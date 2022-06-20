Дональд Трамп, возможно, оказался прав.

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Видео Эрика Картера

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, имела доступ ко всем конфиденциальным данным американских пользователей, сообщает BuzzFeed со ссылкой на внутренние переговоры сотрудников платформы.

Издание получило доступ к аудиозаписям, которые были сделаны на более чем 80 встречах сотрудников TikTok, обсуждавших политику конфиденциальности и претензии к ней со стороны пользователей. Из записей следует, что работники TikTok в Китае могли просматривать все личные данные пользователей из США как минимум с сентября 2021 года по январь 2022 года. Это подтверждают 14 заявлений от девяти разных сотрудников компании. Инженеров, которые получают доступ к данным, внутри компании называют «мастер-администраторами».

В Китае всё видно. член департамента по безопасности TikTok

В TikTok заявили, что защищают пользовательскую информацию. Все сведения об американцах хранятся в американских и сингапурских дата-центрах, а за передачу данных отвечает компания Oracle. В видеосервисе объяснили, что скоро будут хранить данные американских юзеров только в дата-центрах США, а отделение в Сингапуре сейчас используется только для резервных копий.

В 2020 году бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране. Белый дом опасался, что личные данные американских пользователей соцсети могут быть доступны властям КНР, поэтому объяснял решение соображениями безопасности. Запрет несколько раз откладывался из-за решений суда, а в 2021 году вступивший в должность президента Джо Байден отменил указ своего предшественника.

В ответ представители TikTok заявляли, что площадка никогда не делилась и не будет делиться данными пользователей США с китайскими властями. По собственным данным ByteDance, соцсетью пользуются 100 миллионов американцев.