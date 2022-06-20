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Новости

YouTube заблокировал каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся» Статьи редакции

Их выпускает холдинг, принадлежащий Аркадию Ротенбергу, который находится под санкциями.

1533 просмотров

YouTube заблокировал канал медиагруппы «Красный квадрат», включая «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Кто хочет стать миллионером», из-за «нарушений условий пользования». На это обратил внимание РБК.

«Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России. Холдинг выпускает передачи «Минута славы», «Контрольная закупка», «Большая разница», «Угадай мелодию» и другие.

В 2014 году контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится «Первый канал», на котором выходили указанные телешоу.

YouTube начал блокировать страницы российских телеканалов в середине марта. Под блокировку попали в том числе каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», «Соловьёв LIVE», РБК и другие.

#новости #youtube #санкции #блокировки

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50 комментариев
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Александр Гонтарев

YouTube подписал себе смертный приговор

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aliftin

Модный же.

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Pavel Klimov

модный же

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Повышенный татарин

И зачем теперь вообще нужен Ютуб?

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Приемлемый Русский

Блокируйте нахуй, больше смотреть нечего

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Светский томагавк_два

Я смотрю про парня, который знает все станции метро в Москве

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Дикая Морковка

Это была последняя капля

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Jerod alp

Встряхни и застегни ширинку

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Дикая Морковка

Встряхнул тебе на лицо

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Jerod alp

Ветер был сильный и капля попала на тебя

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Дикая Морковка

Нет, на тебя

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Умный танк88

мне нравится ваш детский сад.

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Дикая Морковка

Жаль

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Нейроорлов

Жаль

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Роботы из зубной пасты

Жаль

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Нейроорлов

Не умничай

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Роботы из зубной пасты

Как ты относишься к роботам из зубной пасты!

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Нейроорлов

Я ухожу с TJ

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Роботы из зубной пасты

Нет, только не это

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Нейроорлов

Разбань. ЗАЧЕМ ОБИЖАЕШЬСЯ???

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Роботы из зубной пасты

Роботы из зубной пасты

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Нейроорлов

Зачем ты порвался?

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Роботы из зубной пасты

Да

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Нейроорлов

Геюга

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Роботы из зубной пасты

Да

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Нейроорлов

Это точно кремлеботы сидят и клепают

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Роботы из зубной пасты

Нет

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Нейроорлов

Толстой правда открывал пивоварни, чтобы РУСНЯ перестала пить водку?

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Роботы из зубной пасты

Да

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Нейроорлов

Больше никаких вбросов

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Роботы из зубной пасты

Нет

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Дорожный историк

Последняя капля это когда порнхаб заблочат

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Дикая Морковка

Я перехожу на рутюб

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Перша приватна цвяхарня

Все, пиндосы теперь будут ходить холостыми и немодными.

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Alex Blake
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Roman Sergeevich

8 лет строгача

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Годовой ящик
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Партийный меч

Ларисочка 🥲

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Далекий каякер

привет!

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Пятая колонка

Наконец-то это гавно заблокировали :) вот тут точно санкции на пользу

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Северин

ты ща как россиянин говоришь, когда макдак закрыли

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Пятая колонка

Вкусно и точка появилась 😆

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Илья Казаков

Пи*дец! 🤦‍♂️ Родственница только там периодически смотрела некоторые выпуски Давай поженимся после начала спецоперации 😭 можно же было просто приостановить публикацию новых видео, эти каналы всё равно не получали деньги за просмотр рекламы 🤬

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Шёлковая Касатка

Можешь поздравить родственицу с тем. что её мозги теперь будут меньше засорены!

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Пятая колонка

Запиши эфир для неё на флешку

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max payne

Давай быть вне политики

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Северин

Ебать потеря, отменили всю руZZкую культуру одним махом.

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Hooligan

YouTube это только в плюс. Меньше всякой хрени будет.

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INNOспички

Дом2 тоже надо удалять, отрава для мозгов

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Священный Валера

Отличный план, люди еще больше начнут смотреть телек

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