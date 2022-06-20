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«Ъ»: чиновники и бизнес готовят план спасения российских разработчиков игр Статьи редакции

После начала боевых действий в Украине с рынка стали уходить крупные игроки: «Сбер» закрыл SberGames, Plarium и Game Insight — бизнес в России, говорили источники.

О подготовке законопроекта о регулировании игровой индустрии для создания необходимых мер поддержки пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эти меры уже обсуждались с разработчиками игр и Минцифры, рассказал один из собеседников. Документ «в работе», знает собеседник «Ъ», близкий к администрации президента.

В разработке мер задействована часть участников профильной дискуссии на ПМЭФ, отмечают «Ведомости». В частности, на ней предлагалось адаптировать налоговые и другие льготы для ИТ-отрасли под игровую индустрию, упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям и заморозить комиссию магазинов приложений от продажи российских игр.

Весной запустились несколько российских магазинов приложений: RuStore от VK, NashStore и RuMarket. Они не анонсировали размер комиссии для разработчиков. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, она составит меньше 15%. В VK отказались от комментариев.

Поддержкой индустрии власти решили заняться на фоне ухода из России крупных игроков. В июне о закрытии подразделения SberGames объявил «Сбер». По словам источников, бизнес в стране сворачивают разработчик мобильных игр Plarium и разработчик и издатель мобильных игр Game Insight.

#новости #игры

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22 комментария
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Светский томагавк_два
Чиновники и бизнес готовят план спасения российских разработчиков игр

@Заголовки

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max payne

То есть, решили спасти своих и в очередной раз распилить денег. Ибо действительно разработчиков игр тут давно уже нет

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Рабочий завод

Да ладно, прибьют игрушки к полу, вот и все игры.

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Киевский хичхакер

разработчикам пиздец...

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Katebir

Специальная операция по спасению разработчиков игр будет состоять из ковровой бомбежки домов, убийства детей и изнасилования жен?

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tuorqai
Чиновники и бизнес готовят план спасения российских разработчиков игр

ФСИН объявила о закупке игровых компьютеров на основе процессоров «Эльбрус»: досуг осужденных, помимо просмотра телевизора, будет дополнен компьютерными играми от российских разработчиков

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Юрий Иванков

Если чиновники спасают разработчиков, значит работники соцсферы затянут пояса

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Спящая сова

Это будет как "кино" от Михалкова?

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Феминист

Говноделы спасают говноделов

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Трудовой бинокль
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Evil Prime

а там есть что спасать?

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Nick Rosenberg

А что случилось? Почему вдруг стало нужно спасать?

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Ученый паркур

Никто не играет, все на заводах ракеты делают.

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Nact

А какие в рф есть нормальные разработчики? Мне на ум кроме BSG с их тарковом в вечной бете ничего на ум не приходит

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Илья Журавлев

Owlcat, Ice-Pick Lodge, Mundfish

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Nact

Что первые, что вторые какое-то третьесортное говно делают. Последние пока ничего не сделали, только ждем

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Клаус Шульце

Сраная рашка давно не может в игры. Был когда-то Nival, который кое-что умел, но развитой путинизм его прикончил.

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Гуманитарный ГОСТ

Делюсь планом спасения всех - отстраните путина

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xbutteff

Великовозрастные никак не наиграются в серо-голубые машинки. Цирк.

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Kind soul

Пизда рулю. Максимум-это тетрис и списанные миллиарды. В конце, разработчики сядут в тюрьму, а чиновники устроют себе аквадискатеку на костях

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Перша приватна цвяхарня

В посте ожидание.

В аттаче реальность

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ZXC

Как обычно ещё больше насрут на голову?

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