Глава Минцифры: наказывать за использование VPN не будут, но это «противоречит политике государства» Статьи редакции
В ведомстве называют использование VPN «разумным компромиссом».
Об отношении властей к сервисам для обхода блокировок сайтов рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в интервью РБК.
Он также считает, что аудитория Facebook*, Twitter и Instagram* сократилась на 80%, потому что пользователям «неудобно переключаться» — постоянно включать и выключать VPN.
Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем».
2 июня российские пользователи сообщили о сбоях в работе Proton NordVPN. Роскомнадзор на вопрос об этом ответил, что «средства обхода блокировок признаны угрозой».
В середине июня Reuters выяснило, что правительство США увеличило финансирование трёх VPN-сервисов с начала конфликта в Украине, чтобы помочь россиянам обойти блокировки сайтов. Это nthLink, Psiphon и Lantern.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
"постоянно включать и выключать VPN. " А зачем выключать? 🤔
Многие российские сервисы не пускают с иностранных айпишников.
Из многих мне нужен лишь сбер онлайн, изредка. Так что проще не выключать.
Да он и пускает вроде. Приложение открывается, во всяком случае.
Да, со сбором проблема.
Причем если пользовать тот же CyberGhost на Швеции или Латвии - сбер пускает, а Авито нет. На собственном впс в Голландии - не пускает в сбер, но пускает на Авито.
Всё на ваиргвардкэе
Ну хз.... Авито кстати сейчас пустил меня.. Хотя раньше заглушка висела
Раздельное туннелирование
Как реализовать с Wireguard на винде?
Через vds, ну либо юзать экспресс
Вот тут не понял, vds у меня на ubuntu, но беглый поиск в гугле не дал мне ответа, как разделить трафик в туннель и вне туннеля
Ну я ж говорю, я юзаю готовое решение , а вообще там надо с балансировщиками приседать
Фигово, что вроде как нельзя это сделать на самом сервере:(
В клиенте нету такого на айос
Я заметил, что при постоянно включённом VPN гораздо скорее разряжается батарейка телефона.
Ну вот и включаю, когда нужно.
Пуши с ТЖ приходят и с отключенным VPN.
Потому что пуши через серваки гугла и эппла рассылаются, они-то не заблочены
Ну, с тяжёлыми файлами под впн неудобно работать.
Это если впн не свой.
Некоторые интернет-сервисы (в частности поиск от Гугла) начинают задалбливать капчами. А если конкретный VPN-адрес популярен и за ним стоит куча народу, то потребуется проходить повышенное количество капч чтобы удостовериться, что данный конкретный пользователь это НЕ бот.
Тогда зачем блокировки? На самом деле, VPN очень сложно заблокировать без урона по другим сервисам. Нужно всю систему перестраивать, что стот очень больших денег
Для Путина.
-вот, мы заблокировали, Владимир Владимирович.
-молодцы
Потом разблокировали молча.
Для массы, которая не умеет в vpn.
Мне кажется, те кто сидели в инсте или Фейсбуке справятся с скачиванием ВПН
"Не будут наказывать"
"Россия щедрая душа"
А как же "защита детей"???
Либертарианцы со Светловым займутся этим
значит точно будут
Они просто не могут заблокировать технически. Это как с телегой было, сначала подергались переблочив пол-интернет, а потом начали риторику "это не мы обосрались, а телега впринципе норм".
Ну минцифры вцелом более адекватное ведомство чем мусорские. Вполне возможно что они такую риторику намеренно продвигают
Они могут начать протоколы резать. В том же Китае это успешно и делают. Это куда проще блокировки телеги, которую они на тот момент осуществляли через блокировку ip.
так какие протоколы? большинство коммерческих впн работают по ssl который не зарезать не отрубив вообще все в интернет.
Тут согласен, но дофига людей сидит через ovpn и wg. Уже будет неприятная потеря.
Превратят интернет в РФ в интранет. Если не будет возможности отсылать IP-пакеты на машины, находящиеся вне РФ, то тебе никакой VPN не поможет. :^)
Наказывать не будут, но будут
Их слова ничего не стоят.
оттепель?
Первая умная мысль в ведомстве
Песочек же разрешил.
В общем пизды получат только те кто будут много выебываться
Спецы, можете подсказать - как они считают падение аудитории фейс... и инста, когда люди сидят через vpn там ? Это разве можно технически?
Тогда зачем они их блокируют?