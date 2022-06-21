Евро опускался ниже 58 рублей.

Доллар на Мосбирже обновил минимум за семь лет и на минимуме стоил 54,83 рубля. На 10:37 мск курс составляет 55,11 рублей.

Биржевой курс евро опустился до 57,99 рубля на 10:37 мск, минимум с начала торгов — 57,62 рубля. Впервые с мая 2022 года.

Рубль укрепляется последние несколько месяцев, несмотря на боевые действия в Украине и санкции. Среди причин The Bell в мае называл быстрый рост экспорта в денежном выражении на фоне обвала импорта и жёстких ограничений на покупку валюты. Экспортёры с конца февраля были обязаны продавать 80% валютной выручки.

В июне, после отмены части ограничений, поддержку рублю оказывают подготовка компаний-экспортёров к пику налоговых платежей июня и высокие цены на нефть, отмечают аналитики «Интерфакс-ЦЭА». Кроме того, рынок продолжает анализировать заявления российских властей относительно дальнейшей финансовой политики.