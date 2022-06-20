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«Ъ»: российские маркетплейсы начали параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов Статьи редакции

«Яндекс.Маркет» ввёз по такой схеме бытовую технику, а Ozon — продукцию Apple.

«Яндекс.Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала боевых действий в Украине. По словам источника «Ъ», маркетплейс займётся ввозом продукции по параллельному импорту. Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon.

По словам источника, близкого к «Яндекс.Маркету», на склады уже прибыли посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты. Конкретных брендов он не назвал.

Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, заявил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. В будущем на площадке могут появиться товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми раньше была невозможна из-за строгих правил.

Источник, близкий к Wildberries, заявил, что компания начнёт заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ритейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.

Стоимость товаров, ввезённых по параллельному импорту, подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок, считает партнёр One Story Ольга Сумишевская.

#новости #параллельныйимпорт

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56 комментариев
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max payne

Самсунг уже привезли, надеюсь и эппл тоже блокнет телефоны которые завезены серовозом

На 5-50%

Нихуя себе разброс, а чё сразу не 1-146%

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Человек-человек

Они просто новость перепечатали, а могли бы написать до 50%. Но это тж, тут журналистика на уровне школьной стенгазеты

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4 комментария
Da Luxe

У Самсунга же история была с залоченными телефонами. Телефоны не включались, потому что были привязаны к определенным провайдерам связи, а не потому что серые. Залоченные телефоны были всегда. А просто серые пока никто не блочил, они тоже были всегда.
Прикол в том, что раньше серые были дешевле, а теперь будут дороже - в тех случаях, когда белых просто нет.

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1 комментарий
Соросята спасают Темнова

Ну, это рынок

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Пятая колонка

Усложнение логистики не?

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TJaba

Чем параллельный импорт отличается от условного заказа с али?

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max payne

Тем, что поддерживаешь наших русских православных барыг а не партию Китая как нац.предатель, сегодня покупаешь на Али, завтра в США, а послезавтра у куратора из цру закупаешь mp5 и майдан устраиваешь

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6 комментариев
Da Luxe

Да ничем, это то, что всегда называли серыми поставками. Гарантия производителя отсутствует в обоих случаях.

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Юрий Иванков

Дороже

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Биба Ибоба

Раньше серый импорт означал привоз частными лицами, без уплаты пошлин и НДС. Из-за этого он был выгоднее по цене, чем обычный, но не позволял обеспечить большие объемы.
Параллельный импорт в текущих реалиях - это почти обычный импорт с точки зрения процедуры, но без уведомления/разрешения ввоза от правообладателя торговой марки. Раньше юрлицо официально ввезти без разрешения правообладателя не могло.
Поэтому сейчас параллельный импорт не делает товар дешевле, а просто позволяет хоть как-то привезти. Увеличилось количество посредников, длиннее логистические цепочки, больше рисков - поэтому и цена будет выше.

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Йолкин

А параллельно относительно чего происходит импорт? Кажись он перпендикулярный. Относительно введенных санкций

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max payne

Параллельно здравому смыслу

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Killboy Powerhead

Параллельно официальному импорту.

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abovo

Я вот одного не пойму. На серый импорт будет распространяться гарантия?

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Соросята спасают Темнова

Продавца

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8 комментариев
Будущий Данила

Бля, представил, как в техподдержку производителя пишет покупан параллельного импорта, а ему в ответ "Сынок, ты куда пишешь? Сынок ебучий".

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2 комментария
benny

Да, но только год, а не 2, как по росзаконодательству

Если СЦ не закроют, конечно же

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5 комментариев
Пятая колонка

Я думаю Sony PlayStation точно превращается в тыкву :)

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benny

Ну PS4 до сих пор с завода не патчена, а PS5 с завода, выпущенная до марта, имеет все шансы получить взлом в теч года.
Так что если купить и забыть, с пс5 сработает

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2 комментария
Светский томагавк_два
Стоимость товаров, ввезённых по параллельному импорту, подорожает на 5–50%

*550%

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Ученый паркур

Почему? Просто купил в Китае, привёз.

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2 комментария
Alexander D

Ну шо ра народ погнали

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sf

Я немного отстал от новояза как обычно называется «параллельный импорт»? Контрабанда?

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Биба Ибоба

Контрабанда - это незаконный ввоз без уплаты пошлины и НДС. Параллельный импорт - без разрешения правообладателя торговой марки.

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1 комментарий
Товарищ

Добавляем новые слова в словарь: Параллельный импорт = Контрабанда.

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