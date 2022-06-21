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У сервиса для защиты сайтов Cloudflare сбой по всему миру: проблемы в работе возникли у Discord, Feedly и других Статьи редакции

Компания уже работает над восстановлением серверов.

Сбои в работе Cloudflare начались 21 июня примерно в 9:50 по МСК. В компании в курсе проблемы и уже работают над восстановлением серверов.

Технологиями Cloudflare пользуются разные сайты и сервисы, а также отдельные VPN-приложения и расширения, поэтому сбои так или иначе затронули весь интернет.

На странице статусов говорится, что компания уже обнаружила проблему и выпустила обновление. Какие регионы затронул сбой, не уточняется.

В The Verge пока советуют временно убрать DNS от Cloudflare в конфигурациях сети.

Cloudflare @Cloudflare
The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here.

#новости #cloudflare #сбои

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6 комментариев
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Enoxix

И у тж по ходу

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Nick Nick

Too slow. Уже исправили минут 20 как.

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Святий Фалос

ага, TJ без VpN не вантажиться

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Лига безопасного интернета
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Уютный пёс_анон
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare сбой по всему миру

Причастные к сбою хакеры возможно были из Казахстана

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Nick Rosenberg
проблемы в работе возникли у Discord, Feedly и других

Когда читаешь заголовок через feedly...

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