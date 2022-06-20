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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный» публициста Евгения Понасенкова Статьи редакции

Самого шоумена внесли в список 1 апреля.

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный» писателя Евгения Понасенкова. Это следует из информации на сайте ведомства.

По какой причине организация попала в реестр, неизвестно.

#новости #иноагенты

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20 комментариев
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Виталя Вентилятор
писателя Евгения Понасенкова

?????????????

ОН МАЭСТРО

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Светский томагавк_два

ВЕЛИКИЙ

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Силовой Артем

ЕвГЕНИЙ

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Светский томагавк_два

ШАРИШЬ

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Гуманитарный ГОСТ
организацию «Первый научный» публициста Евгения Понасенкова

Публициста!

Как насчет историка, политолога, режиссера и драматического тенора!

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Светский томагавк_два

и МАЭСТРО

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Светский томагавк_два
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный» публициста Евгения Понасенкова

Мои поздравления!

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Вадимка

а первая научная история войны 1812 уже запрещена?

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Кремлевский ГОСТ

Публиковать монографии с приставкой «первая научная» это конечно кринж. Про научность сразу все понятно становится

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AK

Чертов еретик!

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Светский томагавк_два

ДА

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Кремлевский ГОСТ

За шоумена спасибо

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xqdc

Ну все. Теперь его чсв еще выше взлетит.

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nishuoshenmewotingbudong

Дешёвки

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Иван Семериков

Эмм... а в чем новость? Чтобы соблюдать этот дурацкий закон, нужно открывать юрлица, которые потом тоже вносятся в реестр.

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Виталя Вентилятор

Да у них как-то рандомно в последнее время новости стали выходить, как будто Ширяев вернулся и подключил нейронку

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Виталя Вентилятор

пока редакция в Грузию оформляется

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Synth

Первый научный СМИ-иноагент

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Северин

Соколов такой в камере - "вот тебе Понасюк, получи"

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Sergei Timofeyev

Статус накладывает финансовые ограничения и тонны отчётов, если не делаешь, то можешь заиметь штраф или даже посидеть маленько.

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