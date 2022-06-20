Из-за боевых действий.

МЧС в ряде приграничных с Украиной регионах планирует запустить пилотную версию системы «Безопасный город» из-за риска диверсий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к проекту источники.

Систему планируют в течение полутора лет развернуть в Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, Краснодарском крае. На это хотят запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. В «Безопасный город» входят промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния.

Собеседник газеты в МЧС отметил, что внедрение системы приобрело «чрезвычайную актуальность» из-за боевых действий в Украине, а также из-за «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры». По его словам, «Безопасный город» поможет снизить «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре», а также обеспечить «оперативное принятие решений».

Разработку «Безопасного города» в министерстве начали в 2014 году, техническим оператором стал «Ростех». В качестве задач определили агрегацию данных о происшествиях, источник газеты в МЧС пояснял, что диспетчеры сейчас не имеют готовых сценариев для реагирования, власти муниципалитетов могут скрыть информацию о, например, лесном пожаре ради собственной выгоды, и тогда возгорание становится большим пожаром.

К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов, тогда на создание сегментов «Безопасного города» из региональных бюджетов выделили более 16 миллиардов рублей. Расходы на создание всей системы оценивались в 150 миллиардов рублей. В МЧС предложили модернизировать её и интегрировать в новую госинформсистему (ГИС), на которую до 2030 года потребуется еще 97 миллиардов рублей.