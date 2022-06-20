После начала боевых действий в Украине с рынка стали уходить крупные игроки: «Сбер» закрыл SberGames, Plarium и Game Insight — бизнес в России, говорили источники.

О подготовке законопроекта о регулировании игровой индустрии для создания необходимых мер поддержки пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эти меры уже обсуждались с разработчиками игр и Минцифры, рассказал один из собеседников. Документ «в работе», знает собеседник «Ъ», близкий к администрации президента.

В разработке мер задействована часть участников профильной дискуссии на ПМЭФ, отмечают «Ведомости». В частности, на ней предлагалось адаптировать налоговые и другие льготы для ИТ-отрасли под игровую индустрию, упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям и заморозить комиссию магазинов приложений от продажи российских игр.

Весной запустились несколько российских магазинов приложений: RuStore от VK, NashStore и RuMarket. Они не анонсировали размер комиссии для разработчиков. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, она составит меньше 15%. В VK отказались от комментариев.

Поддержкой индустрии власти решили заняться на фоне ухода из России крупных игроков. В июне о закрытии подразделения SberGames объявил «Сбер». По словам источников, бизнес в стране сворачивают разработчик мобильных игр Plarium и разработчик и издатель мобильных игр Game Insight.