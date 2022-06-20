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BuzzFeed: сотрудники TikTok в Китае имели доступ к конфиденциальным данных пользователей из США Статьи редакции

Дональд Трамп, возможно, оказался прав.

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Видео Эрика Картера 

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, имела доступ ко всем конфиденциальным данным американских пользователей, сообщает BuzzFeed со ссылкой на внутренние переговоры сотрудников платформы.

Издание получило доступ к аудиозаписям, которые были сделаны на более чем 80 встречах сотрудников TikTok, обсуждавших политику конфиденциальности и претензии к ней со стороны пользователей. Из записей следует, что работники TikTok в Китае могли просматривать все личные данные пользователей из США как минимум с сентября 2021 года по январь 2022 года. Это подтверждают 14 заявлений от девяти разных сотрудников компании. Инженеров, которые получают доступ к данным, внутри компании называют «мастер-администраторами».

В Китае всё видно.

член департамента по безопасности TikTok

В TikTok заявили, что защищают пользовательскую информацию. Все сведения об американцах хранятся в американских и сингапурских дата-центрах, а за передачу данных отвечает компания Oracle. В видеосервисе объяснили, что скоро будут хранить данные американских юзеров только в дата-центрах США, а отделение в Сингапуре сейчас используется только для резервных копий.

В 2020 году бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране. Белый дом опасался, что личные данные американских пользователей соцсети могут быть доступны властям КНР, поэтому объяснял решение соображениями безопасности. Запрет несколько раз откладывался из-за решений суда, а в 2021 году вступивший в должность президента Джо Байден отменил указ своего предшественника.

В ответ представители TikTok заявляли, что площадка никогда не делилась и не будет делиться данными пользователей США с китайскими властями. По собственным данным ByteDance, соцсетью пользуются 100 миллионов американцев.

#новости #tiktok #сша #китай

Материал дополнен редакцией
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18 комментариев
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УкраiнськийРобiт

китайские гебешники используют данные китайской соцсети.. что дальше, окажется, что црушники читают фейсбук?

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Ладно

Как хорошо, что ВК никто не читает

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УкраiнськийРобiт

если бы не фсб, то это сделали сбу!

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Драгтеатр

Давно известно, что СБУ читает ТЖ

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Pavel Zamyatin

И ржёт

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Жестокий паркур

Администраторы ТЖ могут читать личные переписки пользователей и видеть их персональные данные, срочно в номер

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Агент Купер скучает за кофе

Ну так до рф просто ещё не дошли нормальные законы о защите данных типа gdpr

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Щячло Попячтса

Так избежать возможности видеть все сохранённые данные о пользователе практически невозможно, не в законах дело.

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Агент Купер скучает за кофе

Ну здрасьте, обфускация, шифрование, хеширование , токенизация. Уровни доступа в конце концов.
А если это не делать то сама возможность «подзырить чей-то номер телефона по приколу» это уже нарушение data processing условий, а значит штрафы, бутылка.

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УкраiнськийРобiт

а как ты узнаешь, что способа подсмотреть нет?

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Агент Купер скучает за кофе

Обычно в компаниях есть всякие додики нудные которые этим занимаются — проверяют новые приложения на gdpr комплаенс.
Есть даже документик такой data protection impact analysis — DPIA.
Мне как пользователю достаточно тыцнуть где-то что я согласен своё данные передавать на обработку и доверяю этим додикам. Но если мои данные утекли, то могу судиться и они будут по шапке первые получать.

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Щячло Попячтса

Но у кого-то всё равно есть доступ к ним, безопасность данных основывается на банальном доверии.

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Агент Купер скучает за кофе

Данные твоей банковской карточки не утекают не потому что все добропорядочные, а потому что их никто не хранит, а токенизируют.

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Щячло Попячтса

Есть и другие типы данных, которые хранятся открытым текстом.
Банк их хранит и у кого-то точно есть доступ к базе данных.

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Kabanchik

Лол, так у нас тоже есть закон "О персональных данных"

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Щячло Попячтса

Данные которые сам пользователь им и передал? Это новость?

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Поросенок Петр
Фирма при помощи проприетарной закрытой программы имеет возможность просматривать данные о пользователе
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INNOспички

А кто не читает данные

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