Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Telegraph Статьи редакции

Заблокировали одну статью, но не доступен весь сайт.

Генпрокуратура РФ сочла «фейковой» статью издания о мобильных крематориях в Украине и внесла её в реестр запрещенной информации. На блокировку обратили внимание в «Роскмосвободе».

При этом у некоторых провайдеров оказался недоступен весь сайт британской газеты, а не только одна статья, поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS. Решение о блокировке The Telegraph вынесли ещё в апреле, однако под блокировку издание попало только 20 июня.

#новости #блокировки #роскомнадзор

604 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
Броньк

Благодаря РКН узнаю о хороших ресурсах

Ответить
Развернуть ветку
Честной торшер

Рекламное агентство "Роскомнадзор" . Разрекламируем ваш ресурс на государственном уровне

Ответить
Развернуть ветку
max payne
Заблокировали одну статью, но не доступен весь сайт.

Криворукие уебаны как всегда в своем стиле

Ответить
Развернуть ветку
Объективный хот-дог

Ну по сути ж не РКН блокирует а провайдеры, им наверное так проще

Ответить
Развернуть ветку
max payne

Там же ниже уточнение на этот счет

При этом у некоторых провайдеров оказался недоступен весь сайт британской газеты, а не только одна статья, поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS.
Ответить
Развернуть ветку
Объективный хот-дог

Вообще провайдеров много, у кого то будет весь сайт заблокирован, у кого-то статья, а у некоторых и открываться будет

Ответить
Развернуть ветку
Уютный пёс_анон
Заблокировали одну статью, но не доступен весь сайт

Как всегда

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

самое ироничное что это видимо действительно фейк и старая легенда https://t.me/anthro_fun/1165 , ничем фактически не подтвержденная

(Не)занимательная антропология
Мобильные крематории, в которых Россия сжигает тела своих солдат - это фейк, причем старый бродячий сюжет. Он обсуждается как минимум в 36 тысячах постов, а его история довольно сложная.

Есть какая-то ирония в том, что первый вариант этого сюжета возник в 1915-1916 годах: на фр...
Мобильные крематории, в которых Россия сжигает тела своих солдат - это фейк, причем старый бродячий сюжет. Он обсуждается как минимум в 36 тысячах постов, а его история довольно сложная.

Есть какая-то ирония в том, что первый вариант этого сюжета возник в 1915-1916 годах: на фронтах Первой мировой войны появились устойчивые слухи, что немцы изобрели специальные мобильные фабрики по утилизации тел своих погибших, чтобы переработать их в удобрения или на мыло. Подробнее о возникновении этого слуха можно прочитать вот тут или по-русски в нашей с Анной Кирзюк книге "Опасные советские вещи". Английские газеты публиковали даже фотографию, где тела лежат, приготовленные к "мобильной утилизации".

Современная версия о мобильном крематории всплывала не раз за последние 10 лет, ее историю и объяснение можно найти вот тут. Такая машина действительно существует, в ней утилизируют биоматериалы (проиведена питерской компанией Турмалин), но видео, где показан мобильный крематорий, (и фотография на ее основе) снято еще в 2013 году самой компанией-разработчиком. Так что видео, где сжигают якобы труп, - это само по себе фейк.

Во время войны появляются фейки и слухи, и в большом количестве - это неизбежно. Этот слух очень успешен, потому что он не только передает ощущение ужаса и от войны, но и является метафорой для понимания факта, что собственное государство оказалось людоедом, пожирающим своих детей.

Важно: если мы опровергаем фейки, это не значит, что мы поддерживаем войну. Война должна быть остановлена и никого оправдания этому нет.
Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

зеленский фейк запустил, а статья телеграф была о том *как могут*

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

и оказывается france24 даже дефейк этой заблокированной статьи делали

Ответить
Развернуть ветку
Nai

А чего они сайты на английском блочат, ок и же не на русском писали статью

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

"Они" постепенно урезают инфополе до минимального управляемого объема.

Как с едой в магазине. С 2014 года асортимент упал в разы и упростился в разы, но вы не заметили, потому что все происходило постепенно. Так и здесь. Через годик и забудете, что есть тысячи медиа на английском. Останется десять на русском, все вокруг них будут сраться. Как будто другого мира вокруг нет.

Профит

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский
Через годик и забудете, что есть тысячи медиа на английском.

кто забудет? чел, ты на заблокированном сайте пишешь, все кто здесь уже с впн и им все равно на эти блокировки лол. с чего кто то должен забыть

Ответить
Развернуть ветку
СБУшечка

Пусть очко себе заблокируют, грязные пидоры

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

VPN в массы)

Антизапрет, например. Пускает только заблокированное через vpn.
Предоставляет конфиг или IP — импортируйте в любой нормальный vpn клиент)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null