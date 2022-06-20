«Ъ»: российские маркетплейсы начали параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов Статьи редакции
«Яндекс.Маркет» ввёз по такой схеме бытовую технику, а Ozon — продукцию Apple.
«Яндекс.Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала боевых действий в Украине. По словам источника «Ъ», маркетплейс займётся ввозом продукции по параллельному импорту. Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon.
По словам источника, близкого к «Яндекс.Маркету», на склады уже прибыли посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты. Конкретных брендов он не назвал.
Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, заявил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. В будущем на площадке могут появиться товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми раньше была невозможна из-за строгих правил.
Источник, близкий к Wildberries, заявил, что компания начнёт заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ритейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.
Стоимость товаров, ввезённых по параллельному импорту, подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок, считает партнёр One Story Ольга Сумишевская.
Самсунг уже привезли, надеюсь и эппл тоже блокнет телефоны которые завезены серовозомНа 5-50%
Нихуя себе разброс, а чё сразу не 1-146%
Они просто новость перепечатали, а могли бы написать до 50%. Но это тж, тут журналистика на уровне школьной стенгазеты
У Самсунга же история была с залоченными телефонами. Телефоны не включались, потому что были привязаны к определенным провайдерам связи, а не потому что серые. Залоченные телефоны были всегда. А просто серые пока никто не блочил, они тоже были всегда.
Прикол в том, что раньше серые были дешевле, а теперь будут дороже - в тех случаях, когда белых просто нет.
Ну, это рынок
Усложнение логистики не?
Чем параллельный импорт отличается от условного заказа с али?
Тем, что поддерживаешь наших русских православных барыг а не партию Китая как нац.предатель, сегодня покупаешь на Али, завтра в США, а послезавтра у куратора из цру закупаешь mp5 и майдан устраиваешь
Да ничем, это то, что всегда называли серыми поставками. Гарантия производителя отсутствует в обоих случаях.
Дороже
Раньше серый импорт означал привоз частными лицами, без уплаты пошлин и НДС. Из-за этого он был выгоднее по цене, чем обычный, но не позволял обеспечить большие объемы.
Параллельный импорт в текущих реалиях - это почти обычный импорт с точки зрения процедуры, но без уведомления/разрешения ввоза от правообладателя торговой марки. Раньше юрлицо официально ввезти без разрешения правообладателя не могло.
Поэтому сейчас параллельный импорт не делает товар дешевле, а просто позволяет хоть как-то привезти. Увеличилось количество посредников, длиннее логистические цепочки, больше рисков - поэтому и цена будет выше.
А параллельно относительно чего происходит импорт? Кажись он перпендикулярный. Относительно введенных санкций
Параллельно здравому смыслу
Параллельно официальному импорту.
Я вот одного не пойму. На серый импорт будет распространяться гарантия?
Продавца
Бля, представил, как в техподдержку производителя пишет покупан параллельного импорта, а ему в ответ "Сынок, ты куда пишешь? Сынок ебучий".
Да, но только год, а не 2, как по росзаконодательству
Если СЦ не закроют, конечно же
Я думаю Sony PlayStation точно превращается в тыкву :)
Ну PS4 до сих пор с завода не патчена, а PS5 с завода, выпущенная до марта, имеет все шансы получить взлом в теч года.
Так что если купить и забыть, с пс5 сработает
*550%
Почему? Просто купил в Китае, привёз.
Ну шо ра народ погнали
Я немного отстал от новояза как обычно называется «параллельный импорт»? Контрабанда?
Контрабанда - это незаконный ввоз без уплаты пошлины и НДС. Параллельный импорт - без разрешения правообладателя торговой марки.
Добавляем новые слова в словарь: Параллельный импорт = Контрабанда.