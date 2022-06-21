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«Ведомости»: приемная кампания в российские вузы началась с масштабной DDoS-атаки Статьи редакции

20 июня были недоступны сайты учреждений в разных регионах страны.

В день начала приемной кампании сайты многих российских вузов подверглись DDoS-атакам: не открывались ресурсы университетов в столице, Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Коми, Татарстане, Чечне, Бурятии и других регионах.

По данным источника «Ведомостей», специалисты зафиксировали «масштабные и нетривиальные атаки на информационные системы». Впрочем, проректор по цифровому развитию Московского политеха Илья Красильников пояснил, что в его вузе атаки сказались негативно лишь на работе одной из страниц, но «ключевые ресурсы приемной кампании» с информацией для абитуриентов и их личные кабинеты работали без сбоев.

Каждый год в это время мы наблюдаем всплески DDoS-атак, и ресурсы образовательных учреждений испытывают колоссальные нагрузки. Цель злоумышленников – обеспечить недоступность сайтов, чтобы сорвать вступительные экзамены.

Александр Лямин
основатель и генеральный директор Qrator Labs

В приемную кампанию 2021 года вузы также сталкивались с DDoS-атаками. По данным компании StormWall, их могут устраивать абитуриенты, чтобы помешать другим выпускникам с более высокими баллами ЕГЭ подать документы в онлайн-формате в престижные вузы. DDoS-атаки могли организовать и конкурирующие образовательные учреждения.

#новости

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7 комментариев
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Человек-человек
Каждый год в это время мы наблюдаем всплески DDoS-атак, и ресурсы образовательных учреждений испытывают колоссальные нагрузки.

Кому вы нахуй нужны, просто профессионалы делали ваш ресурс и такие же профессионалы его обслуживают

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Igor Gorbenko

каждый год, 1 сентября куча школьников начинает ддосить школу. собираются целой толпой в одно время и ломятся в классы, за этим скорее всего стоит госдеп

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Уютный пёс_анон
20 июня были недоступны сайты учреждений в разных регионах страны

Есть информация, что это могли быть хакеры из Казахстана

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Anti-gravity cake

хакерская группа 0r|_o\/

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Уютный пёс_анон

И f3Arm3An

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Макрон потерял телефон

Странно, они до сих пор не закрыли сервера для иностранных агентов, ой, IP?

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Бытовой хот-дог

Да не только двадцатого. Сайт ВУЗа с прошлой работы до сих пор лежит

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