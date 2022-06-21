МЧС и Delivery Club обучат курьеров правилам оказания первой помощи

Без курьеров сегодня сложно представить улицы любого города. Они не просто доставляют еду, но и часто помогают прохожим, оказываясь рядом с ними в непростых ситуациях. В прошлом году мы начали сотрудничать с отрядом «ЛизаАлерт», и сейчас передаём курьерам ориентировки о пропавших людях. Мы надеемся, что новый курс даст курьерам ещё больше ориентиров, как правильно поступать в сложных ситуациях.