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Мосгорсуд признал законным запрет фейсбука и инстаграма в России Статьи редакции

В Meta* заверили, что компания не допускает призывов к насилию и выступает против русофобии, но суд отклонил апелляцию.

  • О том, что Московский городской суд отклонил жалобу компании Meta* (признана в РФ экстремистской) о запрете в РФ Facebook* и Instagram*, сообщили в РИА Новости со ссылкой на корреспондента, который находился на заседании.
  • В ходе слушания представитель американской компании заявила, что Meta* «не допускает призывов к насилию в отношении граждан России и выступает против русофобии». По её словам, блокировка Facebook* и Instagram* — это «непропорциональная мера, которая противоречит интересам граждан России».
  • Адвокат Meta* также заявила, что у московского суда не было полномочий рассматривать дело против международной компании. Кроме того, она пожаловалась на то, что её команде юристов предоставили мало времени, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела, которые в калифорнийском офисе корпорации получили на русском языке без перевода.
  • Прокурор выступил против отмены решения суда о том, что деятельность Meta* считается экстремистской. Он отметил, что компания многократно дискриминировала российские СМИ, распространяла заведомо ложную информацию и побуждала к убийству граждан России.
  • В конце заседания суд постановил «оставить без удовлетворения жалобу представителей компании Meta*».

Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской организацией 21 марта 2022 года. Согласно этому решению в РФ заблокировали соцсети Facebook* и Instagram*.

*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской.

#новости #meta

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15 комментариев
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Arugin

Они могли с большим успехам подать аппеляцию талибам.

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Будь что будет

Как нам известно из достоверных источников, с ними можно договориться

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Just Greg

Я думаю после этой поездки, талибы пойдут навстречу Европу и начнут демократизацию, потому лучшую рекламу демократии они увидели во время последней поездки в Россию.

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BigBrotherBear

"компания многократно дискриминировала российские СМИ, распространяла заведомо ложную информацию и побуждала к убийству граждан России"
1) не нужно наговаривать на Мета, рос сми сами себя так дискридитировали, что все и без Мета в ахуе
2) распространение заведомо ложной инфы - это несвоевременный выпил рос сми к хуям из Мета? Признаю, виновны, да.
3) побуждали к убийству граждан РФ - сами граждане РФ, незаконно вторгшиеся на территорию Украины. Тут Мета вообще ни при чём.

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Заслуженный микрофон

Del

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Дорожный историк

Ким Чен Ын в Твиттере сидит, а ещё у него iMac стоит на рабочем столе. Своим всё будет, и интернет свободный, и тачки дорогие, и наркота.

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No Name

Именем Закона Яровой.....

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Alexander D

Я первым делом тоже рвался от совершенно долбоебского решения меты касательно обзывашек русских, мол, да нельзя ж так, а потом зашел в вк и полистал комменты в пабликах, на которые я подписан....

Расовые предрассудки всех возможных форм, мизогиния, гомофобия, хейтспич и в частности украинофобия вполне спокойно существует на просторах ВК, ватноклассников да и вообще любых форумах, есть группы, с сотнями тысяч подписчиков, которые культивируют ненависть. Попробуйте пожаловаться на коммент ватного долбоеба относительно украинца в прокуратуру, скорее вас посадят, а не его.

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Mikhail

С одной стороны плохо что блокнули, а с другой мета это просто охуевшая машина по сбору данных

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Артем Чувелев

а с третьей стороны?

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Mikhail

Похуй, рашкопроблемы

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Роман Сапон

Теперь уже без звездочки?

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Ведро

На что они надеялись?

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Dan

Сидит такой Фейсбук и побуждает к убийству россиян

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lovemyonahole

Пиздец у него глаза красные.

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