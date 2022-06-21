МЧС и Delivery Club обучат курьеров правилам оказания первой помощи Статьи редакции
В компании объяснили это тем, что доставщики часто помогают прохожим в непростых ситуациях.
Сотрудники сервиса доставки еды пройдут онлайн-курс по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе и офлайн занятия по оказанию первой медицинской помощи. Например, в обучении рассказано, что делать, если произошло возгорание, ДТП, человек рядом получил травму или потерял сознание, рассказали TJ в пресс-службе Delivery Club.
Курьеры, уже сотрудничающие с сервисом, смогут пройти онлайн-курс в любое удобное время. Для новичков же обучение станет частью процесса адаптации на работе. Офлайн часть проекта пройдёт в Учебном центре ФПС МЧС.
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А также выносить мусор, снимать кошек с деревьев, мыть машину(все, как бонус к доставке суши)
Главная проблема которую никто не хочет решать на этих тренингах, что серьезно к ним никто не относится, все делают для галочки
А у них других дел нет, что ли?
Я про и тех и тех
Готовят санитаров на передовую
лучше пусть курсы самообороны проходят, скоро голодные и одичалые росияне начнут отбирать сумку с едой для зажиточных зажравшихся чинуш
А как заказы не путать они не хотят их обучить?
И фару, фару им на лоб, чтобы города освещали
из 15 миллионников? Легко представляю город без курьеров