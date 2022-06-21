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Новости

Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе в США за 103,5 миллионов долларов Статьи редакции

Главный редактор «Новой газеты» пообещал перечислить деньги ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, «где есть беженцы и дети беженцев из Украины».

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Novaya Gazeta. Europe

Дмитрий Муратов, получивший в прошлом году Нобелевскую премию мира, продал свою Нобелевскую медаль на аукционе Heritage в США неизвестному покупателю.

Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии.

Дмитрий Муратов

Муратов выставил свою медаль на торги 1 июня, в День защиты детей. Стартовая цена лота — 550 тысяч долларов. Покупатели предлагали за медаль 10 миллионов долларов, затем цена выросла до 16 миллионов, а после резко увеличилась до 103,5 миллионов. Покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону.

Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира в 2021 году «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Как рассказывал Муратов, сумма его премии составила 40,2 миллиона рублей. Часть средств он направил на благотворительность.

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Великолепный Илья
«Мир разлюбил демократию и потянулся к диктатуре»: полная речь Дмитрия Муратова при получении Нобелевской премии мира Статьи редакции

Главред «Новой газеты» в конце речи объявил минуту молчания в честь погибших коллег и сказал: «Хочу, чтобы журналисты умирали старыми».

Фото AP

О желании продать Нобелевскую медаль главред «Новой газеты» сообщил в конце марта этого года. Он выступил против военной операции в Украине и призвал прекратить боевые действия. «Новая газета» вскоре после этого объявила о приостановке работы.

#новости #муратов #нобелевскаяпремия

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20 комментариев
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Анастасия Лукьянова

Пришлось перепроверить, что не опечатка, с ума сойти

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Михаил

теперь подписку на тж сможет купить

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Уютный пёс_анон

*теперь Комитет сможет купить

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Последовательный нос

А можно было купить 400 квартир в москве и все сразу сдавать

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Уютный пёс_анон

А можно было купить 800 видеокарт для майнинга в иркутске и фармить биток

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aliftin

План блондинка надёжнее, но твой свучит хайпово и рискованно.

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Уютный пёс_анон

Для зумера самый раз

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Существенный турник

Это имущество будет конфисковано плешивым и его дружками

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Вячеслав

прекрасно, но было странно увидеть в списке стран, куда пойдут деньги Россию.

Маньяку, который держит в заложниках детей еще баблишка подкинут, норм.

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Aлeкcaндр Блoxин

Беженцы в Россию тоже есть.

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Вячеслав

когда насильно вывозят людей, то это не беженцы. А если есть люди, которые при наличии выбора поехали туда сознательно (в нападающую блять страну), то это претенденты на премию Дарвина

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Nick Nick

есть люди которые уехали в РФ вынужденно, чтобы не помереть.
теперь пытаются выбраться.

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Aлeкcaндр Блoxин

Ну есть те, кто добровольно.

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Голубой вагон бежит

Ок, и что, первым не помогать теперь?

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Уютный пёс_анон
Главный редактор «Новой газеты» пообещал перечислить деньги ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, «где есть беженцы и дети беженцев из Украины»

Отлично! Большая помощь гражданам из Украины!

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Leslie

Муратов - гордость России, но наша страна, как обычно, не оценит. Спасибо ему и всему коллективу «Новой» за честность, принципиальность и человечность.

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new_comment

Красавчик.

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Свиное Рыло

ждем когда ему подкинут 228 или труп в багажник
а то ишЪ что себе позволяет - холоп

детям Украины помогать
медальку продал - а поделиться с страной его взрастившей не соизволил!?

скриньте

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Уютный пёс_анон

Заскринил

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Nai

Может то, что часть денег пойдет в Россию, как то защитит его

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