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Мобильные операторы начали платно выдавать сим-карты Статьи редакции

Ранее компании сами платили за них, но за последние месяцы себестоимость пластика выросла в 2,5 раза.

Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за предоставление сим-карт при заключении контракта на услуги связи. Субсидировать выдачу пластика абонентам стало слишком дорого, так как компаниям пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты.

По оценкам источника «Коммерсанта», сейчас себестоимость сим-карты составляет около 0,8 евро, что на 250% больше, чем годом ранее. К сентябрю рост стоимости пластика может составить уже 420%.

«МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже берут по 50 рублей за сим-карту. «Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует сделать услугу платной с 21 июня: стоимость пластика также составит 50 рублей. По сведениям источника «Коммерсанта», МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 – с 1 августа.

#новости #симки

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30 комментариев
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Михаил Желтухин

Скоро тарифы в usd

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Серебряный фонарь

у.е.

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Михаил Желтухин

Точно

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the hard of леопард

В usdt

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Anton Zakharikhin

Ждём карточки с пополнением баланса

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Имбирный пряник

Карточка на 300 рублей, на баланс идёт -100

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Nick Rosenberg

Оператор Тинькофф?

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Petr Microgal

Надеемся на понимание

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Da Luxe

Джинс и Би+

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Социалистический паркур

Никакого пластика же. Пополнять будем через терминал Киви

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Nestor

Картонные карточки.

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Котан Котаныч

пфффф с 2000г. плачу при переходе на другого оператора за симку. у нас и не было по другому.

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Рандомный Вбегатель

У вас - это у кого? 0_0
Я в Йоте на точке работала буквально два года назад - бесплатно делали и перенос, и подключение само по себе. Замена сим-карты тоже бесплатной была.

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Котан Котаныч

далеко за границей.

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Рандомный Вбегатель

А, ну тут ты лучше знаешь - условиями выдачи сим в других странах я, если честно, никогда не интересовалась хД

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neolol

Ого, т.е. офисные продаваны перестанут регать на рандомов по 10 симкарт чтобы план выполнить. Ну, я надеюсь на это.

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Sergei

E-sim в Тинькофф Мобайл, бесплатно.

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Олег Луска

Но это же пока далеко не все смартфоны поддерживают?

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Борис Глушенков

Они и не все банковские услуги поддерживают, как оказалось)

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Arionde

В магазинах нормально оплатить с карты можно

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Борис Глушенков

Я про Тинькофф)

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Sergei

Айфоны с определённой модели точно да, у меня 12-ый.

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norm

А они на базей чьих сетей работают? Ну, вышки имею ввиду.

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Sergei

Теле2, в глубинных регионах без теле2 через Мегафон и Билайн, которые творят дичь (шейпят трафик и не признаются).
Но в больших городах с вышками теле2 всё работает ок.

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фискальный регистратор

https://youtu.be/pg6lWHb_WFk

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Дорожный историк

Вот кто был против e-sim

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Жестокий паркур

Как можно быть против электронной симки?

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Svo Loch

Кусок пластика с проводом , в Китае дороже чем в Европе на 250% ?!?!!?!?!!

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Daskonto

Европейские производители симок ушли из России. Модули теперь идут только из Китая, а дефицит на чипы никуда не делся. Проблема даже не в том, что 250%, проблема в том что купить не возможно.

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Sergei Timofeyev

Хз, за симку платил 500 рублей, зато безлимит полный ))))

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