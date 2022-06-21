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Новости

Telegram снизил цену на Premium-подписку через бота: c 379 до 299 рублей Статьи редакции

Спустя день после запуска.

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На изменение цены обратил внимание «Код Дурова». При этом при оплате через App Store стоимость подписки осталась прежней — 449 рублей.

Оплатить подписку можно в том числе с карт российских банков. Новая цена будет действовать и для тех, кто уже оформил подписку. В следующем месяце спишется на 80 рублей меньше.

Пользователи телеграма посчитали, что стоимость подписки снизили намеренно, поскольку изначальная была слишком высокой.

Wylsacom Red
Дуров посмотрел мой ролик и ОСОЗНАЛ. Подписка на TG Premium через бота снижена до 299 рублей.
Royale With Cheese
Telegram Premium при оплате через бота уже подешевел до 299 рублей.

Авось так и дойдём до каких-нибудь 199 в месяц, которые реально можно платить.
MDK
Ответ на публикацию MDK
Нищуки тут?

Подписка на Telegram Premium через официального бота упала с 379₽ до 299₽. Для бояр, которые оплачивают через App Store, цена до сих пор 449₽.

Дуров, верни деньги

Подписка также стала доступна на Android, пишет «Код Дурова». Как отмечают в издании, оплатить подписку можно через бота. Оплата через Google Play в России не доступна c начала марта.

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Компания представила подписку Premium в середине июня 2022 года. Оплатить через iOS-приложение её можно с мобильного счёта «Билайна» и МТС. С них же можно купить клиенту других операторов подарочную карту. Нужно нажать на аватар в App Store и выбрать соответствующую графу.

Подписку запустили 19 июня — она появилась в новом обновлении в магазине приложений. В Premium-версии доступны повышенные лимиты загрузок с неограниченной скоростью, новые реакции, видеоаватары, автоматическая расшифровка войсов и другие функции.

20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через бот @PremiumBot за 379 рублей. В соцсетях посчитали, что подписку стоит покупать только, если хочется поддержать разработчиков мессенджера.

Интернет
«Держи значок, что ты дурачок»: что входит в Premium-подписку телеграма и стоит ли за неё платить Статьи редакции

Если вкратце: только если хочется поддержать разработчиков.

#новости #telegram

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6 комментариев
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Пропитанный картон
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Jerry Gergov

У меня также, хотя стоит последняя версия 8.8

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Объективный хот-дог

Как вы сделали чтобы у вас цена в рублях отображалась?

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Возрастной яд

Apple ID какой страны юзаешь?

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Деревенский кубок

Хм, значит ощущения не подвели и они прощупывают ожидания. И снижение уже выглядит скидкой, хотя это был просто пробный заход.

Давай, Дуров, снижай до 199, ты можешь, я в тебя верю.

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BaybA

С таким функционалом скоро ещё и доплачивать будут, лишь бы взяли премиум

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