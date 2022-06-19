Ему было 76 лет.

Геннадий Бурбулис, первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах и один из самых близких соратников первого президента в начале срока, умер на 77-м году жизни, передаёт ТАСС со ссылкой на родных политика.

По словам пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова, его смерть оказалась неожиданной: «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“».

Бурбулис был одним из инициаторов Беловежских соглашений о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) после распада СССР в 1991 году. Это уже третья за полтора месяца смерть авторов проекта: 4 мая умер первый глава Беларуси Станислав Шушкевич, а 10 мая — первый президент Украины Леонид Кравчук.