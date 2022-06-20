BuzzFeed: сотрудники TikTok в Китае имели доступ к конфиденциальным данных пользователей из США Статьи редакции
Дональд Трамп, возможно, оказался прав.
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, имела доступ ко всем конфиденциальным данным американских пользователей, сообщает BuzzFeed со ссылкой на внутренние переговоры сотрудников платформы.
Издание получило доступ к аудиозаписям, которые были сделаны на более чем 80 встречах сотрудников TikTok, обсуждавших политику конфиденциальности и претензии к ней со стороны пользователей. Из записей следует, что работники TikTok в Китае могли просматривать все личные данные пользователей из США как минимум с сентября 2021 года по январь 2022 года. Это подтверждают 14 заявлений от девяти разных сотрудников компании. Инженеров, которые получают доступ к данным, внутри компании называют «мастер-администраторами».
В TikTok заявили, что защищают пользовательскую информацию. Все сведения об американцах хранятся в американских и сингапурских дата-центрах, а за передачу данных отвечает компания Oracle. В видеосервисе объяснили, что скоро будут хранить данные американских юзеров только в дата-центрах США, а отделение в Сингапуре сейчас используется только для резервных копий.
В 2020 году бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране. Белый дом опасался, что личные данные американских пользователей соцсети могут быть доступны властям КНР, поэтому объяснял решение соображениями безопасности. Запрет несколько раз откладывался из-за решений суда, а в 2021 году вступивший в должность президента Джо Байден отменил указ своего предшественника.
В ответ представители TikTok заявляли, что площадка никогда не делилась и не будет делиться данными пользователей США с китайскими властями. По собственным данным ByteDance, соцсетью пользуются 100 миллионов американцев.
китайские гебешники используют данные китайской соцсети.. что дальше, окажется, что црушники читают фейсбук?
Как хорошо, что ВК никто не читает
если бы не фсб, то это сделали сбу!
Давно известно, что СБУ читает ТЖ
И ржёт
Администраторы ТЖ могут читать личные переписки пользователей и видеть их персональные данные, срочно в номер
Ну так до рф просто ещё не дошли нормальные законы о защите данных типа gdpr
Так избежать возможности видеть все сохранённые данные о пользователе практически невозможно, не в законах дело.
Ну здрасьте, обфускация, шифрование, хеширование , токенизация. Уровни доступа в конце концов.
А если это не делать то сама возможность «подзырить чей-то номер телефона по приколу» это уже нарушение data processing условий, а значит штрафы, бутылка.
а как ты узнаешь, что способа подсмотреть нет?
Обычно в компаниях есть всякие додики нудные которые этим занимаются — проверяют новые приложения на gdpr комплаенс.
Есть даже документик такой data protection impact analysis — DPIA.
Мне как пользователю достаточно тыцнуть где-то что я согласен своё данные передавать на обработку и доверяю этим додикам. Но если мои данные утекли, то могу судиться и они будут по шапке первые получать.
Но у кого-то всё равно есть доступ к ним, безопасность данных основывается на банальном доверии.
Данные твоей банковской карточки не утекают не потому что все добропорядочные, а потому что их никто не хранит, а токенизируют.
Есть и другие типы данных, которые хранятся открытым текстом.
Банк их хранит и у кого-то точно есть доступ к базе данных.
Лол, так у нас тоже есть закон "О персональных данных"
Данные которые сам пользователь им и передал? Это новость?
А кто не читает данные