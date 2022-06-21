20 июня были недоступны сайты учреждений в разных регионах страны.

В день начала приемной кампании сайты многих российских вузов подверглись DDoS-атакам: не открывались ресурсы университетов в столице, Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Коми, Татарстане, Чечне, Бурятии и других регионах.

По данным источника «Ведомостей», специалисты зафиксировали «масштабные и нетривиальные атаки на информационные системы». Впрочем, проректор по цифровому развитию Московского политеха Илья Красильников пояснил, что в его вузе атаки сказались негативно лишь на работе одной из страниц, но «ключевые ресурсы приемной кампании» с информацией для абитуриентов и их личные кабинеты работали без сбоев.

Каждый год в это время мы наблюдаем всплески DDoS-атак, и ресурсы образовательных учреждений испытывают колоссальные нагрузки. Цель злоумышленников – обеспечить недоступность сайтов, чтобы сорвать вступительные экзамены. Александр Лямин основатель и генеральный директор Qrator Labs

В приемную кампанию 2021 года вузы также сталкивались с DDoS-атаками. По данным компании StormWall, их могут устраивать абитуриенты, чтобы помешать другим выпускникам с более высокими баллами ЕГЭ подать документы в онлайн-формате в престижные вузы. DDoS-атаки могли организовать и конкурирующие образовательные учреждения.