Компания уже работает над восстановлением серверов.

Сбои в работе Cloudflare начались 21 июня примерно в 9:50 по МСК. В компании в курсе проблемы и уже работают над восстановлением серверов.

Технологиями Cloudflare пользуются разные сайты и сервисы, а также отдельные VPN-приложения и расширения, поэтому сбои так или иначе затронули весь интернет.

На странице статусов говорится, что компания уже обнаружила проблему и выпустила обновление. Какие регионы затронул сбой, не уточняется.

В The Verge пока советуют временно убрать DNS от Cloudflare в конфигурациях сети.

Cloudflare @Cloudflare The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here.