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vc.ru

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года Статьи редакции

Евро опускался ниже 58 рублей.

Доллар на Мосбирже обновил минимум за семь лет и на минимуме стоил 54,83 рубля. На 10:37 мск курс составляет 55,11 рублей.

Биржевой курс евро опустился до 57,99 рубля на 10:37 мск, минимум с начала торгов — 57,62 рубля. Впервые с мая 2022 года.

Рубль укрепляется последние несколько месяцев, несмотря на боевые действия в Украине и санкции. Среди причин The Bell в мае называл быстрый рост экспорта в денежном выражении на фоне обвала импорта и жёстких ограничений на покупку валюты. Экспортёры с конца февраля были обязаны продавать 80% валютной выручки.

В июне, после отмены части ограничений, поддержку рублю оказывают подготовка компаний-экспортёров к пику налоговых платежей июня и высокие цены на нефть, отмечают аналитики «Интерфакс-ЦЭА». Кроме того, рынок продолжает анализировать заявления российских властей относительно дальнейшей финансовой политики.

#новости #валюты

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64 комментария
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MEGAtraXXXer666

Скоро Варламов откупится обратно.

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MEGAtraXXXer666

Для тех, кто в 2014 ещё ходил в школу:

https://twitter.com/varlamov/status/531484357828308992

Ilya Varlamov @varlamov
Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 41 через месяц. Запомните этот твит
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Уютный пёс_анон

Ждем с нетерпением

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ВTopHuk

И "Москва" всплывёт

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1 комментарий
Пропитанный картон

забавно видеть как пропали комменты что курс нарисован)

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Slartibartfast

Заебались потому что объяснять. Вам не хочется в реальность верить, а мы и не проповедники.

Давайте так, чтоб понятней было. Цены в рублях тоже падают?

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5 комментариев
Негативный калькулятор

забавно видеть как все сразу подешевело

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6 комментариев
ntv-

ага

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Urmat Chokoev

Так потому что он оказался не нарисованным)

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Urmat Chokoev

Кстати при переводах в другие страны таможенного союза, где нету ограничения на покупку долларов, то даже с комиссией в 10-20% ты понимаешь что курс нихера не нарисованный.

У меня друг из России через меня покупает игры и подписки Xbox (ещё до 24 февраля делал это). Так он пересылать начал заметно меньше, но при конвертации выходят те же суммы что и раньше.

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Пропитанный картон

мне стало понятно что курс не нарисованный когда я пришел в обменник и кэс купил за 68

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Андрей Бугаев

Курс рисованный - это не значит, что он не настоящий. Это значит, что доллар торгуется не на свободном рынке. Спрос на доллар намного меньше, чем его предложение из-за действий и регуляций ЦБ. Поэтому и говорят, что ЦБ рисует курс.

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1 комментарий
Максим Иванов

Ясен хер, кто-то ещё кричит, что в реальности ему цена 200. Купил доллары в зарубежном брокере, как только случится дно по американским акциям, будет двойной профит

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Восточный корабль

Рубль крепчал

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BigBrotherBear

И цены вместе с ним)

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Объективный хот-дог

Какой-то сюр, рубль укрепляется при этом цены в рублях ростут.
Получается на выходе пачка мороженного подбирается к 5$
Я вообще не понимаю как экспортеры что-то продают по такой цене

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Максим

Видимо цены растут из-за издержек логистики, через все эти левые схемы. Если б не низкий курс видимо совсем жопа была б.

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5 комментариев
Михан Миханков

Вот, от санкций только лучше, так зачем их снимать? Почему россияне не просят больше санкций ввести?

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Максим Иванов

Путин так и говорил: "лучше б они сразу все санкции ввели, нам бы было проще")

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1 комментарий
Максим

Есть экономисты в чате? Какие еще инструменты есть у ЦБ, чтобы поднять курс доллара? Как бюджет спасать?

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Максим Иванов

Выпустить нерезидентов из российских акций. Только я уже хз как это возможно реализовать. Разве что санкции теперь все вокруг должны снять. (извините, я не экономист, просто вырвалось)

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Объективный хот-дог

Самый реальный способ резко поднять курс это сделать возможность оплаты картой иностранные покупки, переводы и так далее в валюте.
Но сейчас это невозможно

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Hans Zimmermann

Элементарно Ватсон, процентную ставку снизить. Она в России очень высока. Тем более если цены пошли вниз как тут пишут.

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BigBrotherBear

Допустим.
Отменить всю хуйню, что ввели в первые недели.
Нахуя его спасать, если он рисованный как и курс?

Ну вот условный Газпром как делает?
Продал газ на 100кк $ в сутки.
Получил в рублях по курсу 55р.
Заплатил налог.
Купил пару 10 кк $ на расходы по курсу 57р.
Вот налог и разница пошли в бюджет.

А ещё Роснефть и прочий экспорт сырья (хавка с рекордными ценами, железо и прочее). Схема — та же.

Третий момент - а печатать рубли можно сколько хошь. Бюджету нихуя не будет, пока 100% валютной выручки продают по курсу ЦБ и покупают так же.

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Человек-человек

Путин лидер и молодец, а что по ценам?

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Максим Иванов

Ну на самом деле тоже падают, как минимум в рублях техника в магазинах откатилась ниже, чем была. Помню как только случилась беда с курсом, айфон 13про 128гб стоил 150. Сейчас его уже за 78к можно купить. В декабре брал за 93к.

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3 комментария
Славянский рак

Купить его можно, а как потратить-то? По-моему, биткоин проще потратить, чем купленный в России доллар

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Максим

Оплачиваю себе битком заморские хотелки - стал действительно дешевле, чем даже до войны

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nnm

После смерти путина

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1 комментарий
Различный вентилятор

Купить то можно, а вот потратить.

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Ясно

И хули

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Vaarsi

Зашел за Цепляевой

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nnm

Надо брать!

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Максим

Почему Набиуллину нефтегазовики еще не выкинули из ЦБ? Им там норм экспортировать с таким курсом?

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Ауф

Где новость что Тинькофф снова наебал всех со свифтами уже в фунтах???

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Турецкий чай

Расскажи

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Yelena Clever

Ну, так импорт просел на 40%. Т.е. РФ доллары потратить некуда... Так что их хоть жопой жуй

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Пожилой Орзэмэс

Ох чую что недолго так будет… щас как ебнет по 120 опять, все кто радуется — заплачут.

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Михан Миханков

Хорошо, я понимаю, много валюты из-за высоких цен на энергоносители. Хорошо, почему тогда курс в ноябре-декабре не падал, тогда цены тоже были высокие? Сейчас даже некоторые сорта нефти, тот же ESPO, дешевле, чем зимой был. Urals в Индию и Китай тоже продают с дикой скидкой. Газ тоже дешевле.

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СБУшечка

Мало! Пыня, рисуй доллар за 60 копеек. Вернём старый добрый совок

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Pavel Pavel
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