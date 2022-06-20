YouTube заблокировал каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся» Статьи редакции
Их выпускает холдинг, принадлежащий Аркадию Ротенбергу, который находится под санкциями.
YouTube заблокировал канал медиагруппы «Красный квадрат», включая «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Кто хочет стать миллионером», из-за «нарушений условий пользования». На это обратил внимание РБК.
«Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России. Холдинг выпускает передачи «Минута славы», «Контрольная закупка», «Большая разница», «Угадай мелодию» и другие.
В 2014 году контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится «Первый канал», на котором выходили указанные телешоу.
YouTube начал блокировать страницы российских телеканалов в середине марта. Под блокировку попали в том числе каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», «Соловьёв LIVE», РБК и другие.
YouTube подписал себе смертный приговор
Модный же.
модный же
И зачем теперь вообще нужен Ютуб?
Блокируйте нахуй, больше смотреть нечего
Я смотрю про парня, который знает все станции метро в Москве
Это была последняя капля
Встряхни и застегни ширинку
Встряхнул тебе на лицо
Ветер был сильный и капля попала на тебя
Нет, на тебя
мне нравится ваш детский сад.
Жаль
Жаль
Жаль
Не умничай
Как ты относишься к роботам из зубной пасты!
Я ухожу с TJ
Нет, только не это
Разбань. ЗАЧЕМ ОБИЖАЕШЬСЯ???
Роботы из зубной пасты
Зачем ты порвался?
Да
Геюга
Да
Это точно кремлеботы сидят и клепают
Нет
Толстой правда открывал пивоварни, чтобы РУСНЯ перестала пить водку?
Да
Больше никаких вбросов
Нет
Последняя капля это когда порнхаб заблочат
Я перехожу на рутюб
Все, пиндосы теперь будут ходить холостыми и немодными.
8 лет строгача
Ларисочка 🥲
привет!
Наконец-то это гавно заблокировали :) вот тут точно санкции на пользу
ты ща как россиянин говоришь, когда макдак закрыли
Вкусно и точка появилась 😆
Пи*дец! 🤦♂️ Родственница только там периодически смотрела некоторые выпуски Давай поженимся после начала спецоперации 😭 можно же было просто приостановить публикацию новых видео, эти каналы всё равно не получали деньги за просмотр рекламы 🤬
Можешь поздравить родственицу с тем. что её мозги теперь будут меньше засорены!
Запиши эфир для неё на флешку
Давай быть вне политики
Ебать потеря, отменили всю руZZкую культуру одним махом.
YouTube это только в плюс. Меньше всякой хрени будет.
Дом2 тоже надо удалять, отрава для мозгов
Отличный план, люди еще больше начнут смотреть телек