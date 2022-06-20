Ранее компании сами платили за них, но за последние месяцы себестоимость пластика выросла в 2,5 раза.

Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за предоставление сим-карт при заключении контракта на услуги связи. Субсидировать выдачу пластика абонентам стало слишком дорого, так как компаниям пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты.

По оценкам источника «Коммерсанта», сейчас себестоимость сим-карты составляет около 0,8 евро, что на 250% больше, чем годом ранее. К сентябрю рост стоимости пластика может составить уже 420%.

«МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже берут по 50 рублей за сим-карту. «Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует сделать услугу платной с 21 июня: стоимость пластика также составит 50 рублей. По сведениям источника «Коммерсанта», МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 – с 1 августа.