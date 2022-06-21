Telegram снизил цену на Premium-подписку через бота: c 379 до 299 рублей Статьи редакции
Спустя день после запуска.
На изменение цены обратил внимание «Код Дурова». При этом при оплате через App Store стоимость подписки осталась прежней — 449 рублей.
Оплатить подписку можно в том числе с карт российских банков. Новая цена будет действовать и для тех, кто уже оформил подписку. В следующем месяце спишется на 80 рублей меньше.
Пользователи телеграма посчитали, что стоимость подписки снизили намеренно, поскольку изначальная была слишком высокой.
Подписка также стала доступна на Android, пишет «Код Дурова». Как отмечают в издании, оплатить подписку можно через бота. Оплата через Google Play в России не доступна c начала марта.
Компания представила подписку Premium в середине июня 2022 года. Оплатить через iOS-приложение её можно с мобильного счёта «Билайна» и МТС. С них же можно купить клиенту других операторов подарочную карту. Нужно нажать на аватар в App Store и выбрать соответствующую графу.
Подписку запустили 19 июня — она появилась в новом обновлении в магазине приложений. В Premium-версии доступны повышенные лимиты загрузок с неограниченной скоростью, новые реакции, видеоаватары, автоматическая расшифровка войсов и другие функции.
20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через бот @PremiumBot за 379 рублей. В соцсетях посчитали, что подписку стоит покупать только, если хочется поддержать разработчиков мессенджера.
У меня также, хотя стоит последняя версия 8.8
Как вы сделали чтобы у вас цена в рублях отображалась?
Apple ID какой страны юзаешь?
Хм, значит ощущения не подвели и они прощупывают ожидания. И снижение уже выглядит скидкой, хотя это был просто пробный заход.
Давай, Дуров, снижай до 199, ты можешь, я в тебя верю.
С таким функционалом скоро ещё и доплачивать будут, лишь бы взяли премиум