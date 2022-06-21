Генпрокуратура РФ сочла «фейковой» статью издания о мобильных крематориях в Украине и внесла её в реестр запрещенной информации. На блокировку обратили внимание в «Роскмосвободе».

При этом у некоторых провайдеров оказался недоступен весь сайт британской газеты, а не только одна статья, поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS. Решение о блокировке The Telegraph вынесли ещё в апреле, однако под блокировку издание попало только 20 июня.