У сервиса для защиты сайтов Cloudflare сбой по всему миру: проблемы в работе возникли у Discord, Feedly и других Статьи редакции
Компания уже работает над восстановлением серверов.
Сбои в работе Cloudflare начались 21 июня примерно в 9:50 по МСК. В компании в курсе проблемы и уже работают над восстановлением серверов.
Технологиями Cloudflare пользуются разные сайты и сервисы, а также отдельные VPN-приложения и расширения, поэтому сбои так или иначе затронули весь интернет.
На странице статусов говорится, что компания уже обнаружила проблему и выпустила обновление. Какие регионы затронул сбой, не уточняется.
В The Verge пока советуют временно убрать DNS от Cloudflare в конфигурациях сети.
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И у тж по ходу
Too slow. Уже исправили минут 20 как.
ага, TJ без VpN не вантажиться
Причастные к сбою хакеры возможно были из Казахстана
Когда читаешь заголовок через feedly...