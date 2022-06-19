Умер бывший госсекретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис Статьи редакции
Ему было 76 лет.
Геннадий Бурбулис, первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах и один из самых близких соратников первого президента в начале срока, умер на 77-м году жизни, передаёт ТАСС со ссылкой на родных политика.
По словам пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова, его смерть оказалась неожиданной: «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“».
Бурбулис был одним из инициаторов Беловежских соглашений о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) после распада СССР в 1991 году. Это уже третья за полтора месяца смерть авторов проекта: 4 мая умер первый глава Беларуси Станислав Шушкевич, а 10 мая — первый президент Украины Леонид Кравчук.
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Эх, опять не тот кто нужно умер
Если вот прям честно.
Они все подохнут в этом году? Хотя чё им, жили то не тужили
Опять не тот старый пидор скопытился
Ещё один пидор сдох
даже он не пережил БайдоНа
Надеюсь пу не доживет даже до таких сроков
И еще лучше, чтобы я не сдох раньше него
Вау. Третий подписант Беловежских за месяц.
Не разоблачил хуйла не написал об этом книгу как Литвиненко, значит зашуганный пидор кому досталась когда то власть а он ей не смог воспользоваться
Там обсуждался вопрос "путин", я правильно понимаю?
Отрицательно родился