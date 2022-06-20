Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный» публициста Евгения Понасенкова Статьи редакции
Самого шоумена внесли в список 1 апреля.
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный» писателя Евгения Понасенкова. Это следует из информации на сайте ведомства.
По какой причине организация попала в реестр, неизвестно.
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ОН МАЭСТРО
ВЕЛИКИЙ
ЕвГЕНИЙ
ШАРИШЬ
Публициста!
Как насчет историка, политолога, режиссера и драматического тенора!
и МАЭСТРО
Мои поздравления!
а первая научная история войны 1812 уже запрещена?
Публиковать монографии с приставкой «первая научная» это конечно кринж. Про научность сразу все понятно становится
Чертов еретик!
ДА
За шоумена спасибо
Ну все. Теперь его чсв еще выше взлетит.
Дешёвки
Эмм... а в чем новость? Чтобы соблюдать этот дурацкий закон, нужно открывать юрлица, которые потом тоже вносятся в реестр.
Да у них как-то рандомно в последнее время новости стали выходить, как будто Ширяев вернулся и подключил нейронку
пока редакция в Грузию оформляется
Первый научный СМИ-иноагент
Соколов такой в камере - "вот тебе Понасюк, получи"
Статус накладывает финансовые ограничения и тонны отчётов, если не делаешь, то можешь заиметь штраф или даже посидеть маленько.