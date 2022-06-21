Главный редактор «Новой газеты» пообещал перечислить деньги ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, «где есть беженцы и дети беженцев из Украины».

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Дмитрий Муратов, получивший в прошлом году Нобелевскую премию мира, продал свою Нобелевскую медаль на аукционе Heritage в США неизвестному покупателю.

Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии. Дмитрий Муратов

Муратов выставил свою медаль на торги 1 июня, в День защиты детей. Стартовая цена лота — 550 тысяч долларов. Покупатели предлагали за медаль 10 миллионов долларов, затем цена выросла до 16 миллионов, а после резко увеличилась до 103,5 миллионов. Покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону.

Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира в 2021 году «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Как рассказывал Муратов, сумма его премии составила 40,2 миллиона рублей. Часть средств он направил на благотворительность.

Новости Великолепный Илья 10.12.2021 мира Статьи редакции «Мир разлюбил демократию и потянулся к диктатуре»: полная речь Дмитрия Муратова при получении Нобелевской премии Главред «Новой газеты» в конце речи объявил минуту молчания в честь погибших коллег и сказал: «Хочу, чтобы журналисты умирали старыми». Фото AP

