Мобильные операторы начали платно выдавать сим-карты Статьи редакции
Ранее компании сами платили за них, но за последние месяцы себестоимость пластика выросла в 2,5 раза.
Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за предоставление сим-карт при заключении контракта на услуги связи. Субсидировать выдачу пластика абонентам стало слишком дорого, так как компаниям пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты.
По оценкам источника «Коммерсанта», сейчас себестоимость сим-карты составляет около 0,8 евро, что на 250% больше, чем годом ранее. К сентябрю рост стоимости пластика может составить уже 420%.
«МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже берут по 50 рублей за сим-карту. «Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует сделать услугу платной с 21 июня: стоимость пластика также составит 50 рублей. По сведениям источника «Коммерсанта», МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 – с 1 августа.
Скоро тарифы в usd
у.е.
Точно
В usdt
Ждём карточки с пополнением баланса
Карточка на 300 рублей, на баланс идёт -100
Оператор Тинькофф?
Надеемся на понимание
Джинс и Би+
Никакого пластика же. Пополнять будем через терминал Киви
Картонные карточки.
пфффф с 2000г. плачу при переходе на другого оператора за симку. у нас и не было по другому.
У вас - это у кого? 0_0
Я в Йоте на точке работала буквально два года назад - бесплатно делали и перенос, и подключение само по себе. Замена сим-карты тоже бесплатной была.
далеко за границей.
А, ну тут ты лучше знаешь - условиями выдачи сим в других странах я, если честно, никогда не интересовалась хД
Ого, т.е. офисные продаваны перестанут регать на рандомов по 10 симкарт чтобы план выполнить. Ну, я надеюсь на это.
E-sim в Тинькофф Мобайл, бесплатно.
Но это же пока далеко не все смартфоны поддерживают?
Они и не все банковские услуги поддерживают, как оказалось)
В магазинах нормально оплатить с карты можно
Я про Тинькофф)
Айфоны с определённой модели точно да, у меня 12-ый.
А они на базей чьих сетей работают? Ну, вышки имею ввиду.
Теле2, в глубинных регионах без теле2 через Мегафон и Билайн, которые творят дичь (шейпят трафик и не признаются).
Но в больших городах с вышками теле2 всё работает ок.
https://youtu.be/pg6lWHb_WFk
Вот кто был против e-sim
Как можно быть против электронной симки?
Кусок пластика с проводом , в Китае дороже чем в Европе на 250% ?!?!!?!?!!
Европейские производители симок ушли из России. Модули теперь идут только из Китая, а дефицит на чипы никуда не делся. Проблема даже не в том, что 250%, проблема в том что купить не возможно.
Хз, за симку платил 500 рублей, зато безлимит полный ))))