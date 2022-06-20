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vc.ru

Глава Минцифры: наказывать за использование VPN не будут, но это «противоречит политике государства» Статьи редакции

В ведомстве называют использование VPN «разумным компромиссом».

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Об отношении властей к сервисам для обхода блокировок сайтов рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в интервью РБК.

Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь её дальше, и сохранит.

Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс.

Максут Шадаев

Он также считает, что аудитория Facebook*, Twitter и Instagram* сократилась на 80%, потому что пользователям «неудобно переключаться» — постоянно включать и выключать VPN.

Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем».

2 июня российские пользователи сообщили о сбоях в работе Proton NordVPN. Роскомнадзор на вопрос об этом ответил, что «средства обхода блокировок признаны угрозой».

В середине июня Reuters выяснило, что правительство США увеличило финансирование трёх VPN-сервисов с начала конфликта в Украине, чтобы помочь россиянам обойти блокировки сайтов. Это nthLink, Psiphon и Lantern.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новости #vpn #минцифры

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Пятая колонка

"постоянно включать и выключать VPN. " А зачем выключать? 🤔

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Гусь

Многие российские сервисы не пускают с иностранных айпишников.

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Клаус Шульце

Из многих мне нужен лишь сбер онлайн, изредка. Так что проще не выключать.

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Рабочий завод

Да он и пускает вроде. Приложение открывается, во всяком случае.

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Культурный паук например

Да, со сбором проблема.
Причем если пользовать тот же CyberGhost на Швеции или Латвии - сбер пускает, а Авито нет. На собственном впс в Голландии - не пускает в сбер, но пускает на Авито.
Всё на ваиргвардкэе

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Пятая колонка

Ну хз.... Авито кстати сейчас пустил меня.. Хотя раньше заглушка висела

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Заслуженный микрофон

Раздельное туннелирование

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Ахтубинский Подводный Флот

Как реализовать с Wireguard на винде?

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Заслуженный микрофон

Через vds, ну либо юзать экспресс

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Ахтубинский Подводный Флот

Вот тут не понял, vds у меня на ubuntu, но беглый поиск в гугле не дал мне ответа, как разделить трафик в туннель и вне туннеля

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Заслуженный микрофон

Ну я ж говорю, я юзаю готовое решение , а вообще там надо с балансировщиками приседать

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Культурный паук например

Фигово, что вроде как нельзя это сделать на самом сервере:(
В клиенте нету такого на айос

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Блестящий рак

Я заметил, что при постоянно включённом VPN гораздо скорее разряжается батарейка телефона.
Ну вот и включаю, когда нужно.
Пуши с ТЖ приходят и с отключенным VPN.

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Дорожный историк

Потому что пуши через серваки гугла и эппла рассылаются, они-то не заблочены

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Дхарма инишитев

Ну, с тяжёлыми файлами под впн неудобно работать.

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Ахтубинский Подводный Флот

Это если впн не свой.

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Lui Wong

Некоторые интернет-сервисы (в частности поиск от Гугла) начинают задалбливать капчами. А если конкретный VPN-адрес популярен и за ним стоит куча народу, то потребуется проходить повышенное количество капч чтобы удостовериться, что данный конкретный пользователь это НЕ бот.

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Даулет Тургалиев

Тогда зачем блокировки? На самом деле, VPN очень сложно заблокировать без урона по другим сервисам. Нужно всю систему перестраивать, что стот очень больших денег

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Ученый паркур

Для Путина.
-вот, мы заблокировали, Владимир Владимирович.
-молодцы

Потом разблокировали молча.

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Musca
Тогда зачем блокировки?

Для массы, которая не умеет в vpn.

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Даулет Тургалиев

Мне кажется, те кто сидели в инсте или Фейсбуке справятся с скачиванием ВПН

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Броньк

"Не будут наказывать"

"Россия щедрая душа"

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Рабочий завод
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Добро и позитив

А как же "защита детей"???

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Пятая колонка

Либертарианцы со Светловым займутся этим

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испанский смех

значит точно будут

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Приемлемый Русский

Они просто не могут заблокировать технически. Это как с телегой было, сначала подергались переблочив пол-интернет, а потом начали риторику "это не мы обосрались, а телега впринципе норм".
Ну минцифры вцелом более адекватное ведомство чем мусорские. Вполне возможно что они такую риторику намеренно продвигают

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Рабочий завод

Они могут начать протоколы резать. В том же Китае это успешно и делают. Это куда проще блокировки телеги, которую они на тот момент осуществляли через блокировку ip.

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Приемлемый Русский

так какие протоколы? большинство коммерческих впн работают по ssl который не зарезать не отрубив вообще все в интернет.

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Рабочий завод

Тут согласен, но дофига людей сидит через ovpn и wg. Уже будет неприятная потеря.

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Ignis
Они просто не могут заблокировать технически.

Превратят интернет в РФ в интранет. Если не будет возможности отсылать IP-пакеты на машины, находящиеся вне РФ, то тебе никакой VPN не поможет. :^)

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Jerod alp

Наказывать не будут, но будут

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Дмитрий Шубкин

Их слова ничего не стоят.

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Гордон Фриман

оттепель?

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Светский томагавк_два
В ведомстве называют использование VPN «разумным компромиссом»

Первая умная мысль в ведомстве

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Передний паук например

Песочек же разрешил.

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Заслуженный микрофон

В общем пизды получат только те кто будут много выебываться

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Man

Спецы, можете подсказать - как они считают падение аудитории фейс... и инста, когда люди сидят через vpn там ? Это разве можно технически?

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FckVPN
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хруст
В ведомстве называют использование VPN «разумным компромиссом».

Тогда зачем они их блокируют?

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