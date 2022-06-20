«Яндекс.Маркет» ввёз по такой схеме бытовую технику, а Ozon — продукцию Apple.

«Яндекс.Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала боевых действий в Украине. По словам источника «Ъ», маркетплейс займётся ввозом продукции по параллельному импорту. Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon.

По словам источника, близкого к «Яндекс.Маркету», на склады уже прибыли посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты. Конкретных брендов он не назвал.

Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, заявил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. В будущем на площадке могут появиться товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми раньше была невозможна из-за строгих правил.

Источник, близкий к Wildberries, заявил, что компания начнёт заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ритейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.

Стоимость товаров, ввезённых по параллельному импорту, подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок, считает партнёр One Story Ольга Сумишевская.