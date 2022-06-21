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МЧС и Delivery Club обучат курьеров правилам оказания первой помощи Статьи редакции

В компании объяснили это тем, что доставщики часто помогают прохожим в непростых ситуациях.

Сотрудники сервиса доставки еды пройдут онлайн-курс по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе и офлайн занятия по оказанию первой медицинской помощи. Например, в обучении рассказано, что делать, если произошло возгорание, ДТП, человек рядом получил травму или потерял сознание, рассказали TJ в пресс-службе Delivery Club.

Без курьеров сегодня сложно представить улицы любого города. Они не просто доставляют еду, но и часто помогают прохожим, оказываясь рядом с ними в непростых ситуациях. В прошлом году мы начали сотрудничать с отрядом «ЛизаАлерт», и сейчас передаём курьерам ориентировки о пропавших людях. Мы надеемся, что новый курс даст курьерам ещё больше ориентиров, как правильно поступать в сложных ситуациях.

Delivery Club

Курьеры, уже сотрудничающие с сервисом, смогут пройти онлайн-курс в любое удобное время. Для новичков же обучение станет частью процесса адаптации на работе. Офлайн часть проекта пройдёт в Учебном центре ФПС МЧС.

#новости #курьеры #deliveryclub #мчс

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9 комментариев
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Уютный пёс_анон
МЧС и Delivery Club обучат курьеров правилам оказания первой помощи

А также выносить мусор, снимать кошек с деревьев, мыть машину(все, как бонус к доставке суши)

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Anti-gravity cake

Главная проблема которую никто не хочет решать на этих тренингах, что серьезно к ним никто не относится, все делают для галочки

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the hard of леопард

А у них других дел нет, что ли?

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the hard of леопард

Я про и тех и тех

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Юрий Иванков

Готовят санитаров на передовую

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Соме Дуде

лучше пусть курсы самообороны проходят, скоро голодные и одичалые росияне начнут отбирать сумку с едой для зажиточных зажравшихся чинуш

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Демократический турник

А как заказы не путать они не хотят их обучить?

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Файвел Мышкович

И фару, фару им на лоб, чтобы города освещали

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Anti-gravity cake
Без курьеров сегодня сложно представить улицы любого города.

из 15 миллионников? Легко представляю город без курьеров

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