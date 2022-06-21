Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Telegraph Статьи редакции
Заблокировали одну статью, но не доступен весь сайт.
Генпрокуратура РФ сочла «фейковой» статью издания о мобильных крематориях в Украине и внесла её в реестр запрещенной информации. На блокировку обратили внимание в «Роскмосвободе».
При этом у некоторых провайдеров оказался недоступен весь сайт британской газеты, а не только одна статья, поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS. Решение о блокировке The Telegraph вынесли ещё в апреле, однако под блокировку издание попало только 20 июня.
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Криворукие уебаны как всегда в своем стиле
Ну по сути ж не РКН блокирует а провайдеры, им наверное так проще
Там же ниже уточнение на этот счетПри этом у некоторых провайдеров оказался недоступен весь сайт британской газеты, а не только одна статья, поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS.
Вообще провайдеров много, у кого то будет весь сайт заблокирован, у кого-то статья, а у некоторых и открываться будет
Как всегда
самое ироничное что это видимо действительно фейк и старая легенда https://t.me/anthro_fun/1165 , ничем фактически не подтвержденная
Есть какая-то ирония в том, что первый вариант этого сюжета возник в 1915-1916 годах: на фр...
Есть какая-то ирония в том, что первый вариант этого сюжета возник в 1915-1916 годах: на фронтах Первой мировой войны появились устойчивые слухи, что немцы изобрели специальные мобильные фабрики по утилизации тел своих погибших, чтобы переработать их в удобрения или на мыло. Подробнее о возникновении этого слуха можно прочитать вот тут или по-русски в нашей с Анной Кирзюк книге "Опасные советские вещи". Английские газеты публиковали даже фотографию, где тела лежат, приготовленные к "мобильной утилизации".
Современная версия о мобильном крематории всплывала не раз за последние 10 лет, ее историю и объяснение можно найти вот тут. Такая машина действительно существует, в ней утилизируют биоматериалы (проиведена питерской компанией Турмалин), но видео, где показан мобильный крематорий, (и фотография на ее основе) снято еще в 2013 году самой компанией-разработчиком. Так что видео, где сжигают якобы труп, - это само по себе фейк.
Во время войны появляются фейки и слухи, и в большом количестве - это неизбежно. Этот слух очень успешен, потому что он не только передает ощущение ужаса и от войны, но и является метафорой для понимания факта, что собственное государство оказалось людоедом, пожирающим своих детей.
Важно: если мы опровергаем фейки, это не значит, что мы поддерживаем войну. Война должна быть остановлена и никого оправдания этому нет.
зеленский фейк запустил, а статья телеграф была о том *как могут*
и оказывается france24 даже дефейк этой заблокированной статьи делали
А чего они сайты на английском блочат, ок и же не на русском писали статью
"Они" постепенно урезают инфополе до минимального управляемого объема.
Как с едой в магазине. С 2014 года асортимент упал в разы и упростился в разы, но вы не заметили, потому что все происходило постепенно. Так и здесь. Через годик и забудете, что есть тысячи медиа на английском. Останется десять на русском, все вокруг них будут сраться. Как будто другого мира вокруг нет.
Профит
кто забудет? чел, ты на заблокированном сайте пишешь, все кто здесь уже с впн и им все равно на эти блокировки лол. с чего кто то должен забыть
Пусть очко себе заблокируют, грязные пидоры
VPN в массы)
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Антизапрет, например. Пускает только заблокированное через vpn.
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