Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе в США за 103,5 миллионов долларов Статьи редакции
Главный редактор «Новой газеты» пообещал перечислить деньги ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, «где есть беженцы и дети беженцев из Украины».
Дмитрий Муратов, получивший в прошлом году Нобелевскую премию мира, продал свою Нобелевскую медаль на аукционе Heritage в США неизвестному покупателю.
Муратов выставил свою медаль на торги 1 июня, в День защиты детей. Стартовая цена лота — 550 тысяч долларов. Покупатели предлагали за медаль 10 миллионов долларов, затем цена выросла до 16 миллионов, а после резко увеличилась до 103,5 миллионов. Покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону.
Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира в 2021 году «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Как рассказывал Муратов, сумма его премии составила 40,2 миллиона рублей. Часть средств он направил на благотворительность.
О желании продать Нобелевскую медаль главред «Новой газеты» сообщил в конце марта этого года. Он выступил против военной операции в Украине и призвал прекратить боевые действия. «Новая газета» вскоре после этого объявила о приостановке работы.
Пришлось перепроверить, что не опечатка, с ума сойти
теперь подписку на тж сможет купить
*теперь Комитет сможет купить
А можно было купить 400 квартир в москве и все сразу сдавать
А можно было купить 800 видеокарт для майнинга в иркутске и фармить биток
План блондинка надёжнее, но твой свучит хайпово и рискованно.
Для зумера самый раз
Это имущество будет конфисковано плешивым и его дружками
прекрасно, но было странно увидеть в списке стран, куда пойдут деньги Россию.
Маньяку, который держит в заложниках детей еще баблишка подкинут, норм.
Беженцы в Россию тоже есть.
когда насильно вывозят людей, то это не беженцы. А если есть люди, которые при наличии выбора поехали туда сознательно (в нападающую блять страну), то это претенденты на премию Дарвина
есть люди которые уехали в РФ вынужденно, чтобы не помереть.
теперь пытаются выбраться.
Ну есть те, кто добровольно.
Ок, и что, первым не помогать теперь?
Отлично! Большая помощь гражданам из Украины!
Муратов - гордость России, но наша страна, как обычно, не оценит. Спасибо ему и всему коллективу «Новой» за честность, принципиальность и человечность.
Красавчик.
ждем когда ему подкинут 228 или труп в багажник
а то ишЪ что себе позволяет - холоп
детям Украины помогать
медальку продал - а поделиться с страной его взрастившей не соизволил!?
скриньте
Заскринил
Может то, что часть денег пойдет в Россию, как то защитит его