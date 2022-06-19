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Умер бывший госсекретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис Статьи редакции

Ему было 76 лет.

Геннадий Бурбулис, первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах и один из самых близких соратников первого президента в начале срока, умер на 77-м году жизни, передаёт ТАСС со ссылкой на родных политика.

По словам пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова, его смерть оказалась неожиданной: «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“».

Бурбулис был одним из инициаторов Беловежских соглашений о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) после распада СССР в 1991 году. Это уже третья за полтора месяца смерть авторов проекта: 4 мая умер первый глава Беларуси Станислав Шушкевич, а 10 мая — первый президент Украины Леонид Кравчук.

#новости #некролог

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12 комментариев
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Текущий пришелец

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max payne

Эх, опять не тот кто нужно умер

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Внутренний Орзэмэс

Если вот прям честно.

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фискальный регистратор

Они все подохнут в этом году? Хотя чё им, жили то не тужили
Опять не тот старый пидор скопытился

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тРезвый Конь

Ещё один пидор сдох

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Свиное Рыло

даже он не пережил БайдоНа

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Serj Beer

Надеюсь пу не доживет даже до таких сроков

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Serj Beer

И еще лучше, чтобы я не сдох раньше него

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woodybatman

Вау. Третий подписант Беловежских за месяц.

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darkAlert

Не разоблачил хуйла не написал об этом книгу как Литвиненко, значит зашуганный пидор кому досталась когда то власть а он ей не смог воспользоваться

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Любовный колос
принял участие в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“

Там обсуждался вопрос "путин", я правильно понимаю?

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Alex Blake

Отрицательно родился

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