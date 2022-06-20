Их выпускает холдинг, принадлежащий Аркадию Ротенбергу, который находится под санкциями.

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YouTube заблокировал канал медиагруппы «Красный квадрат», включая «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Кто хочет стать миллионером», из-за «нарушений условий пользования». На это обратил внимание РБК.

«Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России. Холдинг выпускает передачи «Минута славы», «Контрольная закупка», «Большая разница», «Угадай мелодию» и другие.

В 2014 году контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится «Первый канал», на котором выходили указанные телешоу.