гуд джоб, плешивый))

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Karbonit

Т.е. на нормальные концерты уже не сходить? Спасибо ВР. Как всегда думаете про людей

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Конь Федерации

Запретили российскую или запретили русскую?
Это же разные вещи.

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Андрей Козлодоев

Мелочная месть подоспела

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Chlorine

маразм уже какой-то.

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MMM123

Любо-дорого наблюдать, как хорошие русские рвутся точно так же, как под новостью о отмене русской озвучки в сталкере.

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Boris Gaykovich

Дебилы, простите

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Ближний хот-дог

Запретили пророссийские партии.
Запретили российские песни.
Запретили въезд граждан России.
Запрещают русский язык.

Зачем эти дегенераты из Рады соответствуют хрюканине, которую рассказывают про Украину по путинскому зомбоящику?

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Avocato

Разбирайся со своей страно Михул-фашист-диванньій, а не ной про то, что ми делаем в своей.

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2 комментария
k. schatz
>Запретили въезд граждан России.<<

Да ну? А не ввели визовый режим?

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9 комментариев
Жовто Блакытный Песец

А где здесь про русский язык?

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Belarus

С одной стороны конечно Украинцы должны сами выбирать своё будущее, и меня, как иностранца, это волновать не должно.
Но к чему эти прям запреты? А если я, ресторатор, очень сильно люблю какого - то русского исполнителя, почему я не имею право его поставить в своём заведении? Тоже же нойза например. Текста у него хорошие, и концерты он сейчас проводит благотворительные на помощь Украине.
Украина для украинцев, но проецируя это на себя, мне бы очень не хотелось, чтобы 330 опездалов, или партия, или что угодно, за меня решали, как мне жить, вести бизнес.

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Перша приватна цвяхарня

Если дочитать закон до конца, будут белые списки
Ученый изнасиловал журналиста, как обычно

А любэ и ауе нам нахер не надо

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1 комментарий
Dmitry Morenov

Аллу Пугачёву тоже нельзя?!

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СвободуПопугаям

Можно

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Горячий

И получается все концерты теперь тоже будут запрещены?

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demikot08

Ээх чую не дособираю я Терри Пратчетта(

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Комментарий удален модератором

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Смутный Гоша

Отход от информационного пространства - good move

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Статистический Женя

А как это реализовать вообще? Все владельцы общественных заведений теперь обязаны составлять свои плейлисты, а не включать рандомный плейлист с ютуба? И как определить «российского» исполнителя? Лобода, например, запрещена? Время и стекло? Квест пистолс? Очень странное решение, конечно. Похоже на гонения на ведьм.

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FireGrim

Надо пойти дальше. Например, запретить менделеева и его какую-то таблицу.

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Terrykon

"Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії."

"В Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію РФ – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі."

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Terrykon

Редакция с РИА новости статью взяли что-ли?

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Dan

Во Франции запрещено использовать другие языки, кроме французского и чет вроде все нормально. В мире 7151 язык, так что как-нибудь Украина переживет с 7150 и песнями на них.

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G man

Этот закон несет прямо противоположный посыл тому что он стремится сделать. Я понимаю, что сейчас военное время и отношение к России не может быть положительным, но собственный народ, особенно сейчас, нужно сплачивать, а не вводить какие-то рамки, по которым граждан можно лишний раз разделить за любовь к той или иной литературе или песням.
Очень легко разбить людей на отдельные группы, которые друг друга не сильно любят. Тот читает условного Лукьяненко, тот слушает Оксюморона, а значит они какие-то неправильные люди!
Ярлыки очень просто повесить. Но зачем?
Пока что это не сильно отразится на гражданах Украины, наверняка большинству в общем-то будет все равно, приоритеты не те чтобы думать о подобных вещах когда на города падают снаряды. Но что дальше? В Украине есть русскоязычные люди, они такие же украинцы как и остальные. Я все-таки надеюсь что эта война останется войной двух стран, а не народов.

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darkAlert

В итоге тот же фейс или Макаревич ну туда ни сюда. Обидно конечно что достойные получают больше всяких пропагандонов типа Газманова

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