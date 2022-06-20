«Ъ»: чиновники и бизнес готовят план спасения российских разработчиков игр Статьи редакции
После начала боевых действий в Украине с рынка стали уходить крупные игроки: «Сбер» закрыл SberGames, Plarium и Game Insight — бизнес в России, говорили источники.
О подготовке законопроекта о регулировании игровой индустрии для создания необходимых мер поддержки пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эти меры уже обсуждались с разработчиками игр и Минцифры, рассказал один из собеседников. Документ «в работе», знает собеседник «Ъ», близкий к администрации президента.
В разработке мер задействована часть участников профильной дискуссии на ПМЭФ, отмечают «Ведомости». В частности, на ней предлагалось адаптировать налоговые и другие льготы для ИТ-отрасли под игровую индустрию, упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям и заморозить комиссию магазинов приложений от продажи российских игр.
Весной запустились несколько российских магазинов приложений: RuStore от VK, NashStore и RuMarket. Они не анонсировали размер комиссии для разработчиков. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, она составит меньше 15%. В VK отказались от комментариев.
Поддержкой индустрии власти решили заняться на фоне ухода из России крупных игроков. В июне о закрытии подразделения SberGames объявил «Сбер». По словам источников, бизнес в стране сворачивают разработчик мобильных игр Plarium и разработчик и издатель мобильных игр Game Insight.
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То есть, решили спасти своих и в очередной раз распилить денег. Ибо действительно разработчиков игр тут давно уже нет
Да ладно, прибьют игрушки к полу, вот и все игры.
разработчикам пиздец...
Специальная операция по спасению разработчиков игр будет состоять из ковровой бомбежки домов, убийства детей и изнасилования жен?
ФСИН объявила о закупке игровых компьютеров на основе процессоров «Эльбрус»: досуг осужденных, помимо просмотра телевизора, будет дополнен компьютерными играми от российских разработчиков
Если чиновники спасают разработчиков, значит работники соцсферы затянут пояса
Это будет как "кино" от Михалкова?
Говноделы спасают говноделов
а там есть что спасать?
А что случилось? Почему вдруг стало нужно спасать?
Никто не играет, все на заводах ракеты делают.
А какие в рф есть нормальные разработчики? Мне на ум кроме BSG с их тарковом в вечной бете ничего на ум не приходит
Owlcat, Ice-Pick Lodge, Mundfish
Что первые, что вторые какое-то третьесортное говно делают. Последние пока ничего не сделали, только ждем
Сраная рашка давно не может в игры. Был когда-то Nival, который кое-что умел, но развитой путинизм его прикончил.
Делюсь планом спасения всех - отстраните путина
Великовозрастные никак не наиграются в серо-голубые машинки. Цирк.
Пизда рулю. Максимум-это тетрис и списанные миллиарды. В конце, разработчики сядут в тюрьму, а чиновники устроют себе аквадискатеку на костях
В посте ожидание.
В аттаче реальность
Как обычно ещё больше насрут на голову?