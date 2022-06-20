«Ъ»: у границ с Украиной развернут систему видеонаблюдения «Безопасный город» Статьи редакции
Из-за боевых действий.
МЧС в ряде приграничных с Украиной регионах планирует запустить пилотную версию системы «Безопасный город» из-за риска диверсий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к проекту источники.
Систему планируют в течение полутора лет развернуть в Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, Краснодарском крае. На это хотят запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. В «Безопасный город» входят промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния.
Собеседник газеты в МЧС отметил, что внедрение системы приобрело «чрезвычайную актуальность» из-за боевых действий в Украине, а также из-за «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры». По его словам, «Безопасный город» поможет снизить «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре», а также обеспечить «оперативное принятие решений».
Разработку «Безопасного города» в министерстве начали в 2014 году, техническим оператором стал «Ростех». В качестве задач определили агрегацию данных о происшествиях, источник газеты в МЧС пояснял, что диспетчеры сейчас не имеют готовых сценариев для реагирования, власти муниципалитетов могут скрыть информацию о, например, лесном пожаре ради собственной выгоды, и тогда возгорание становится большим пожаром.
К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов, тогда на создание сегментов «Безопасного города» из региональных бюджетов выделили более 16 миллиардов рублей. Расходы на создание всей системы оценивались в 150 миллиардов рублей. В МЧС предложили модернизировать её и интегрировать в новую госинформсистему (ГИС), на которую до 2030 года потребуется еще 97 миллиардов рублей.
переименовали бы систему в "город без митингов"
Город без жителей
На это хотят запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета
10 в карман; 5 на систему
150 миллиардов рублей
97 миллиардов рублей
))))))))))))))))))))))))))))))))))
нихуя не понятно
а почему?
Траурная новость, для вс РФ теперь нельзя будет спиздеть йоршик от унитаза и прислать его маме в качестве подарка на др. Поддержим ребят классами
можно
Это не для них система, а для кого надо система)
Автоматические дроны с бутылкой/шваброй в комплекте идут? Или ещё n лярдов нужно?
дрон-набутыливатель, подключенный к сеткам распознавания и базам "неблагонадежных", с интеграцией со СберID, кредитными бюро и профилям в соцсетях и прогнозам поведения по выражению лица. ну не красота ли? никаких лярдов не жалко
А интеграция с госуслугами?
точно! забыл!
точно! забыл!
Дрон дорого, да и ветеранов надо трудоустроить, чтобы не шатались по улицам.
Пилить не перепилить, ух, кто-то в мчс сейчас ручки то потирает
Может ещё и пританцовывает от радости
Так Путин же бывшего охранника своего туда назначил руководить
Ну вот он и радуется сейчас
Такой то подгон на первый рабочий год
К тому времени эти территории уже будут Украиной)
Усср?
Зачем копировать у китайцев экономический рост, когда можно скопировать тоталитарную диктатуру
Система "Россия - страна терпил" уже более 20 лет работает. Вот где стабильные технологии.
А что случилось? Я думал, Украину захватили за 3 дня.